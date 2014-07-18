本周中国区精选(7月11日-18日) China Weekly
7月15日，广东广州，一名男子站在阳台向河中钓鱼。 REUTERS/Alex Lee
7月16日，北京，人们将衣服挂在街道交通标志牌上晾晒。 REUTERS/Kim Kyung-Hoon
7月15日，越南海警船8003的一名船员查看中国船只驱赶靠近“海洋石油981”钻井平台的越南船只。当日，带有少许外国记者的越南海警船8003进入距离“海洋石油981”钻井平台10海里地带，但那已经是其想接近的距离，海警船more
7月14日，上海，工人在建筑工地的脚手架上工作。中国国务院总理李克强表示，必须保持中国经济运行长期处于合理区间，既要关注经济增长，保持今年经济增速在7.5%左右，也要关注物价水平，把物价涨幅控制在3.5%左右，更要突出就more
7月15日，小米科技在印度新德里推出旗舰型小米手机和其他产品。小米全球副总裁Hugo Barra表示，小米计划开发针对印度市场的智能手机，并在当地设立一个开发团队。REUTERS/Anindito Mukherjee
7月15日，北京，仪仗队士兵在海军总部大楼为美国海军作战部长乔纳森·格林纳特的欢迎仪式做准备。乔纳森·格林纳特当日与中国海军司令员吴胜利举行会谈，试图加强中美海军合作。 REUTERS/Stephen Shaver/Pmore
7月15日，香港，香港特区行政长官梁振英举行新闻发布会。梁振英当日向全国人大常委会提交启动政改的报告，正式启动香港政改“五步曲”的第一步。 REUTERS/Bobby Yip
7月14日，北京，一名男子在运河里游泳。 REUTERS/Kim Kyung-Hoon
7月14日，上海，刚刚加盟NBA洛杉矶湖人队的林书豪参加“不负夏日”中国行活动。 REUTERS/Aly Song
中国中纪委网站宣布，对国务院国资委原主任蒋洁敏(左)、原公安部副部长李东生(右)、中国石油天然气集团公司原副总经理王永春给予开除党籍以及行政开除处分（双开），三人涉嫌犯罪问题及线索移送司法机关依法处理。李东生和蒋洁敏利用more
7月12日，上海，穆斯林民众在清真寺祈祷。 REUTERS/Aly Song
7月12日，云南昆明，一名男子带着家人骑着电动车在洪水淹没的街道上行驶。 REUTERS/Wong Campion
7月17日，上海，一艘载着艺术家蔡国强装置作品《九级浪》的福建渔船缓缓驶入黄浦江外滩。《九级浪》是旅美艺术家蔡国强以生态保护为议题，为上海创作的装置艺术作品。 REUTERS/Carlos Barria
7月17日，中国国家主席习近平在巴西巴西利亚出席中国-拉美和加勒比国家领导人会晤并进行集体合影。习近平指出，中拉关系正处于历史最好时期，站在新的历史起点上，完全有理由实现更大发展。并提议通过这次会晤，共同宣布建立平等互利more
7月17日，北京，一个孩子在肯德基买冰淇淋吃。百胜集团表示，旗下肯德基在其最大市场--中国的业绩有所回升，但盘后股价仍下跌超过2%，因印度市场、塔可钟、必胜客等事业表现令人失望。 REUTERS/Kim Kyung-Hmore
7月17日，北京，店员装饰商店门窗。REUTERS/Kim Kyung-Hoon
7月17日，上海，一名男子使用手机通话。中国财政部公布，1-6月国有企业利润同比增长8.9%，该增幅高于1-5月的6.9%。主要经济效益指标同比增长，但近三分之一的中央管理企业和近一半省份的地方国有企业利润总额负增长或亏more
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福布斯公布2014年度全球百位名人榜，绰号“Queen B”的流行天后碧昂斯摘得头名。
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Centrist Emmanuel Macron and far-right rival Marine Le Pen on their final days of campaigning ahead of Sunday's tumultuous election that has turned the country's politics upside down.
Migrant rescue on the Mediterranean
On board the Malta-based NGO Migrant Offshore Aid Station (MOAS) ship Phoenix with more than 400 migrants, after rescue operations off the coast of Libya.
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Hundreds of Palestinians in Israeli jails are on hunger strike in response to a call by prominent prisoner Marwan Barghouti, widely seen as a possible future Palestinian president.
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President Donald Trump returns to his hometown for the first time since taking office, as many New Yorkers take to the streets to protest his politics.
China's home-grown jet takes first flight
China's C919 passenger jet completes its maiden flight, a major first step for Beijing as it looks to raise its profile in the global aviation market and boost high-tech manufacturing at home.
Unrest on the streets of Venezuela
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Antarctica's fragile ice
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