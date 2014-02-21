本周中国区精选(2月14日-21日) China Weekly

2月19日，河南郑州火车站，一位旅客在候车大厅喂孩子吃方便面。2014年铁路春运从1月16号开始至2月24号结束，据铁路部门统计，今年春运客运量达到了36亿多人次，比去年增加约两亿人次，相当于全国人口整体迁移2.6次。 more