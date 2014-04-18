本周中国区精选(4月11日-18日) China Weekly
4月11日，上海，三星广电电子器件有限公司工人在罢工期间打篮球。中国罢工事件频发，凸显中国劳动力市场格局改变。中国劳工通讯上月的一份报告称，从2011年6月初到2013年12月底，他们统计了1,171次罢工和抗议活动。 more
4月16日，北京，中国国家主席习近平在人民大会堂东门外广场为塞尔维亚总统尼科利奇举行欢迎仪式。 REUTERS/Petar Kujundzic
4月16日，上海，红牛车手塞巴斯蒂安·维特尔在2014年F1上海大奖赛前接受路透采访。 REUTERS/Aly Song
4月16日，北京，一名街边维修摊贩看报纸。REUTERS/Kim Kyung-Hoon
4月16日，北京，顾客在超市选购蔬菜。中国3月居民消费价格指数(CPI)同比上涨2.4%，环比下降0.5%；工业生产者出厂价格指数(PPI)同比下降2.3%，已持续逾两年负增长，且降幅为八个月来最大。 REUTERS/Kmore
4月15日，上海空中出现月全食天象，由于大气层的折射效应，月亮变得鲜红，俗称“血月”现象。据悉接下来18个月的将连续发生4次月全食。REUTERS/Aly Song
4月15日，安徽合肥，一名工人在建筑工地施工。中国一季度国内生产总值(GDP)同比增长7.4%。该增速不仅低于政府制定的全年平均增长目标7.5%，亦为2012年三季度以来最低季度增速。REUTERS/Stringer
4月15日，“香港苏富比艺术空间”呈献“愉悦满园--贝氏中国古代情色艺术珍藏”，带来荷兰知名收藏家、学者及艺术家贝索烈(Ferdinand M.Bertholet)的部分珍贵藏品。此次展览将展出贝索烈珍藏中逾100件精彩more
4月15日，北京，安保人员在人民大会堂警戒，为俄罗斯外长拉夫罗夫(Sergei Lavrov)与中国国家主席习近平会谈做准备。 REUTERS/Jason Lee
4月15日，北京，一名工人擦拭商场橱窗。中国中信证券最新发布的债券市场周报认为，经济走弱抑制猪肉和非食品价格大幅上涨，短期内CPI同比上涨压力有限，预计4月份CPI同比将下滑至2.2%附近，二季度CPI同比增速的均值大概more
4月15日，北京，一名男子在街边售卖气球。 REUTERS/Kim Kyung-Hoon
4月15日，一年一度的傣历新年泼水活动在云南省西双版纳州举行，数万名群众和游客参与泼水狂欢，活动现场气氛热烈。 REUTERS/Wong Campion
4月15日，2014亚洲公务航空展在上海虹桥机场霍克太平洋公务航空中心开幕，为期3天，共展示38架各型公务机。 REUTERS/Carlos Barria
4月14日，辽宁沈阳，残疾人赵强练习唱歌，准备参加一个歌唱比赛。赵强2岁时被发现患有多发性软骨瘤，导致左腿生长缓慢，两条腿的长度有着23厘米的明显差异，为了保持平衡，他左脚穿的是自制的“板凳鞋”。REUTERS/Strimore
4月14日，上海，股民在证交所了解股市行情。中国股市沪综指当日震荡近收平，金融、石化等权重板块跌幅居前，外围股市普跌及本周限售解禁压力大增加剧市场分歧。 REUTERS/Aly Song
4月13日，第33届香港电影金像奖颁奖典礼在香港文化中心举行，张家辉与章子怡分别凭借《激战》和《一代宗师》夺得最佳男、女主角。REUTERS/Stringer
4月13日，云南西双版纳，当地民众举办“斗鸡”等民俗活动，庆祝傣历1736年新年的到来。 REUTERS/Wong Campion
4月12日，北京，一名艺术家在798艺术区表演饮茶。REUTERS/Jason Lee
4月11日，一名模特在上海时装周上走秀。45场精心打造的T台作品发布秀呈现出本土与国际化视野兼备的潮流风向。 REUTERS/Carlos Barria
4月11日，北京，一名马航失联飞机乘客家属在丽都酒店坐在祈福墙前面。澳大利亚负责协调马航失联飞机搜寻任务的机构17日称，深海潜航器已结束了对印度洋远海海底的首次搜索。REUTERS/Jason Lee
4月11日，安徽合肥，一名摊贩躺在堆满竹笋的卡车上睡觉。中国第一季经济成长率放缓至18个月低点，反映动能消退的迹象，但市场普遍对中国经济放缓已有所预期。 REUTERS/Stringer
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