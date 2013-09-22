本周中国区精选(9月13日-20日) China Weekly

9月22日，山东省济南市中级人民法院外，警察在站岗。本日，法院对薄熙来案进行宣判，经过法庭调查和法庭辩论，济南市人民检察院在公诉意见书中向法庭提出，根据“宽严相济”的刑事政策和中华人民共和国法律，被告人罪行极其严重，又拒more

9月22日，山东省济南市中级人民法院外，警察在站岗。本日，法院对薄熙来案进行宣判，经过法庭调查和法庭辩论，济南市人民检察院在公诉意见书中向法庭提出，根据“宽严相济”的刑事政策和中华人民共和国法律，被告人罪行极其严重，又拒不认罪，被告人没有自首、坦白、检举揭发的情节，不具有法定从轻处罚情节，必须依法从严惩处。 REUTERS/Aly Song

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