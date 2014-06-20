本周中国区精选(6月13日-20日) China Weekly

6月18日，广州城市一景。中国房地产市场低迷之势已持续半年，中原地产预计，这一局面有望在三季度出现改观，届时将随着降价带动住宅销量回升，而降价幅度也会高于当前水平，达到约20%左右的降幅。REUTERS/Alex Lee