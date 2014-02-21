本周中国区精选(2月14日-21日) China Weekly
2月20日，江苏南京，一家化工厂内矗立的毛泽东雕塑。中国国务院的常务会议称，将更加注重运用市场和法治手段，加强雾霾等大气污染治理，提前一年全面完成“十二五(2011-2015年)”落后产能淘汰任务；今年中央财政将安排10more
2月19日，江苏南京，媒体记者参观南京大屠杀中死者遗骨。当日，来自英国、美国、日本等国的30多位记者参观走访侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆、南京市档案馆等地，就侵华日军南京大屠杀进行深入采访报道。 REUTERS/Almore
2月20日，香港，英国财政大臣奥斯本(George Osborne)(左)与香港铁路公司行政总裁韦达诚(Jay Walder)乘坐地铁。奥斯本当日访问香港时表示，英国政府正积极与中国政府商讨在伦敦设立人民币清算银行。 Rmore
2月17日，北京，超市货架上待售的多美滋奶粉。达能眼下正斥资扩大其中国产品线，一改过去几乎完全依赖多美滋品牌的做法。多美滋奶粉销售额在产品召回事件发生后下挫。 REUTERS/Kim Kyung-Hoon
2月19日，河南郑州，一名男子在招聘市场上查看招聘信息。 REUTERS/Jason Lee
2月19日，河南郑州火车站，一位旅客在候车大厅喂孩子吃方便面。2014年铁路春运从1月16号开始至2月24号结束，据铁路部门统计，今年春运客运量达到了36亿多人次，比去年增加约两亿人次，相当于全国人口整体迁移2.6次。 more
2月16日，香港举行一年一度的马拉松比赛，报名人数达到73,000人，创下历年来的新高，但有12%的报名者缺席比赛。 REUTERS/Tyrone Siu
2月19日，北京，一名摄影师站在仪仗队士兵中间拍摄巴基斯坦总统马姆努恩·侯赛因访华的欢迎仪式。应中国国家主席习近平邀请，巴基斯坦总统侯赛因于2月18日至21日对中国进行国事访问。 REUTERS/Kim Kyung-Homore
2月17日，广东广州，一名男子坐在摩天大厦的酒店窗边。按照中国国务院批准发布的《大气污染防治行动计划》安排，到2017年，全国范围黄标车基本淘汰。 REUTERS/Alex Lee
2月18日，安徽合肥，士兵在长途汽车站帮忙铲除积雪。安徽近期自北向南降雪，受此影响，多条高速公路封闭，乘客出行受阻。 REUTERS/Stringer
美国迈阿密一名艺术家不满当地的佩雷斯艺术馆只展示外国艺术家作品，砸碎中国艺术家艾未未展出的价值100万美元汉代彩瓶。(2013年12月3日，迈阿密佩雷斯艺术馆展出的艾未未的彩瓶作品。) REUTERS/Zachary Fmore
2月17日，河南郑州火车站，一名列车员站在高速列车门口张望。REUTERS/Jason Lee
2月17日，山西太原，一名摊贩在批发市场坐在成堆的土豆附近。受食品价格涨幅回落影响，中国2013年12月CPI同比涨幅大幅回落至2.5%的七个月低点，全年升幅2.6%亦远低于年初设定的目标。 REUTERS/Jon Womore
2月14日，广东舟山，演员表演醉龙节目庆祝元宵节。 REUTERS/Alex Lee
2月14日，江苏南京，游人参观元宵节灯笼展览会。 REUTERS/Stringer
2月15日，美国国务卿约翰·克里(左)访问北京福田康明斯发动机有限公司的重型发动机工厂，并参观工厂生产线。 REUTERS/Evan Vucci/Pool
2月14日，北京，一对夫妇在欢乐谷游乐园参加接吻大赛。当日是西方情人节。 REUTERS/Kim Kyung-Hoon
2月14日，安徽合肥，超市内出售的服装。 REUTERS/Stringer
2月14日，安徽合肥，一对新人领取结婚证后拍照留念。2月14日，恰逢中国传统马年元宵节和西方的情人节，众多情侣选择在这一天登记结婚。 REUTERS/Stringer
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