本周中国区精选(7月11日-18日) China Weekly

7月15日，越南海警船8003的一名船员查看中国船只驱赶靠近“海洋石油981”钻井平台的越南船只。当日，带有少许外国记者的越南海警船8003进入距离“海洋石油981”钻井平台10海里地带，但那已经是其想接近的距离，海警船more

7月15日，越南海警船8003的一名船员查看中国船只驱赶靠近“海洋石油981”钻井平台的越南船只。当日，带有少许外国记者的越南海警船8003进入距离“海洋石油981”钻井平台10海里地带，但那已经是其想接近的距离，海警船在此逗留了半小时。 REUTERS/Martin Petty

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