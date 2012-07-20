本周中国区精选(7月13日-20日) China Weekly 2012

7月17日，北京，工人们为一栋居民楼安装窗户。中国国家统计局公布的6月房价数据显示，6月份新建商品房和二手房价格环比上涨的城市数量都较5月份有所增加。新建商品房价格环比上涨的城市有25个，二手房价格上涨的城市有31个。6more

7月17日，北京，工人们为一栋居民楼安装窗户。中国国家统计局公布的6月房价数据显示，6月份新建商品房和二手房价格环比上涨的城市数量都较5月份有所增加。新建商品房价格环比上涨的城市有25个，二手房价格上涨的城市有31个。6月份70个大中城市新建商品房环比涨幅平均值为0.02%，结束八连跌。 REUTERS/David Gray

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