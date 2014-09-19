本周中国区精选(9月12日-19日) China Weekly
9月17日，浙江玉环县，17岁女孩张慧敏患有粘多糖贮积症，身高只有80厘米，不能自主行动，日常起居无法自理。据了解，粘多糖病属于遗传基因突变性疾病，非常罕见，发病率只有十万分之一。REUTERS/William Hongmore
9月17日，北京，武警在长安街上站岗。REUTERS/Petar Kujundzic
9月16日，安徽芜湖，工人在一个在建的太阳能厂作业。 8月中国工业增速降至近六年低点，投资亦回落明显，再加上消费低于预期，都暗示着经济下行压力沉重。REUTERS/Stringer
9月15日，以“质量、创新、发展”为主题的首届中国质量（北京）大会在人民大会堂召开，国务院总理李克强出席会议并发表讲话。 REUTERS/Feng Li/Pool
9月15日，中国官员代表在耶路撒冷参加化学战演习。 REUTERS/Ronen Zvulun
9月15日，香港，阿里巴巴集团创始人马云回答完记者提问后竖起大拇指。阿里巴巴18日将其首次公开上市(IPO)价格定为每股68美元，为预估区间的高端，筹资规模将达218亿美元，显示投资人对阿里巴巴有强劲兴趣。REUTERSmore
9月14日，上海，一名男子乘坐火车抵达上海自由贸易试验区。中国总理李克强在上海自由贸易区考察时表示，对上海自贸区内外资内资要一视同仁、平等对待。要继续压缩负面清单，给市场“让”出更大空间。 REUTERS/Carlos more
9月14日，香港，“占领中环”行动者发起“黑布游行”，抗议全国人大定出的香港普选框架。REUTERS/Tyrone Siu
9月13日，首届国际汽联电动方程式(FE)锦标赛揭幕站——北京站在国家奥林匹克森林公园赛道举行。FE将在全球10个中心城市举行，期间跨越亚洲、南美洲、北美洲和欧洲，起点为北京，终点是伦敦。 REUTERS/Barry Hmore
9月12日，香港，一个商场手机摊位挂出高价收购iPhone 6及iPhone 6 Plus的标签。当日，香港迎来苹果预约购机狂潮。苹果香港网站的iPhone 6和iPhone 6 Plus预售订单在两小时内被抢购一空，其more
9月19日，苹果iPhone6和iPhone 6 plus在香港地区发售，一名男子(右)在专卖店外从个人手里购买iPhone 6。REUTERS/Tyrone Siu
9月11日，北京，工人清洁一栋住宅楼的窗户。中国8月官方房价环比加速下跌而同比涨幅接近零，加之当月楼市销量仍在萎缩，房地产市场全面调整趋势基本确立。 REUTERS/Petar Kujundzic
9月18日，香港，民众手持横幅标语，藉“九·一八事变”纪念日到日本驻港总领事馆抗议，要求日本政府正视侵华史实，警惕日本军国主义复辟。REUTERS/Bobby Yip
9月16日，斯里兰卡总统拉贾帕克萨在科伦坡为中国国家主席习近平举行欢迎仪式。习近平是在结束对马尔代夫的国事访问后抵达科伦坡的。REUTERS/Dinuka Liyanawatte
9月18日，在香港苏富比拍卖会预展上，一名模特展示“芭蕾蝴蝶”胸针。这枚胸针选用钛金属及18K黄金铸造蝴蝶的翅膀与身体部分，镶配一颗重达26.27克拉的枕形彩棕黄色钻石、三颗重约47.71克拉的浅棕色钻石切片、三颗共重约more
9月17日，韩国仁川，中国选手孙杨现身文鹤朴泰桓游泳馆进行练习备战亚运会。仁川亚运会于19日开幕，主题为：“45亿人的同一个亚洲梦想”。 REUTERS/Kim Kyung-Hoon
下一个
苏格兰“独立”梦碎 Scotland votes
苏格兰独立公投计票结果公布，55%、共1877252名选民对独立说“不”，苏格兰将继续留在英国。
最会穿衣的女星 Best dressed list
《人物》杂志公布2014年度最佳着装榜单，乡村小天后泰勒·斯威夫特成为最会穿衣的女星。
中印领导人举行“散步外交”Xi Visits India
中国国家主席习近平出访印度并出席印度总理莫迪的生日晚宴，中印两国领导人在萨巴玛蒂河畔展开“散步外交”。
24小时时事新闻(9月19日) 24Hours
聚焦24小时读者最关注的全球热点新闻和突发事件。
精选图集
Venezuela's elders throw punches at police
Elderly Venezuelan protesters threw punches and yelled curses at riot police blocking the latest in six weeks of demonstrations against President Nicolas Maduro's socialist government.
The art of the Venice Biennale
Highlights from the 57th Biennale International Art Exhibition in Venice, Italy.
Pope visits Portugal's Shrine of Fatima
Pope Francis makes two Portuguese shepherd children saints this week, crowning a belief that started with reported visions of the Madonna 100 years ago which have turned the Shrine of Fatima into one of the most famous in Christianity.
Photos of the week
Our top photos from the past week.
Palestinian hunger strike grows
More than 1,000 Palestinians in Israeli jails are on hunger strike in response to a call by prominent prisoner Marwan Barghouti, widely seen as a possible future Palestinian president.
Dior in the desert
Designer Maria Grazia Chiuri presents her first cruise collection for Dior in Calabasas, California.
Eurovision: the contenders
The finalists for Saturday's Eurovision song contest.
Yemen's latest deadly cholera outbreak
A cholera outbreak has killed at least 50 people in Yemen where the health and sanitation systems have been degraded by more than two years of civil war.
Quebec battles floods
Flooding from heavy spring rainfall inundated thousands of residences and forced the evacuation of homes as the worst flooding in decades hits the Canadian province of Quebec.