本周中国区精选(4月11日-18日) China Weekly

4月14日，辽宁沈阳，残疾人赵强练习唱歌，准备参加一个歌唱比赛。赵强2岁时被发现患有多发性软骨瘤，导致左腿生长缓慢，两条腿的长度有着23厘米的明显差异，为了保持平衡，他左脚穿的是自制的“板凳鞋”。REUTERS/Strimore