本周中国区精选(1月11日-18日) China Weekly
1月17日，北京，一家人游览日坛公园。 REUTERS/Jason Lee
1月18日，在澳网公开赛上，中国选手李娜两盘横扫对手罗马尼亚甜心科斯蒂亚，强势晋级女单第四轮。 REUTERS/Toby Melville
1月15日，在香港时装周上，一名模特展示设计师Law Hau-sin的新品服装。来自中国大陆、香港、英国、秘鲁等地的时装设计师纷纷携新作亮相本届时装周。 REUTERS/Tyrone Siu
1月13日，一年一度的“不穿裤子乘地铁”活动在上海举行，乘客注视着一名参与者。艺术团体Improv Everywhere组织活动目的是让人们尝试摒弃保守，为生活增加乐趣。 REUTERS/Aly Song
1月12日，黑龙江哈尔滨有一家机器人主题餐馆，餐馆内“打工”的机器人不仅可以代替服务员传菜，还能顶替大厨炒菜。 REUTERS/Sheng Li
1月11日，被誉为世界四大冰雪盛会之一的哈尔滨国际冰雪节在黑龙江举行。本届冰雪节共设文化、艺术、旅游、体育、经贸五大板块，以“满城冰雪、欢乐天地”为主题。 REUTERS/Sheng Li
中国近日多地遭遇严重雾霾天气，在《迈向环境可持续的未来--中华人民共和国国家环境分析》报告中称中国最大的500个城市，只有不到1%达到了世界卫生组织推荐的空气质量标准；世界上污染最严重的10个城市，有7个在中国。(1月1more
该分析报告表示，在中国，最显著的大气污染物是悬浮颗粒物(PM10)。此外，大部分地区的PM2.5浓度也很高，并也已成为严重的区域环境问题。总体上，大城市的空气污染比中小城市严重得多。(摄于1月16日，上海) REUTERmore
2010年8月29日(上)与2013年1月14日北京空气对比图。 REUTERS/Jason Lee
中共中央政治局常委、国务院副总理李克强表示，空气污染治理是一个长期过程，但是我们必须有所作为。(1月14日，北京，一名士兵在故宫站岗。) REUTERS/Jason Lee
美国宇航局公布中国东北部地区1月3日(上)与14日的卫星图。在14日的卫星图像上可看到该地区上空笼罩低云和尘雾。REUTERS/NASA/Terra - MODIS
1月16日，安徽合肥，呼吸道疾病患儿在医院输液。中国近日多地遭遇严重雾霾天气引发大批儿童呼吸道疾病。 REUTERS/Stringer
1月17日，江苏南京，日本前首相鸠山由纪夫(中)参观侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆，表示希望南京大屠杀这样的惨案不要在世界各国再发生。作为日本人，应该对这个事件负责任，表示衷心的道歉。鸠山由纪夫是继村山富市和海部俊树后more
1月16日，香港特区行政长官梁振英在立法会发表题为《稳中求变 务实为民》的2013年施政报告，阐述特区政府2013年工作方针，并对今后5年的工作作出部署。 REUTERS/Bobby Yip
梁振英表示，解决房屋问题是本届特区政府的首要任务。由于土地供应有限，房屋政策以“稳”为主，但更希望稳中求“变”。(摄于1月16日，香港) REUTERS/Tyrone Siu
1月17日，台北，在铅笔尖上竖立着台湾微雕大师陈逢显雕刻的中共中央总书记、中央军委主席习近平雕塑。该雕塑米粒长约0.5厘米、高0.3厘米。REUTERS/Pichi Chuang
1月15日，上海火车站，乘客搭乘开往成都的列车。2013年春运自1月26日起至3月6日止，为期40天。 REUTERS/Aly Song
近日来，《南方周末》和《新京报》事件风波成为舆论焦点，并引起公众对新闻审查制度的热议。(摄于1月9日，北京) REUTERS/Jason Lee
德国大众汽车公司公布数据显示，大众2012年全年全球销量同比增长11%至907万辆。另外，大众乘用车全球销量同比增长12.7%，在最大单一市场中国更是同比增长近25%。(摄于1月14日，德国哈姆) REUTERS/Inamore
1月10日，江苏常州，学生们在牛津国际公学上课。在中国大陆注册的国际学校数量大幅上升，很多富裕的中国家长认为孩子在这些学校能够获得外国式教育，同时又离家不远。 REUTERS/Aly Song
就在中国当局澄清了针对百胜集团和麦当劳有关鸡肉激素超标的指控数周后，中国网的一篇报导称，河南大用集团长期加工病鸡、死鸡，销售给麦当劳、肯德基等快餐连锁店。河南省鹤壁市政府在经过初步调查后称尚未发现屠宰加工病死鸡情况。(摄more
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奥巴马强势禁枪 Gun Control
(Reuters) - 美国总统奥巴马推出美国几十年来力度最高的推动禁枪努力，敦促国会通过攻击性武器禁令并对所有购枪者进行背景调查，以避免康州校园枪击惨案重演。
千奇百怪的世界纪录 Weird World Records 2013
(Reuters) -盘点千奇百怪的世界纪录。
碎片大厦西欧最高 The Shard
(Reuters) - 西欧最高建筑“碎片大厦”将于2月1日向公众开放。这座大楼高310米，共有95层。大楼观光门票价格为24.95英镑（约合250元人民币）。
国际学校抢滩中国市场 An Oxford in China
(Reuters) - 在江苏常州有一所牛津国际公学，里面有蓝色的运动上衣、方格裙、音乐课堂及砖砌的门廊等英国学校的这些外在特点，但与牛津大学并无关系。
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Fighting frost with fire in France's vineyards
French wine growers light heaters to protect vineyards from frost damage.
Brazil on strike
Nationwide strikes to protest austerity measures cripple several major cities across the country.
Trump's first 100 days
The first 100 days of the Trump administration in 50 photos.
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Protesters storm Macedonia's parliament
Protesters stormed into Macedonia's parliament and assaulted the leader of the Social Democrats after his party and ethnic Albanian allies voted to elect an Albanian as parliament speaker.
Battleground Mosul
Residents of Mosul await the final defeat of Islamic State as Iraqi forces surround militants in the northwestern part of the city.
The view from Trump Tower
Inside President Trump's signature property, a New York skyscraper where first lady Melania and son Barron stay while the president is in Washington.
From Minnesota to Manitoba: Seeking asylum in the north
Migrants, fearing they will be swept up in President Donald Trump's immigration crackdown, follow the railway tracks as they leave Noyes, Minnesota and head toward the Canadian border.
USS Carl Vinson on patrol
The USS Carl Vinson aircraft carrier strike group approaches Korean waters, where it will join the nuclear submarine USS Michigan, amid the North Korean nuclear and missile crisis.