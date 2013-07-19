本周中国区精选(7月12日-19日) China Weekly
7月16日，内蒙古锡林郭勒盟，牧民们准备参加草原大赛马。 REUTERS/Jacky Chen
7月17日，来自中国的一对情侣在斯里兰卡科伦坡的独立广场拍摄婚纱照。 REUTERS/Dinuka Liyanawatte
7月15日，安徽合肥，一名工人在建筑工地焊接钢架。中国国家统计局公布，二季度经济增速续降至7.5%，整个上半年增速为7.6%，愈发逼近年初设定的全年目标水准7.5%附近。 REUTERS/Stringer
7月12日，上海，制药企业葛兰素史克办公大楼前的旗帜。中国公安部近日通报，警方对英国制药企业葛兰素史克在华下属企业部分高管涉嫌贿赂中国官员和医生立案调查。 REUTERS/Aly Song
7月16日，香港，工作人员布置香港书展的会场。第24届香港书展于7月17日至23日举行，吸引了来自30个国家及地区的560家书商参展。 REUTERS/Tyrone Siu
7月16日，北京，一名男子在运河里游泳消暑。 REUTERS/Kim Kyung-Hoon
7月16日，香港，影迷们举行展览纪念武打巨星李小龙逝世40周年。REUTERS/Bobby Yip
7月16日，北京，一名清洁工在一栋大厦附近清洁地面。中国人力资源和社会保障部部长尹蔚民称，上半年中国就业形势保持总体稳定，城镇新增就业达到725万人，比去年同期增加31万人；城镇登记失业率则保持在4.1%。 REUTERmore
7月15日，香港展出梵高杰作3D复制品《向日葵》。梵高博物馆联合富士胶片企业开发了一项创造梵高杰作3D复制品的技术，有着与原作极其相似的非常卓越的品质，这一系列作品于7月15日在香港进行展出。 REUTERS/Bobbymore
7月15日，辽宁沈阳，一位股民在证交所了解股市行情。中国股市沪综指当日收升1%，信息技术板块领涨。分析师指出，中国二季度GDP数据虽符合预期，但由于增速是连续两个季度回落，“稳增长”压力增强，市场对未来出台托底刺激政策的more
7月15日，北京，一名男子搬着行李行走在火车站内。国际货币基金组织(IMF)在最新公布的报告中称，中国需要新一轮的果断改革措施，才能维持成功的经济成长，因在国内问题加剧之际，中国的安全界限缩窄。REUTERS/Kim Kmore
7月15日，“世界遗产乐高展”在香港举行，游客观看北京天坛乐高模型。共有40座乐高世界遗产模型在本次展览上展出。REUTERS/Tyrone Siu
7月13日，青海祁连，一位牧民为羊群剪羊毛。 REUTERS/Rooney Chen
7月12日，广东江门，当地民众聚集抗议，表达对核燃料项目的安全忧虑。江门市政府宣布，为尊重民意，对原规划在该市所辖鹤山市建设的核燃料项目取消立项。 REUTERS/Maggie Cen
7月12日，浙江嘉兴，一名女子在医院接受颈椎病治疗。 REUTERS/William Hong
7月15日，辽宁沈阳，一名工人行走在钢材批发市场内。中国6月粗钢产量降幅低于预期，其产能过剩的状况或积重难返，短期难有明显改观。 REUTERS/Stringer
7月12日，台北，人们在台风“苏力”来袭时撑伞抵挡强风。 REUTERS/Pichi Chuang
7月18日，辽宁沈阳，一处新建的住宅楼区。最新数据显示，中国70个大中城市房价同比涨幅继续攀升，环比涨幅在6月继续略微缩窄，但涨势已延续逾一年，显示房地产市场热度不减，未来房价上涨预期仍强烈。 REUTERS/Strinmore
7月9日，北京，日产汽车设计工作室内的汽车模型。日产汽车首席设计师们表示，日产计划开始在全球销售具备更多中国设计理念的汽车，这不仅是对中国汽车市场重要性日益增长的认可，也是对中国后来居上的设计人才的肯定。REUTERS/more
7月18日，北京人民大会堂外，仪仗队士兵组成委内瑞拉副总统阿雷阿萨(Jorge Arreaza)的访华欢迎仪式。 REUTERS/Kim Kyung-Hoon
7月19日，上海，一架飞机在夜空中飞行。REUTERS/Aly Song
7月17日，辽宁沈阳，一名女子在家政服务培训中心教授保姆如何照料婴儿。 REUTERS/Sheng Li
7月17日，北京，一名求职者在北京人才服务中心找工作。 REUTERS/Kim Kyung-Hoon
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