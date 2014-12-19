本周中国区精选(12月12日-19日)

中国国家主席习近平12月19日赴澳门访问。中国政府传递出的讯息非常明确：澳门不能再只靠博彩业了。政府希望澳门不局限于博彩业，拓展家庭式娱乐领域。(2013年亚洲国际博彩博览会上展示的测试筹码。) REUTERS/Bobmore