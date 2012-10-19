本周中国区精选(10月12日-19日) China Weekly
10月18日，上海，一名员工在雀巢研发中心工作。雀巢集团首次在中国发布公司前三季度的经营业绩。2012年前三季度，雀巢集团实现有机增长(剔除汇率及收购、资产剥离因素)6.1%，低于此前市场预期的6.3%，但全年销售目标维more
10月18日，上海时装周2013春夏系列在新天地的太平湖公园“双子星”秀场拉开帷幕，一名模特展示新品服装。时装周将持续至10月24日，先后上演近40场秀，既有来自美国、瑞典、意大利的国际著名品牌，也有中国原创设计师和本土more
10月18日，上海街头一景。中国国家统计局公布，第三季度GDP增长7.4%，这是中国经济同比增速连续第七个季度放缓，并创三年半新低。 REUTER/Aly Song
10月18日，北京，一名女子在商店选购鞋子。国家统计局新闻发言人盛来运指出，与上半年相比，三季度的国民经济运行情况有一些积极的变化，尤其是9月份的主要指标数据看，国民经济运行企稳的态势比较明显。 REUTERS/Davimore
10月18日，菲律宾海关没收一批从中国非法进口的冷冻北京鸭和鸽子，价值为4,000万披索。菲律宾海关局长称，该批货物被申报为鲭鱼，但里面是北京鸭和鸽子。鉴于禽流感及对本地鸭农的影响，这些货品都是违禁品。(摄于菲律宾马尼拉more
日本报纸报导称，丰田汽车考虑将2012年集团产量计划削减约2%，因中日两国领土争端导致在华销量下滑。但丰田汽车否认改变了生产目标。(摄于10月18日，日本东京的丰田汽车公司展示厅) REUTERS/Toru Hanai
10月17日，电影《大上海》在香港举行宣传活动，众主创亮相，男星黄晓明拜周润发为师。 REUTERS/Bobby Yip
A10月17日，北京，一名女子在市场买鞋。根据波士顿咨询集团在新加坡发表的一份研究显示，中国和印度消费者在2010-2020年将消费64万亿美元，其中2020年一年就将消费10万亿美元。 REUTERS/David Grmore
10月17日，上海，一名居民行走在拆迁区内。 REUTER/Aly Song
10月17日，北京天安门广场为柬埔寨前国王西哈努克逝世降半旗。 REUTERS/David Gray
10月16日，北京，一家售卖海鲜的摊位。皮尤研究中心“全球态度”中国调查项目(Pew Global Attitudes China Project)发布的调查显示，越来越多的中国民众对腐败、社会不公现象和食品安全问题感到more
10月16日，北京，一名女子在路边剥玉米皮。10月16日是世界粮食日，今年的主题为“办好农业合作社，粮食安全添保障”是今年世界粮食日的主题，意在强调合作社在改善粮食安全和促进消除饥饿方面的作用，提高人们对各项消除饥饿举措more
10月16日，北京，一辆丰田汽车上面贴着“车是日本车 心是中国心”字样。丰田汽车9月中国销量较去年同期大跌48.9%，9月丰田及两家本地合资企业销售总量为约44,100辆，凸显出中国爆发反日活动对日系品牌的影响之大。 Rmore
10月14日，在上海网球大师赛上，球迷挥舞塞尔维亚与中国国旗，观看德约科维奇(Novak Djokovic)与穆雷(Andy Murray)的比赛。 REUTERS/Carlos Barria
10月14日，香港举办鬼马飞车赛，一辆“笑脸”赛车参加比赛。本届比赛共吸引了43支队伍参加，有3.5万名观众观看。REUTERS/Tyrone Siu
10月13日，香港，一女子放飞孔明灯，悼念撞船事故中的遇难者。香港南丫岛海域10月1日晚发生两船相撞重大事故，导致30多人死亡。 REUTERS/Tyrone Siu
10月12日，北京老胡同景观。 REUTERS/David Gray
10月12日，山东高密，中国作家莫言在新闻发布会上讲话。莫言获得2012年诺贝尔文学奖，获奖理由是其作品的“魔幻现实主义”融合了民间故事、历史和中国当代社会。莫言是第一个获得诺贝尔文学奖的中国公民。该奖奖金为120万美元more
10月12日，“对冲基金搏击之夜”慈善拳击活动在香港举行，来自汇丰银行的两名选手在比赛开始前摆姿势拍照。 REUTERS/Bobby Yip
10月15日，湖北武汉，一名摊贩躺在成堆的柚子上。中国国家统计局称，中国2012年9月份的消费者物价指数(CPI)同比提高了1.9%，与8月份(2.0%)相比增长速度小幅下滑。REUTERS/Stringer
10月11日，安徽马鞍山，一名工人在建筑工地站在卡车上往下扔绳索。国务院发展研究中心金融研究所副所长巴曙松撰写文章称，未来20年，中国城市的政府支出规模将增加5倍，由目前的每年2万亿元支出规模增加到2025年的10万亿元more