本周中国区精选(4月12日-19日) China Weekly
4月17日，人们在波士顿大学悼念在爆炸袭击案中遇难的中国留学生吕令子。中国留学生吕令子，来自沈阳，是波士顿大学的数学与统计学系研究生，将于2015年毕业。 REUTERS/Shannon Stapleton
4月16日，在第13届上海时装周上，模特展示设计师李鸿雁的新品服装。在为期一周的时间里，上海新天地·太平湖公园和上海静安800秀将带来35场异彩纷呈的时装秀，本土设计力量崛起为最大亮点。 REUTERS/Carlos Bmore
4月16日，上海，一名员工在饲养场收集鸡蛋。中国疾病预防控制中心卫生应急中心主任冯子健表示，对中国目前禽流感疫情中发现的家庭聚集性病例，一直在关注和研究是否人传人所致。 REUTERS/Aly Song
4月13日，北京，一名护士站在地坛医院的入口处。世界卫生组织(WHO)表示，中国确诊H7N9禽流感的病例当中，有一些患者未曾与禽类有过接触，使得禽流感病毒越发神秘。 REUTERS/Jason Lee
4月12日，上海的一家屠宰场。在H7N9禽流感发生以来，中国国务院总理李克强主持召开的国务院常务会议两次研究部署疫情防控工作，保证患者获及时救治。 REUTERS/Stringer
4月17日，北京地坛医院，北京首例H7N9禽流感患者姚某在父母陪同下前往参加新闻发布会。姚某当日康复出院回家，她的父母作为密切接触者，也结束医学观察。 REUTERS/China Daily
4月16日，香港，游客站在苏格兰艺术家吉姆·兰比(Jim Lambie)的乙烯胶带地板装置作品《The Strokes》上。该装置以蓝白相间的漩涡图案覆盖整个画廊空间地面，让观众身临其境感受展览空间与作品交织的动感节奏。more
4月16日，北京，中国国家主席习近平在人民大会堂会见冰岛总理西于尔扎多蒂。习近平表示，中方愿同冰方加强交往，增进了解，扩大清洁能源、可再生能源、渔业等领域合作，实现共同发展。 REUTERS/Yohsuke Mizunomore
4月16日，2013亚洲商务航空展在虹桥机场公务机基地开幕，吸引了180家参展商、30架最新型号公务机以及5,000余名观众到场参加。 REUTERS/Carlos Barria
4月15日，北京，中国人民解放军海军仪仗队士兵在人民大会堂外为一个欢迎仪式做准备。中国国防部在国防白皮书中称，“有的国家”在亚太地区制造紧张局势。这是在含蓄指责美国加强在亚太地区军事存在和同盟关系的计划。REUTERS/more
4月16日，北京举行庆祝朝鲜已故领导人金日成诞辰101周年的图书图片美术展。 REUTERS/Jason Lee
4月15日，香港，一名戴口罩的行人走过天桥。香港多地当日空气污染指数破200。香港环保署发言人指出，香港受背景污染较高的内陆性气流影响，而过去几天的风力十分微弱，引至污染物特别是二氧化氮在区内积聚。 REUTERS/Tymore
中国国家统计局发布初步核算数据，一季度中国国内生产总值(GDP)为118855亿元，按可比价格计算同比增长7.7%，增速比上季度回落0.2个百分点。(4月7日，河南郑州的一处拆迁工地。) REUTERS/Barry Humore
4月14日，中国14岁少年球手关天朗在美国佐治亚州奥古斯塔参加美国大师赛。作为美国大师赛上最年轻的晋级选手，关天朗获得最佳业余球员奖项。 REUTERS/Mark Blinch
在中国日渐增多的中产阶级对高档服装及豪华家居品需求的带动下，去年美国对中国的貂皮出口额激增至2.155亿美元，出口额和出口量均较2009年增长一倍有余，达到历史新高。(4月4日，上海，一名店员向顾客推销貂皮大衣。) REmore
4月14日，2013赛季F1大奖赛中国首战在上海举行，赛车女郎赛前行走在赛道上。 REUTERS/Carlos Barria
4月13日，第32届香港金像奖揭晓，梁家辉凭借《寒战》称帝，杨千嬅凭借《春娇与志明》封后。 REUTERS/Bobby Yip
4月17日，美国国务卿克里出席在北京召开的新闻发布会。克里在访问中国期间对记者称，美国同中国已就加速采取网络安全行动的必要性达成共识。美国方面表示，网络安全是其最大的国家安全担忧之一。 REUTERS/Paul J. Rmore
近日国际金价出现暴跌行情，15日国际金价单日下跌8.7%，创自上个世纪80年代以来的最大单日跌幅。(2月14日，香港中国金银交易会所上陈列的金条。) REUTERS/Bobby Yip/Files
4月15日，中兴通讯在北京举行“天道酬勤，行者无疆”中兴手机15周年庆典。中兴通讯宣布品牌塑造计划将被进一步提上日程，以期超越低利润困局找出全新的发展模式。 REUTERS/Barry Huang
