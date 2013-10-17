本周中国区精选(10月11日-18日) China Weekly
10月16日，香港，在未争取到免费电视牌照后，香港电视网络主席王维基在新闻发布会上宣布将裁员320人。据当地媒体报道，香港电视网络投入了3亿港元在节目制作上但其申请仍未获接纳。15日，香港特区政府宣布有线宽频旗下的“奇妙more
10月1日，中国国旗的图像投影在电脑鼠标上。 REUTERS/Tim Wimborne
10月15日，北京，NBA中国赛上洛杉矶湖人队对阵金州勇士队。（啦啦队在赛场上表演。）REUTERS/Kim Kyung-Hoon
10月15日，北京紫禁城，穿着军装，参加实地考察旅行的学生坐在长椅上休息。REUTERS/Kim Kyung-Hoon
10月15日，北京紫禁称，正在北京访问的伦敦市长鲍里斯·约翰逊与工作人员一起参观故宫，享受“轻松一刻”。REUTERS/Kim Kyung-Hoon
10月15日，北京，首都机场“7·20”爆炸案被告冀中星一审以爆炸罪被判处有期徒刑6年，现已上诉。（在“7·20”爆炸案一审法庭外，警察阻止记者拍摄。）REUTERS/Petar Kujundzic
10月14日，北京，一个工人在建筑场地上打电话。中国政府试图防止经济泡沫的产生，以及因无力购买房屋发生的骚乱。然而中国强大的房地产已经帮助抵消了经济的疲软，中国政府无需过分收紧。REUTERS/Petar Kujundzmore
10月14日，北京，消费者在商店选购商品。由于恶劣的天气抬高了食品价格，中国消费价格指数在9月底创下7个月以来的最高水平，达到3.1%。在对外出口有了大幅下降的情况下，央行操纵经济发展的范围受到了限制。REUTERS/Kmore
10月14日，北京，保洁员走过珠宝商店的广告牌。由于恶劣的天气抬高了食品价格，中国消费价格指数在9月底创下7个月以来的最高水平，达到3.1%。在对外出口有了大幅下降的情况下，央行操纵经济发展的范围受到了限制。REUTERmore
10月14日，辽宁沈阳，啤酒工厂的工人们在工作。尽管在年度纪录中已连续下降了19次，9月份的工业品出厂价格的通货紧缩率进一步减轻。REUTERS/Stringer
10月13日，第五届北京传统音乐节开幕。本届音乐节的的主题为“礼乐重建”，主要是普通公众不太熟悉的亚洲各国的宫廷音乐。（穿着周王朝时代服装的表演者。）REUTERS/Jason Lee
10月13日，上海网球大师赛，小德战胜德尔波特罗卫冕冠军。REUTERS/Aly Song
10月12日，中国台北的新闻发布会上展出的中兴智能手机Grand Memo Lite (左)和Grand S。中国中兴通讯公司是世界第五大智能手机制造商，它希望通过赞助NBA休斯顿火箭队来提升自己的品牌，但是美国立法者认more
10月11日，安徽合肥，工人们站在船上清理绿藻遍布的巢湖。Picture taken October 11, 2013. REUTERS/Stringer
10月12日，北京，建设中的《人民日报》大楼，《人民日报》是中国共产党的官方媒体。这栋高150米的塔式大楼是由东南大学建筑学院教授周琦领衔设计的。在中国博客上，它被拿来和男性生殖器官做比较，中国中央电视台新大楼也被戏称为more
10月11日，浙江余姚被水淹没的街道。新华社报道，在台风“菲特”强袭余姚后，其强度连续4天持续削减。虽然洪水慢慢退去，但是在许多70%的市中心被淹没的受灾严重的地区仍存在齐腰的积水。REUTERS/Lang Lang
10月11日，泰国曼谷，中国总理李克强与泰国总理英拉握手合影。10月11至13日，中国总理李克强对泰国进行为期3天的正式访问。REUTERS/Damir Sagolj
10月11日，浙江温州，鞋厂工人在生产线上把胶水涂在鞋子底部。经历过上半年的放缓之后，中国年度经济增长预期将在9月后加快，但是由于中国政府推动改革议程，这次加快将是短暂的。REUTERS/William Hong
10月11日，北京，“智慧城市2013”国际设计展上，一个展览工作人员展示“意念球场”，他利用脑电波控制风扇吹出的风来移动塑料小球。这个设备通过参与者的脑电波加快或者减缓从机器底部的风扇里吹出的风，这将引导小球穿过障碍。more
10月16日，云南昆明，一个在建的摩天大楼前，女工人在拆迁现场工作。REUTERS/Wong Campion
下一个
越南狗狗 Vietnam's dog
(Reuters) -
慕尼黑啤酒天堂 Oktoberfest
(Reuters) - 近600万啤酒爱好者聚集德国，参加世界上最大的啤酒节--慕尼黑啤酒节。据主办方公布的数据，本届啤酒节期间共消耗670万升啤酒。
美剧男星吸金榜 Highest-paid TV actors
(Reuters) - 《福布斯》近日公布美国电视剧男明星收入榜，出演热播美剧《好汉两个半》的艾什顿·库彻蝉联榜首，总收入2,400万美元。
索马里生存实录 Danger and life in Somalia
(Reuters) -
精选图集
Antarctica's fragile ice
Images of the threatened ice shelves and glaciers of The South Pole.
Oddly around the world
Odd and unusual images from around the world this week.
Celebrating Star Wars Day
Fans around the world celebrate Star Wars day on May the 4th.
Macron vs Le Pen
France will choose between far-right leader Marine Le Pen and centrist Emmanuel Macron in Sunday's presidential run-off.
Crossing the Tigris in Mosul
Residents of Mosul cross the Tigris River on small wooden boats after flooding made all the bridges in the Iraqi city impassable.
Prince Philip to step down from royal duties
Prince Philip, the 95-year-old husband of Britain's Queen Elizabeth, will retire from carrying out royal engagements later this year, Buckingham Palace announced.
Unrest on the streets of Venezuela
Protesters take to the streets as Venezuela's President Nicolas Maduro announces the creation of a new popular assembly which foes decried as a power-grab to stifle weeks of anti-government unrest.
On the UK campaign trail
On the campaign trail with Britain's Prime Minister Theresa May and leader of the opposition Labour Party, Jeremy Corbyn.
Paquito and me
Martin Herrera, who has spent the last 20 years domesticating and training roosters in San Jose, Costa Rica, spends time with his favorite "Paquito".