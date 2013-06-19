本周中国区精选(6月14日-21日) China Weekly

6月18日，北京，一名女子经过一处建筑工地墙壁上的高楼大厦图。中国证券报报导引述权威人士的话称，近期北京、深圳、南京和杭州等多地房产税试点方案已上报，多数方案已接近“最终版本”。房产税试点可能在近期扩围。 REUTERSmore