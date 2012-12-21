本周中国区精选(12月14日-21日) China Weekly
12月19日，中国商务部长陈德铭在美国华盛顿出席第二十三届中美商贸联委会记者会。陈德铭表示，此次会议共取得了50余项成果和共识，他同时敦促美方以实际行动公平对待中国贸易和投资。 REUTERS/Joshua Robertmore
日产汽车旗下高端品牌英菲尼迪宣布，该品牌的系列车型将被重新命名，因公司希望在欧洲和中国豪华车市场占有更大份额。(12月18日，日本横滨市，日产汽车首席执行官卡洛斯·戈恩在公司总部与记者召开圆桌会议。) REUTERS/Kmore
12月17日，河南汝州，两个孩子在幼儿园内荡秋千。这家幼儿园共有24名两岁到五岁的孩子，其中大部分为“留守儿童”。目前这家幼儿园已被当地教育部门勒令停办。 REUTER/Aly Song
12月21日，“文革”珍邮的代表之一“全国山河一片红”邮票(俗称“一片红”)四方联在香港展出。“一片红”邮票于1968年11月发行后不到半天便因“重大错误”被邮电部急令全国邮局停售并全部收回，只有少量邮票流入市面。 REmore
华夏银行客户在其上海分行嘉定支行购买的中鼎财富系列私募产品到期无法兑付，华夏银行则回应该产品并非该行理财产品也非银行代销，而是该支行理财经理私自出售，目前该员工已离职，公安机关已介入调查。(12月12日，上海的一家华夏银more
12月17日，北京三环路夜景。中国证券报报导援引消息人士表示，决策层已确定2013年物价调控目标，即CPI(居民消费价格指数)涨幅控制在3.5%左右。 REUTERS/Jason Lee
12月17日，安徽淮北，工人在一家纺织厂车间工作。世界银行发布的《东亚与太平洋地区经济半年报》预测，中国经济在财政刺激和大型投资项目加快实施速度的推动下，2013年经济增速有望达到8.4%。 REUTERS/Stringmore
12月14日，美国拉斯维加斯，中国小姐许继丹参加环球小姐大赛民族服装走秀活动，以一袭青花瓷礼服亮相，东方味十足。许继丹在决赛中获得“最佳民族服饰奖”。 REUTERS/Darren Decker/Miss Universmore
12月13日，新疆伊犁，一名维吾尔族男子在雪地中骑马。REUTERS/Stringer
12月6日，香港，来自伦敦的“Dream Engine”舞者在一个大型氦气球下表演。 REUTERS/Tyrone Siu
12月15日，江苏南京，美国前总统吉米·卡特出席南京鼓楼医院建院120周年庆典期间，为医院创始人马林(William Edward Macklin)铜像揭幕。 REUTERS/Jeff Xu
12月21日，河南郑州，一名男子在浓雾天气中查看手机。 REUTER/Aly Song
12月14日，上海，一家苹果专卖店外排队处的提示牌。iPhone 5于12月14日起在中国内地通过运营商、苹果零售店、经销商等多个渠道正式发售。 REUTERS/Carlos Barria
12月18日，山东济南，工业北路第二小学举行防暴演习，演习模拟师生堵住教室前后门阻止持刀“歹徒”进入教室“行凶”。 REUTERS/China Daily
12月18日，山西太原龙堡村在建小区内，被网友誉为史上最牛的“钉子坟”开始迁移。在最终与村里达成共识的情况下，坟主常金柱得到规定的赔偿将坟迁走。 REUTERS/Stringer
12月17日，湖南长沙，经公示及相关法律程序，长沙市公安局交通警察支队对逾期未前来接受处理并已达到强制报废标准的48台假牌、套牌的士进行了集中销毁。 REUTERS/Stringer
12月20日，湖北武汉，一名摊贩在大型批发市场整理圣诞老人服装。REUTERS/Stringer
12月19日，安徽大别山，小学生在校园内玩耍。REUTERS/Stringer
12月14日，北京后海雪景。 REUTERS/Jason Lee
12月21日，第七届中国北京国际文化创意产业博览会在北京举行，演员表演秧歌。 REUTERS/Petar Kujundzic
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