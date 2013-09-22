本周中国区精选(9月13日-20日) China Weekly
9月22日，济南市中级人民法院第五法庭一审公开宣判被告人薄熙来以受贿罪、贪污罪、滥用职权罪依法判处刑罚，数罪并罚，决定执行无期徒刑，剥夺政治权利终身。REUTERS/Aly Song
9月17日，一架美国MACH1表演队兰斯WP001/N-322Z号小型表演飞机，在沈阳法库财湖机场组装后进行试飞时意外坠入财湖，造成美籍特技飞行员戴维·里格斯(David Riggs)与一名中国翻译遇难。(摄于9月16日more
9月20日，香港一家苹果专卖店外，顾客与黄牛交易新上市的iPhone 5S。中国消费者第一次成为全球首批购买苹果公司最新款iPhone的顾客。 REUTERS/Tyrone Siu
9月20日，北京，一名中药店员工准备开门营业。 REUTERS/Jason Lee
9月19日，美国华盛顿，美国国务卿克里与应邀来访的中国外交部长王毅举行会晤，双方就中美关系及共同关心的国际与地区问题深入交换意见。 REUTERS/Jonathan Ernst
9月19日，香港苏富比展出一枚118.28卡拉椭圆形D色无瑕Type IIa钻石，估价为2,800万至3,500万美元，为拍卖史上最大D色无瑕钻石，也是美国宝石学院(GIA)历来鉴定过最大之椭圆形D色无瑕钻石。 REUTmore
7月17日，上海一建筑工地，农民工的临时住所盥洗处。根据世界银行公布的数据显示，中国女性人口年龄在15岁及以上的有68%参与劳动，美国为58%，法国为51%，德国为53%。REUTERS/Aly Song
9月18日晚，香港中秋节“舞火龙”在港岛大坑进行，吸引大批市民及外国游客观看。中 REUTERS/Bobby Yip
9月17日，在2013年云南玉溪中秋国庆大型灯会上，60组灯同时闪亮在聂耳文化广场河滨路，点燃玉溪夜空。 REUTERS/Wong Campion
9月18日，辽宁沈阳，“九一八”历史博物馆在“九一八”事变八十二周年纪念日上举行撞钟鸣警仪式。 REUTERS/Stringer
9月17日，北京，在迎中秋传统活动上，穿戏服的孩子们等候上场。 REUTERS/Kim Kyung-Hoon
9月16日，国家主席习近平在人民大会堂同巴林国王哈马德举行会谈，双方就深化中巴关系及共同关心的国际、地区问题深入交换意见，达成重要共识。 REUTERS/Kim Kyung-Hoon
孩子们参加巴林国王哈马德到访欢迎仪式。 REUTERS/Kim Kyung-Hoon
9月12日，上海，一家月饼厂工人制作月饼。 REUTERS/Aly Song
9月14日，香港旅游发展局主办的彩灯大观园在维多利亚公园举行亮灯仪式，巨型彩灯“悦满中秋”高10米，直径20米，以7,000个废弃塑料瓶和节能LED灯泡建成。 REUTERS/Bobby Yip
9月12日，中国隐形第一人、艺术家刘勃麟在北京推出最新隐形艺术作品“红色剧院”。刘勃麟与参与者面部涂满油彩，与剧院红色座椅“融为一体”。REUTERS/Jason Lee
9月22日，中国国家旅游局表示，今年第19号超强台风“天兔”将在广东中东部沿海登陆。 REUTERS/NOAA/Handout
9月15日，万余名户外爱好者参加2013第六届中国萍乡武功山国际帐篷节。 REUTERS/Stringer
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本周中国区精选 (9月13日-20日) CHINA WEEKLY
(Reuters) - 聚焦9月13日至20日中国区新闻事件和热点动态。
本周中国区精选(9月13日-20日) China Weekly
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认养到弃养 Adopted Children Market
(Reuters) - 路透深入调查，揭示了从海外领养儿童的美国人如何轻易地将“问题儿童”转手给互联网上认识的陌生人。
越南释放囚犯 Vietnam frees 15,446 prisoners
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President Trump, pledging allegiance to the National Rifle Association at a convention attended by thousands in Atlanta, is the first sitting president to address the gun-rights advocacy group since Ronald Reagan in 1983.
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