本周中国区精选(4月12日-19日) China Weekly

4月15日，北京，中国人民解放军海军仪仗队士兵在人民大会堂外为一个欢迎仪式做准备。中国国防部在国防白皮书中称，“有的国家”在亚太地区制造紧张局势。这是在含蓄指责美国加强在亚太地区军事存在和同盟关系的计划。REUTERS/more