本周中国区精选(6月13日-20日) China Weekly
6月19日，《变形金刚4：绝迹重生》在香港尖沙咀文化中心举行全球首映礼，巨型变形金刚柯柏文屹立在首映礼现场。 REUTERS/Tyrone Siu
6月20日，《变形金刚4：绝迹重生》电影道具巡展北京站在前门大街启动，游客、影迷与变形金刚“大黄蜂”近距离接触。REUTERS/Jason Lee
6月18日，香港，一对新人拍摄婚纱照。REUTERS/Bobby Yip IMAGES OF THE DAY)
6月16日，北京，京东集团创始人兼CEO刘强东(右)担当快递员一线送货，为京东618店庆活动造势。 京东称，公司有超过2万名配送员遍布全国近500个城市，并提供211限时达、极速达等服务。REUTERS/Jason Lemore
6月18日，山西太原，工人向住宅小区附近的河中喷洒化学物以阻止绿藻泛滥。路透根据中国国家统计局公布数据测算，5月70个大中城市新建住宅销售价格同比上升5.6%， 连升17个月但升幅连续第五个月收窄。 REUTERS/Jomore
6月18日，广州城市一景。中国房地产市场低迷之势已持续半年，中原地产预计，这一局面有望在三季度出现改观，届时将随着降价带动住宅销量回升，而降价幅度也会高于当前水平，达到约20%左右的降幅。REUTERS/Alex Lee
6月17日，中国国务院总理李克强在温莎宫会见英国女王伊丽莎白二世。李克强表示，女王陛下和英国王室成员长期以来关心和支持中英关系发展，中方对此高度赞赏。欢迎英国王室成员多到中国走一走，看一看，为促进中英关系发展、增进两国人more
6月17日，山西太原，一名摊贩在批发市场的摊位上睡觉。中国国务院总理李克强预计中国经济至少将增长7.5%，并表示中国经济不会出现硬着陆，长期来看，在没有强劲刺激的情况下将保持中高速增长。 REUTERS/Jon Woo
6月17日，香港的一家周大福珠宝零售店。周大福公布截至2014年3月31日止的年度业绩，净利按年升32.1%至72.7亿元，符合市场预期。 REUTERS/Bobby Yip
6月16日，广西荣安，民众跳入河中游泳消暑。 REUTERS/China Daily
6月16日，北京首都国际机场，乘客在T3航站楼候机。 北京市环保局表示，2014年前五个月，北京市收到的大气污染投诉事项增加一倍。 REUTERS/Kim Kyung-Hoon
6月18日，上海，拥有一家小型工厂的李磊(音)利用业余时间和闲置资金在郊区打造了一支变形金刚“军团”。这些变形金刚仿制品将对外出租或出售。REUTERS/Aly Song
6月16日，广州，警察阻止记者拍摄上访的老兵。来自核潜艇基地部队的涉核退伍老兵在广东河源市政府大门集会，抗议优抚待遇没落实。 REUTERS/Alex Lee
6月16日，记者拍摄访问香港的美国核动力航空母舰“乔治·华盛顿号”。 REUTERS/Bobby Yip
6月15日，北京，马航MH370航班失联第100天，失踪中国乘客的亲属来到雍和宫烧香祈福。 REUTERS/Kim Kyung-Hoon
6月14日，上海国际电影节举行开幕仪式，国际女星妮可·基德曼亮相红毯。 REUTERS/Aly Song
6月14日，香港，百名妈妈哺乳快闪宣示权利，提倡母乳喂养，并敦促政府建立政策，以保护在公共场所哺乳母亲的权利。 REUTERS/Bobby Yip
6月14日，香港，抗议新界拆迁的示威者在香港立法会举行抗议活动。香港特区行政长官梁振英17日表示，为增加住宅单位，香港新界的村子“不可能不拆”。 REUTERS/Bobby Yip
6月13日，云南昆明，一位妇女在湖边打太极。 REUTERS/Wong Campion
6月19日，云南昆明，一名女子行走在装饰着彩色雨伞的商业中心内。中国国务院总理李克强最新表示，今后一个时期中国经济保持中高速增长是有潜力、有基础的，要坚定不移推进改革。REUTERS/Wong Campion
6月19日，希腊总理萨马拉斯在雅典欢迎到访的中国国务院总理李克强。 REUTERS/Alkis Konstantinidis
下一个
美国新车质量榜 J.D. Power 2014
权威汽车调查机构J.D. Power公布年度美国新车质量调查报告，整体排名居首的是保时捷，捷豹和雷克萨斯紧随其后。
皇家马会帽子秀 Hats and horses
一年一度的英国皇家赛马大会(Royal Ascot)于6月17日至21日在艾斯科举行，全世界的眼光集中在此，不为赛马，而是名媛们头顶的风采。
24小时时事新闻(6月20日) 24Hours
聚焦24小时读者最关注的全球热点新闻和突发事件。
亚马逊发布智能Fire手机
2014年6月19日，美国西雅图，亚马逊CEO杰夫·贝索斯(Jeff Bezos)正式发布公司第一款智能手机Fire Phone。
精选图集
Venezuela's elders throw punches at police
Elderly Venezuelan protesters threw punches and yelled curses at riot police blocking the latest in six weeks of demonstrations against President Nicolas Maduro's socialist government.
The art of the Venice Biennale
Highlights from the 57th Biennale International Art Exhibition in Venice, Italy.
Pope visits Portugal's Shrine of Fatima
Pope Francis makes two Portuguese shepherd children saints this week, crowning a belief that started with reported visions of the Madonna 100 years ago which have turned the Shrine of Fatima into one of the most famous in Christianity.
Photos of the week
Our top photos from the past week.
Palestinian hunger strike grows
More than 1,000 Palestinians in Israeli jails are on hunger strike in response to a call by prominent prisoner Marwan Barghouti, widely seen as a possible future Palestinian president.
Dior in the desert
Designer Maria Grazia Chiuri presents her first cruise collection for Dior in Calabasas, California.
Eurovision: the contenders
The finalists for Saturday's Eurovision song contest.
Yemen's latest deadly cholera outbreak
A cholera outbreak has killed at least 50 people in Yemen where the health and sanitation systems have been degraded by more than two years of civil war.
Quebec battles floods
Flooding from heavy spring rainfall inundated thousands of residences and forced the evacuation of homes as the worst flooding in decades hits the Canadian province of Quebec.