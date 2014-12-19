本周中国区精选(12月12日-19日)
中国国家主席习近平12月19日赴澳门访问。中国政府传递出的讯息非常明确：澳门不能再只靠博彩业了。政府希望澳门不局限于博彩业，拓展家庭式娱乐领域。(2013年亚洲国际博彩博览会上展示的测试筹码。) REUTERS/Bobmore
12月18日，北京，一家购物商场外设立的山羊模型，以庆祝即将到来的圣诞节和新年。 REUTERS/Kim Kyung-Hoon
12月17日，中国国务院总理李克强在贝尔格莱德准备参加新闻发布会。李克强15日晚间抵达贝尔格莱德，开始为期四天的访问。 REUTERS/Djordje Kojadinovic
12月17日，正在美国芝加哥出席第二十五届中美商贸联委会的国务院副总理汪洋出席芝加哥市政府举办的中美城市间经贸合作主题活动，倡议中美双方共同努力，继续推进两国城市间经贸合作。REUTERS/Andrew Nelles
12月17日，北京，百度董事长兼首席执行官李彦宏与美国打车软件Uber首席执行官Travis Kalanick签署双方战略合作及投资协议。百度入股快速发展的Uber，希望在中国掌握增长契机。双方未透露百度买入多少股份，以more
12月17日，北京，一名男子行走在百度总部的员工休息室附近。百度和Uber表示，他们将共同扩大Uber在中国的市场。REUTERS/Kim Kyung-Hoon
12月17日，上海，工人在一座博物馆外面的脚手架上施工。 REUTERS/Aly Song
12月16日，北京，一名男子经过一处建筑工地的临时围墙。路透根据中国国家统计局16日公布数据测算，11月70个大中城市新建住宅销售价格同比下降3.7%，连续第三个月同比下跌且跌幅进一步扩大。 REUTERS/Kim Kymore
12月16日，云南昆明，一名女子在公园喂鸽子。 REUTERS/Wong Campion
12月16日，涉嫌贪污的香港前政务司司长许仕仁离开高等法院。该案件5月聆讯至今，许仕仁被指控藉公职作不当行为、串谋向公职人员提供利益等8项罪名。REUTERS/Tyrone Siu
12月16日，上海，居民在大风天行走在街道上。REUTERS/Aly Song
12月15日，上海，一名公园保安经过一片红叶。REUTERS/Aly Song
12月13日，香港铜锣湾被警方清场前后对比图。香港警方15日中午完成最后一个被示威人士占领的地区--铜锣湾的清场行动。这场持续79天，争取民主普选的＂占领运动＂终于告一段落。REUTERS/Athit Perawongmmore
12月15日，上海，股民在证交所了解股市行情。中国股市沪综指当日震荡收升，基建板块大涨提振市场人气。 REUTERS/Aly Song
12月13日，在南京大屠杀死难同胞公祭仪式上，中国国家主席习近平主席与南京大屠杀幸存者代表：85岁的夏淑琴、13岁的大屠杀死难者后代袁泽宇一同走上公祭台，为国家公祭鼎揭幕。 REUTERS/Aly Song
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卢布“寒潮”中的莫斯科
俄罗斯卢布汇率暴跌，年内已贬值50%，金融危机阴影隐现，这是否影响到莫斯科人的日常生活？路透图片为您呈现莫斯科的景象。
塔利班血洗巴基斯坦校园
塔利班武装分子周二闯入巴基斯坦白沙瓦的一所学校并开火，至少132名学生、9名教职员工丧生，这是该国近年来最严重的血腥事件。
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精选图集
Cuba hosts first transgender Mass
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MTV Movie and TV Awards
Highlights from the MTV Movie and TV Awards.
MTV's rained-out red carpet
A rare spell of wet weather in Los Angeles shut down the red carpet before the awards show.
Mexico's poppy war
The Mexican army is fighting a surge in violence for control of poppy country against gangs that have engulfed the state of Guerrero in a war to control poppy fields.
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Plane lands after secret, two-year mission
The U.S. military's experimental X-37B space plane completes a classified mission that lasted nearly two years, the Air Force said.
Macron wins French election
Emmanuel Macron is elected president of France, defeating Marine Le Pen, who threatened to take France out of the European Union.
Countdown to the French election
Centrist Emmanuel Macron and far-right rival Marine Le Pen on their final days of campaigning ahead of Sunday's tumultuous election that has turned the country's politics upside down.
Migrant rescue on the Mediterranean
On board the Malta-based NGO Migrant Offshore Aid Station (MOAS) ship Phoenix with more than 400 migrants, after rescue operations off the coast of Libya.