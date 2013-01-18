本周中国区精选(1月11日-18日) China Weekly

中国近日多地遭遇严重雾霾天气，在《迈向环境可持续的未来--中华人民共和国国家环境分析》报告中称中国最大的500个城市，只有不到1%达到了世界卫生组织推荐的空气质量标准；世界上污染最严重的10个城市，有7个在中国。(1月1more

中国近日多地遭遇严重雾霾天气，在《迈向环境可持续的未来--中华人民共和国国家环境分析》报告中称中国最大的500个城市，只有不到1%达到了世界卫生组织推荐的空气质量标准；世界上污染最严重的10个城市，有7个在中国。(1月17日，北京，一名戴口罩的女子骑车经过钢铁厂。) REUTERS/Suzie Wong

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