本周中国区精选(12月14日-21日) China Weekly

华夏银行客户在其上海分行嘉定支行购买的中鼎财富系列私募产品到期无法兑付，华夏银行则回应该产品并非该行理财产品也非银行代销，而是该支行理财经理私自出售，目前该员工已离职，公安机关已介入调查。(12月12日，上海的一家华夏银more