本周中国区精选(10月11日-18日) China Weekly
10月17日，北京人民大会堂东门外广场，中国国家主席习近平欢迎澳大利亚总督昆廷·布赖斯访华。 REUTERS/Kim Kyung-Hoon
10月16日，未获发政府免费电视牌照的香港电视网络主席王维基召开新闻发布会，宣布大幅裁员320人，占现时员工64%，仅保留部分创作及制作人员。香港政府15日宣布有线宽频和电讯盈科获发免费电视牌照，香港电视爆冷出局。REUmore
10月15日，在2013年NBA中国赛北京站，啦啦队在洛杉矶湖人对阵金州勇士赛间表演。 REUTERS/Kim Kyung-Hoon
10月15日，北京，参加旅行团的学生们坐在故宫长椅上休息。 REUTERS/Kim Kyung-Hoon
10月15日，正在北京访问的伦敦市长鲍里斯·约翰逊与工作人员参观故宫。伦敦市长鲍里斯·约翰逊13日率贸易代表团开始为期6天的访华之旅，目的地包括北京、上海和香港，重点是为伦敦吸引更多投资，同时向中国人进一步推介伦敦的旅游more
10月15日，北京市朝阳区人民法院一审宣判，以爆炸罪判处被告人冀中星有期徒刑6年。冀中星于7月20日携带自制爆炸装置至首都机场并发生爆炸，造成其本人重伤、一名民警轻伤。 REUTERS/Petar Kujundzic
10月14日，北京，一个工人在建筑场地上打电话。中国政府试图防止经济泡沫的产生，以及因无力购买房屋发生的骚乱。然而中国强大的房地产已经帮助抵消了经济的疲软，中国政府无需过分收紧。REUTERS/Petar Kujundzmore
10月14日，北京，消费者在超市选购商品。国家统计局公布数据显示，中国9月居民消费价格指数(CPI)骤升至3.1%,创7个月以来新高。 REUTERS/Kim Kyung-Hoon
10月14日，北京，一名保洁员经过珠宝广告牌。这是自今年2月后，中国CPI同比涨幅首度突破3%。 REUTERS/Kim Kyung-Hoon
10月14日，辽宁沈阳，啤酒厂工人在流水线上工作。数据还显示，9月份全国工业生产者出厂价格（(PPI)同比下降1.3%。 REUTERS/Stringer
10月13日，表演者身穿古代服饰参加第五届北京传统音乐节。本届音乐节以“礼乐重建”为主题，共举办6台音乐会。 REUTERS/Jason Lee
10月13日，在ATP上海网球大师赛冠军争夺战中，世界顶级职业网球选手诺瓦克·德约科维奇战胜阿根廷选手德尔波特罗成功卫冕，再次连续获得中国网球公开赛及上海大师赛冠军。 REUTERS/Aly Song
10月15日，中兴手机与NBA联盟达成长达三年的战略合作伙伴关系，成为该品牌史上最大手笔营销。(10月12日，中兴在台北新闻发布会上展示新推出的智能手机Memo 5S。) REUTERS/Pichi Chuang
10月11日，安徽合肥，工人们乘船行驶在巢湖上清理绿藻。Picture taken October 11, 2013. REUTERS/Stringer
10月12日，北京，建设中的人民日报大楼披上金色“外衣”，引发网友针对其奇特造型的调侃。REUTERS/Jason Lee
10月11日，浙江余姚主城区积水逐渐退去，部分路段恢复通车。受强台风“菲特”及其次生灾害影响，余姚城区70%被淹，电网遭受史上最严重损坏，100余万居民用水困难，直接经济损失达206.5亿元。 REUTERS/Lang more
10月11日，中国国务院总理李克强对泰国进行为期3天的正式访问，并与泰国总理英拉举行会谈。 REUTERS/Damir Sagolj
10月11日，“智慧城市2013”国际设计展在北京举行，一名工作人体验“意念球场”。本届展览以“应用之道，何所不智”为主题，共吸引来自国内外的40家设计机构、实验室与企业參展。 REUTERS/Kim Kyung-Hoomore
10月16日，云南昆明，女农民工在拆迁现场工作。 REUTERS/Wong Campion
10月17日，机器人“Atlas”亮相港大工程学院并打太极展示其灵活四肢。“Atlas”身高1.83米、重达149.7公斤，集合美国与日本高端机器人科技，目前全球仅7台，价值193万美元。 REUTERS/Tyrone more
10月17日，为庆祝香港文华东方酒店开业50周年，文华东方酒店集团邀请众多本地及国际名人、政要和社会名流参与盛大派对。 REUTERS/Tyrone Siu
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印度“代孕工厂” Surrogate factory in India
(Reuters) - 印度法律委员会一份报告称，随着印度教对代孕观念的接纳，印度目前已成为世界代孕中心。随着国外代孕需求的不断增加，印度已将“代孕旅游”发展成为一个有着十亿美元的代孕产业。
索马里生存实录 Danger and life in Somalia
(Reuters) - 作为世界上经济最不发达的国家之一，索马里国内局势混乱，海盗猖獗，民不聊生。路透记者走进“高危地带”，真实还原索马里民众生活。
越南狗狗的归宿 Vietnam's dog
(Reuters) - 在以狗肉盛宴“享誉”全球的越南，狗不再只是盘中餐，主人会带它们去做美容沙龙，去狗旅馆或宠物医院，甚至为死去的爱犬举行葬礼。
本周中国区精选(10月11日-18日) China Weekly
(Reuters) -聚焦10月11日至18日中国区新闻事件和热点动态。
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Trump's first 100 days
The first 100 days of the Trump administration in 50 photos.
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Tensions rise over the North Korean nuclear and missile crisis, as North Korea conducts a missile launch and the U.S. stages military drills with South Korea.
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Nationwide strikes to protest austerity measures cripple several major cities across the country.
Trump speaks at NRA convention
President Trump, pledging allegiance to the National Rifle Association at a convention attended by thousands in Atlanta, is the first sitting president to address the gun-rights advocacy group since Ronald Reagan in 1983.
Trump voters of Obama country
The views of Trump supporters in "swing" counties that went for Obama in 2008 and 2012 but then flipped for Trump last year -- a slice of the electorate dominated by white voters that is crucial to the Republican's re-election hopes and that Democrats want to win back.
China's all-girl 'boy band'
Sporting short bobs, loose T-shirts and barely there makeup, FFC-Acrush is the first Chinese pop band with the androgynous look of 'handsome girls'.
Mannequins on the frontline
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Pope visits Egypt
On a two-day visit to Egypt, Pope Francis urged Muslim leaders to unite in renouncing religious extremism at a time when Islamist militants are targeting ancient Christian communities across the Middle East.
After Boko Haram
A multinational force pushed Boko Haram militants from the Nigerian state of Borno, but thousands still remain displaced.