本周中国区精选(6月14日-21日) China Weekly
6月15日，为期九天的第十六届上海国际电影节揭幕，香港演员周润发亮相红毯。 REUTERS/Aly Song
6月15日，第三届国际胸模大赛决赛在安徽合肥举行，选手等待参加比赛。国际胸模大赛已经举办过两届，“U雅健康，美丽自信”是本次大赛的口号。 REUTERS/Stringer
6月15日，浙江嘉兴，一名回族男子参加民俗活动“掼牛”。斗牛士赤手空拳地同牛斗，把牛掼倒在地上，不伤牛身。REUTERS/William Hong
6月15日，香港，数百名权益和政治活动人士游行，要求当局保护爱德华·斯诺登。斯诺登披露了美国的电子监控项目，据信目前正藏身香港。 REUTERS/Bobby Yip
6月14日，北京，中国国家主席习近平(右)在人民大会堂会见来访的埃塞俄比亚总理海尔马里亚姆·德萨莱尼(Hailemariam Desalegn)。REUTERS/Goh Chai Hin/Pool
6月18日，北京，一名女子经过一处建筑工地墙壁上的高楼大厦图。中国证券报报导引述权威人士的话称，近期北京、深圳、南京和杭州等多地房产税试点方案已上报，多数方案已接近“最终版本”。房产税试点可能在近期扩围。 REUTERSmore
6月18日，上海地铁站内显示中国中共中央政治局常委的电子牌。 REUTERS/Carlos Barria
6月18日，浙江金华，工人在工厂内工作。Employees work inside a factory in Jinhua, Zhejiang province, June 18, 2013. The Chinese cmore
6月18日，香港，一名大陆游客在太平山观光。 REUTERS/Bobby Yip
6月13日，澳门，一名游客在“澳门银河”与一个艺术装置合影。REUTERS/Paul Yeung
6月18日，2013年中国电影节在印度新德里开幕，中国功夫巨星成龙出席开幕式。本次电影节旨在推进中印之间电影方面的交流，活动持续五天，将展映《十二生肖》、《一九四二》、《桃姐》、《一代宗师》、《泰囧》等十部中国电影。 Rmore
6月18日，江苏南京，作为中国青少年足球发展计划及中超联赛的推广大使、英国著名球星贝克汉姆来到南京奥林匹克体育中心，与小学生一起踢球。 REUTERS/Aly Song
6月15日，法国布尔歇机场，一名工人在中国航空工业集团公司展厅安装一个无人驾驶飞机模型，为巴黎国际航空展做准备。 REUTERS/Pascal Rossignol
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直击巴黎航展 Paris Air Show
(Reuters) - 第50届法国巴黎航展17日在布尔歇机场开幕，各国飞行器在展示中大炫技能，中国航空航天企业亦亮相航展，展示技术实力和成果。
新科美国小姐出炉 Miss USA crowned
(Reuters) -美国拉斯维加斯举行的年度选美大赛于6月16日落幕，来自康涅狄格州的25岁参赛者埃林·布拉迪摘得本届“美国小姐”桂冠。
直击巴黎航展 Paris Air Show
(Reuters) -
墨国猫咪选市长 A Cat Running for Mayor in Mexico
(Reuters) -墨西哥两名学生提名一只猫角逐当地市长，政见包括吃、睡、打呵欠和捉老鼠(暗喻贪腐政客)，保证兑现竞选承诺。
精选图集
First 100 days of Trump
Major moments from the first days of the Trump administration.
Postcards from Pyongyang
Street scenes from the reclusive nation as North Korea marks the 105th anniversary of the birth of founding father Kim Il-sung.
Deadly garbage landslide in Sri Lanka
Hopes fade for the survival of residents trapped under the mud and debris of a landslide at a giant rubbish dump in Colombo.
Effigies and Easter in Venezuela
Protesters set fire to effigies of politicians during the traditional burning of Judas as part of Holy Week celebrations in Venezuela.
Celebrating Easter
Christians around the world celebrate the Easter holiday.
Scenes from Coachella
Highlights from the Coachella Music Festival in California.
Referendum divides Turkey
A narrow referendum victory gives the Turkish president sweeping powers and lays the nation's divisions bare.
North Korea on parade
North Korea marks the 105th birth anniversary of founding father Kim Il Sung, amid rising tension with the United States.
Photos of the week
Our top photos from the past week.