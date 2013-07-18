本周中国区精选(7月12日-19日) China Weekly

7月15日，北京，一名男子搬着行李行走在火车站内。国际货币基金组织(IMF)在最新公布的报告中称，中国需要新一轮的果断改革措施，才能维持成功的经济成长，因在国内问题加剧之际，中国的安全界限缩窄。REUTERS/Kim Kmore