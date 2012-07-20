本周中国区精选(7月13日-20日) China Weekly 2012
7月18日，上海，中国最大的路易威登专卖店陈列出售的太阳镜。路易威登之家即将于21日在上海恒隆广场开业，由建筑大师彼得·马里诺(Peter Marino)设计，共四层，员工超过100人，是目前中国唯一一家提供订制鞋包的店more
路易威登之家举行揭幕及庆祝酒会，女星巩俐亮相红毯。 REUTERS/Aly Song
7月19日，知名时尚品牌“路易威登”在上海举行2012秋冬时装秀，保安在时装秀入口处站岗。 REUTERS/Aly Song
7月18日，新疆罗布泊，一名工人的孩子在新建成的哈密-罗布泊铁路轨道上玩耍。国家重点建设工程哈密至罗布泊铁路线路全长374.83公里，总投资29.93亿元，即将铺轨到罗中站，从此结束素有“死亡之海”之称的罗布泊没有铁路的more
7月18日，江苏南京，中学生在夏令营中利用报纸完成团队合作活动。 REUTERS/Sean Yong
7月18日，北京人民大会堂，仪仗队士兵参加南非总统雅各布·祖马(Jacob Zuma)的官方欢迎仪式。 REUTERS/Jason Lee
7月18日，香港书展在香港会议展览中心举行，亚马逊电子书阅读器Kindle展示一段中文版《富爸爸，穷爸爸》的内容。本届香港书展吸引了来自23个国家和地区的逾530家出版商参加，拥有超过350场文化活动，以及约300位不同more
游客在香港书展上阅读电子书。本届香港书展将持续至7月24日，以“从香港阅读世界——读通世情·书出智慧”为主题，辟有综合书刊、英语世界、儿童天地、电子书及电子学习资源等多个展区。 REUTERS/Bobby Yi
7月18日，安徽合肥，孩子们在医院贴“三伏贴”。 REUTERS/Stringer
7月17日，北京，工人们为一栋居民楼安装窗户。中国国家统计局公布的6月房价数据显示，6月份新建商品房和二手房价格环比上涨的城市数量都较5月份有所增加。新建商品房价格环比上涨的城市有25个，二手房价格上涨的城市有31个。6more
7月17日，北京郊区，一处住宅区建设现场。新华社发表时评文章称，须防范“稳增长”政策下房地产借机涨价，必须加快建立房地产市场调控的长效机制，例如房产税改革应该加快。 REUTERS/David Gray
7月17日，江苏南京，一名女子经过两名坐在水泥凳上睡觉的男子。 REUTERS/Sean Yong
7月17日，安徽合肥，小跳水员在体育馆参加训练。 REUTERS/Stringer
7月17日，天津白骨屯村，信徒在教堂参加祈祷。REUTERS/David Gray
7月16日，北京门头沟区妙峰山镇水峪嘴村，一个军事主题酒吧入口处的模拟机舱。该酒吧是利用原林彪工事的防空洞改造而成的，投资近90万，建筑面积为575平方米，其军事氛围对于游客来说有着独特的魅力。 REUTERS/Davimore
7月16日，北京，一名年轻体操运动员在国家体育总局参加训练。这些年轻体操运动员为2016年里约热内卢奥运会做准备。REUTERS/Jason Lee
7月16日，北京，一名游客拍摄公园的荷花。 REUTERS/David Gray
7月13日，北京，几名女子坐在长椅上休息。2012年上半年GDP增速连续六个季度回落，并创下十三个季度以来新低。REUTERS/Jason Lee
7月13日，香港迪斯尼乐园扩建项目中最大的主题园区“灰熊山谷”开业，华特迪斯尼乐园及度假区主席汤世德(Tom Staggs)(前右)与游客乘坐极速矿车。“灰熊山谷“是全球迪斯尼乐园中首个穿山历险的主题园区，园区内最大卖点more