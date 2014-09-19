本周中国区精选(9月12日-19日) China Weekly

9月18日，在香港苏富比拍卖会预展上，一名模特展示“芭蕾蝴蝶”胸针。这枚胸针选用钛金属及18K黄金铸造蝴蝶的翅膀与身体部分，镶配一颗重达26.27克拉的枕形彩棕黄色钻石、三颗重约47.71克拉的浅棕色钻石切片、三颗共重约more

9月18日，在香港苏富比拍卖会预展上，一名模特展示“芭蕾蝴蝶”胸针。这枚胸针选用钛金属及18K黄金铸造蝴蝶的翅膀与身体部分，镶配一颗重达26.27克拉的枕形彩棕黄色钻石、三颗重约47.71克拉的浅棕色钻石切片、三颗共重约10.76克拉的海螺珍珠，并以共4698颗钻石及彩色钻石360度环绕周边镶嵌。 REUTERS/Bobby Yip

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