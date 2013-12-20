本周中国区精选(12月13日-20日) China Weekly

12月4日，河南周口，淮阳县四通镇民主中小学的学生们为毛主席画像敬献花束。这所学校是由河南农民夏祖海一手创办的红色学校，坚持以毛泽东思想和传统文化进行素质教育，《毛主席语录》等是学生每日必读的书籍。 REUTERS/Carlos Barria