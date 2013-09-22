本周中国区精选(9月13日-20日) China Weekly
9月22日，山东省济南市中级人民法院外，警察在站岗。本日，法院对薄熙来案进行宣判，经过法庭调查和法庭辩论，济南市人民检察院在公诉意见书中向法庭提出，根据“宽严相济”的刑事政策和中华人民共和国法律，被告人罪行极其严重，又拒more
9月16日，美国特级飞行员David Riggs驾驶自己的飞机，前往辽宁沈阳参加2013中国AOPA飞行展。REUTERS/Stringer
9月20日，香港一家专卖店外，客户将iPhone 5S以高于原价至少30美元的价格转售给经销商（身穿白色T恤与绿色T恤）。REUTERS/Tyrone Siu
9月20日，北京，一名员工为中医药商店开门。 REUTERS/Jason Lee
9月19日，中国外长王毅展开为期三天的访美之行，在华盛顿与美国国务卿克里举行会谈。这是他今年3月就任外长以来首次访美。REUTERS/Jonathan Erns
9月19日，香港展示一颗118.28克拉，椭圆形D色全美无暇的TypeIIa钻石，估值在2.2亿至2.8亿港元。香港苏富比将于10月7日举行珠宝及翡翠首饰2013秋季拍卖会，推出超过330件珠宝首饰，总估值超过9亿港元。more
7月17日，上海，随着居住建筑工地转移，建筑农民工们在住所外面清洁。 REUTERS/Aly Song
9月18日晚，香港中秋节“舞火龙”在港岛大坑进行，吸引大批市民及外国游客观看。中秋夜更会延伸至维园彩灯会表演。香港大坑舞火龙被列入“国家级非物质文化遗产”。REUTERS/Bobby Yip
9月17日，云南玉溪举办“2013玉溪中秋国庆大型灯会”。本次灯会以“红红火火、塔塔生辉、山山壮美、川川秀丽”为主题，将以60组大型彩灯展示近年来玉溪市在经济、政治、文化、社会、生态文明等方面取得的成就和群众奋发的精神风more
9月18日，全国各地群众将以多种形式纪念“九一八”事变82周年，警示人们牢记历史，勿忘国耻。上午9时18分，沈阳全市将鸣响防空警报三分钟。REUTERS/Stringer
9月17日，北京一所寺庙，为庆祝即将来临的中秋节，儿童演员在表演完传统节目后站成一条线，REUTERS/Kim Kyung-Hoon
9月16日，北京人民大会堂外，为巴林国王哈马德举行的欢迎仪式。 REUTERS/Kim Kyung-Hoon
9月16日，国家主席习近平在人民大会堂同巴林国王哈马德举行会谈。两国元首就深化中巴关系及共同关心的国际、地区问题深入交换意见。 REUTERS/Kim Kyung-Hoon
9月12日，上海一家月饼厂，刚烤好的月饼新鲜出炉。月饼是中秋佳节送给朋友家人的最好礼物。 REUTERS/Aly Song
9月12日，中国隐形第一人、艺术家刘勃麟在北京推出最新隐形艺术作品“红色剧院”。刘勃麟与参与者面部涂满油彩，与剧院红色座椅“融为一体”。 REUTERS/Jason Lee
9月20日，今年第19号超强台风“天兔”与本日20时在距离台湾省鹅銮鼻东南方向约360公里的西北太平洋洋面上，就是在北纬20.2度、东经123.8度，中心气压920百帕，最大风力58米/秒（17级）。 REUTERS/Nmore
9月15日，江西省萍乡武功山，1.5万余人汇聚第六届中国萍乡武功山国际帐篷节。REUTERS/Stringer
9月14日，香港维多利亚公园张灯结彩，为庆祝即将而来的中秋节。由REUTERS/Bobby Yip
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认养到弃养 Adopted Children Market
(Reuters) - 路透深入调查，揭示了从海外领养儿童的美国人如何轻易地将“问题儿童”转手给互联网上认识的陌生人。
越南释放囚犯 Vietnam frees 15,446 prisoners
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寰宇搜奇 Oddly(17)
(Reuters) - 世界之大，无奇不有。路透摄影记者为你打开这扇“随意门”。
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On a two-day visit to Egypt, Pope Francis urged Muslim leaders to unite in renouncing religious extremism at a time when Islamist militants are targeting ancient Christian communities across the Middle East.
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President Trump, pledging allegiance to the National Rifle Association at a convention attended by thousands in Atlanta, is the first sitting president to address the gun-rights advocacy group since Ronald Reagan in 1983.
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