本周中国区精选(12月13日-20日) China Weekly
12月19日，北京人民大会堂，中国国家主席习近平同玻利维亚总统举行会谈。玻利维亚总统莫拉莱斯当日抵达北京,开始对中国进行为期三天的国事访问。 REUTERS/Wang Zhao/Pool
12月19日，前NBA球星丹尼斯·罗德曼经北京国际机场转机前往朝鲜平壤，此行目的主要是指导训练朝鲜篮球队，行程为期4天。 REUTERS/Petar Kujundzic
12月20日，北京钓鱼台国宾馆，官员出席第24届中美商贸联委会会议。 REUTERS/Alexander F. Yuan/Pool
12月18日，广州的一家中国移动营业厅。中国移动通信集团公司表示，其仍在与苹果公司就出售iPhone进行谈判。业界人士猜测双方即将宣布一项协议，使苹果这家科技巨头获得数亿人的潜在新客户。 REUTERS/Stringer
12月4日，河南周口，淮阳县四通镇民主中小学的学生们为毛主席画像敬献花束。这所学校是由河南农民夏祖海一手创办的红色学校，坚持以毛泽东思想和传统文化进行素质教育，《毛主席语录》等是学生每日必读的书籍。 REUTERS/Carlos Barria
12月17日，在摩洛哥阿加迪尔举行的2013世俱杯半决赛上，亚洲冠军广州恒大0比3不敌欧洲冠军拜仁慕尼黑队。 REUTERS/Ahmed Jadallah
12月15日，2013年世界羽联超级系列赛在马来西亚吉隆坡落幕，中国选手李雪芮以2比0战胜中华台北选手戴资颖夺得女单冠军。 REUTERS/Samsul Said
12月15日，香港，长相酷似朝鲜领导人金正恩的霍华德在街头参与针对朝鲜人权问题的抗议。REUTERS/Tyrone Siu
苹果供应商和硕上海代工厂4名工人近期死亡，包括一名15岁的童工石赵坤。苹果同和硕联合发言称4人均是患病死亡，与工厂工作条件无关。(12月16日，石赵坤的父亲手持儿子照片，石赵坤于今年10月死于肺炎。) REUTERS/Jason Lee
12月14日，北京郊区，天骄国际安全学院的学员们接受射击训练。 REUTERS/Jason Lee
12月20日，光大银行董事长唐双宁在香港联交所出席光大银行H股上市庆祝活动，光大银行成为2013年亚洲地区(除日本外)最大规模IPO发行。 REUTERS/Bobby Yip
12月14日，在2013广州酒店用品展上，一个男孩玩射击玩具。 REUTERS/Alex Lee
12月14日，安徽芜湖，建筑工人在工地工作。中国2013年中央经济工作会议于13日在北京闭幕，会议提出，2014年改革任务将坚持稳中求进的经济总基调，保持宏观政策连续性和稳定性，继续实施积极财政政策和稳健货币政策。 REUTERS/Stringer
旅美华人杨连(音译)被美国警方认定触犯美国武器输出管制法，后以“非法向中国出售太空设备”为由遭逮捕并经历了11个月的监禁。(摄于12月12日，美国西雅图) REUTERS/Jason Redmond
12月18日，巴勒斯坦耶路撒冷，中国外交部长王毅(左)与以色列总理内塔尼亚胡举行会谈。REUTERS/Abir Sultan/Pool