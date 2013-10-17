本周中国区精选(10月11日-18日) China Weekly

10月12日，北京，建设中的《人民日报》大楼，《人民日报》是中国共产党的官方媒体。这栋高150米的塔式大楼是由东南大学建筑学院教授周琦领衔设计的。在中国博客上，它被拿来和男性生殖器官做比较，中国中央电视台新大楼也被戏称为more