中国召开的国务院常务会议指出，要继续实施和用好积极的财政政策和稳健的货币政策，下一阶段将积极扩大国内有效需求，有效防范地方政府性债务、信贷等方面风险。(2012年12月20日，河南焦作，一名摊贩售卖鞋子。)REUTERSmore
4月18日，北京，一名游客在798艺术区与一个艺术装置合影。 REUTERS/Jason Lee
下一个
《时代》年度百大影响力人物 Most influential people
(Reuters) -《时代》杂志公布2013年度全球百大最有影响力人物名单，中国国家主席习近平夫妇同时入选。
美国德州化肥厂爆炸 Explosion in Texas
(Reuters) - 美国德克萨斯州韦科市附近一家化肥厂于当地时间周三晚发生大爆炸，当局称可能有数百人受伤，并造成包括一所学校和一家护理中心在内的多所建筑遭到破坏。
24小时时事新闻(4月19日) 24Hours
(Reuters) -聚焦24小时读者最关注的全球热点新闻和突发事件。
美国德州化肥厂爆炸 Explosion in Texas
(Reuters) - 美国德克萨斯州韦科市附近一家化肥厂于当地时间周三晚发生大爆炸，当局称可能有数百人受伤，并造成包括一所学校和一家护理中心在内的多所建筑遭到破坏。
精选图集
Trump's first 100 days
The first 100 days of the Trump administration in 50 photos.
Protesters storm Macedonia's parliament
Protesters stormed into Macedonia's parliament and assaulted the leader of the Social Democrats after his party and ethnic Albanian allies voted to elect an Albanian as parliament speaker.
Battleground Mosul
Residents of Mosul await the final defeat of Islamic State as Iraqi forces surround militants in the northwestern part of the city.
The view from Trump Tower
Inside President Trump's signature property, a New York skyscraper where first lady Melania and son Barron stay while the president is in Washington.
From Minnesota to Manitoba: Seeking asylum in the north
Migrants, fearing they will be swept up in President Donald Trump's immigration crackdown, follow the railway tracks as they leave Noyes, Minnesota and head toward the Canadian border.
USS Carl Vinson on patrol
The USS Carl Vinson aircraft carrier strike group approaches Korean waters, where it will join the nuclear submarine USS Michigan, amid the North Korean nuclear and missile crisis.
Palestinian hunger strike protest grows
Hundreds of Palestinians in Israeli jails are on hunger strike in response to a call by prominent prisoner Marwan Barghouti, widely seen as a possible future Palestinian president.
Germany's April snow
Snow blankets flowers and fields in Germany.
French youths protest election results
Riot police in Paris clash with youths when a demonstration against Marine Le Pen and her rival Emmanuel Macron turned violent.