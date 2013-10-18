本周中国区精选(10月11日-18日) China Weekly

10月15日，正在北京访问的伦敦市长鲍里斯·约翰逊与工作人员参观故宫。伦敦市长鲍里斯·约翰逊13日率贸易代表团开始为期6天的访华之旅，目的地包括北京、上海和香港，重点是为伦敦吸引更多投资，同时向中国人进一步推介伦敦的旅游more

10月15日，正在北京访问的伦敦市长鲍里斯·约翰逊与工作人员参观故宫。伦敦市长鲍里斯·约翰逊13日率贸易代表团开始为期6天的访华之旅，目的地包括北京、上海和香港，重点是为伦敦吸引更多投资，同时向中国人进一步推介伦敦的旅游和教育。 REUTERS/Kim Kyung-Hoon

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