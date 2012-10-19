本周中国区精选(10月12日-19日) China Weekly

10月18日，菲律宾海关没收一批从中国非法进口的冷冻北京鸭和鸽子，价值为4,000万披索。菲律宾海关局长称，该批货物被申报为鲭鱼，但里面是北京鸭和鸽子。鉴于禽流感及对本地鸭农的影响，这些货品都是违禁品。(摄于菲律宾马尼拉more