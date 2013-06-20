本周中国区精选(6月14日-21日) China Weekly
6月15日，为期九天的第十六届上海国际电影节揭幕，香港演员周润发亮相红毯。 REUTERS/Aly Song
6月15日，第三届国际胸模大赛决赛在安徽合肥举行，选手等待参加比赛。国际胸模大赛已经举办过两届，“U雅健康，美丽自信”是本次大赛的口号。 REUTERS/Stringer
6月15日，浙江嘉兴，一名回族男子参加民俗活动“掼牛”。斗牛士赤手空拳地同牛斗，把牛掼倒在地上，不伤牛身。REUTERS/William Hong
6月15日，香港，数百名权益和政治活动人士游行，要求当局保护爱德华·斯诺登。斯诺登披露了美国的电子监控项目，据信目前正藏身香港。 REUTERS/Bobby Yip
6月18日，北京，一名女子经过一处建筑工地墙壁上的高楼大厦图。中国证券报报导引述权威人士的话称，近期北京、深圳、南京和杭州等多地房产税试点方案已上报，多数方案已接近“最终版本”。房产税试点可能在近期扩围。 REUTERSmore
6月18日，上海地铁站内显示中国中共中央政治局常委的电子牌。 REUTERS/Carlos Barria
6月18日，浙江金华，工人在工厂内工作。中国银行间市场近期流动性收紧，中金公司首席经济学家彭文生预计，7月初以后资金面偏紧的局面将明显缓解。货币政策放松的压力增加，短期内存在微调的可能。 REUTERS/William more
6月18日，香港，一名大陆游客在太平山观光。 REUTERS/Bobby Yip
6月13日，澳门，一名游客在“澳门银河”与一个艺术装置合影。REUTERS/Paul Yeung
6月18日，2013年中国电影节在印度新德里开幕，中国功夫巨星成龙出席开幕式。本次电影节旨在推进中印之间电影方面的交流，活动持续五天，将展映《十二生肖》、《一九四二》、《桃姐》、《一代宗师》、《泰囧》等十部中国电影。 Rmore
6月18日，江苏南京，作为中国青少年足球发展计划及中超联赛的推广大使、英国著名球星贝克汉姆来到南京奥林匹克体育中心，与小学生一起踢球。 REUTERS/Aly Song
6月15日，法国布尔歇机场，一名工人在中国航空工业集团公司展厅安装一个无人驾驶飞机模型，为巴黎国际航空展做准备。 REUTERS/Pascal Rossignol
6月19日，北京，一名顾客在超市购买蒙牛牛奶。中国乳制品生产企业--蒙牛乳业公布，收购雅士利国际全数股权，作价约114亿港元。此将有助于蒙牛增强其婴幼儿配方奶粉板块。 REUTERS/Kim Kyung-Hoon
6月19日，北京，仪仗队士兵在人民大会堂外面为越南国家主席张晋创访华的欢迎仪式做准备。 REUTERS/Kim Kyung-Hoon
6月19日，北京，中国国家主席习近平在人民大会堂会见联合国秘书长潘基文。习近平指出联合国要抓住和平与发展的主题，高举公平正义的旗帜，讲公道话，办公道事。 REUTERS/Andy Wong/Pool
6月19日，华为公司在新加坡举行的CommunicAsia展会上发布其最新款旗舰手机Ascend P6，机身厚度仅为6.18毫米，是世界上最薄的手机。该手机配有500万像素的前置摄像头，便于用户自拍并将照片分享到社交网络more
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本周中国区精选(6月14日-21日) China Weekly
(Reuters) -聚焦6月14日至21日中国区新闻事件和热点动态。
直击巴黎航展 Paris Air Show
(Reuters) - 第50届法国巴黎航展17日在布尔歇机场开幕，各国飞行器在展示中大炫技能，中国航空航天企业亦亮相航展，展示技术实力和成果。
新科美国小姐出炉 Miss USA crowned
(Reuters) -美国拉斯维加斯举行的年度选美大赛于6月16日落幕，来自康涅狄格州的25岁参赛者埃林·布拉迪摘得本届“美国小姐”桂冠。
直击巴黎航展 Paris Air Show
(Reuters) -
精选图集
Macron vs Le Pen
France will choose between far-right leader Marine Le Pen and centrist Emmanuel Macron in Sunday's presidential run-off.
The Met Gala
Highlights from the Metropolitan Museum of Art's annual Costume Institute Gala celebrating "Rei Kawakubo/Comme des Garcons: Art of the In-Between".
Albino animals
Rare creatures from the animal world.
Unrest on the streets of Venezuela
Protesters take to the streets as Venezuela's President Nicolas Maduro announces the creation of a new popular assembly which foes decried as a power-grab to stifle weeks of anti-government unrest.
Seven-year-old Yemeni girl dies of malnutrition
In Yemen, where one child under the age of five dies of preventable hunger and disease every 10 minutes, seven-year-old Jamila Ali Abdu died of malnutrition in the Red Sea port city of Hodeidah.
The U.S.-Mexico border now
The structures, fences and walls that mark the border between the United States and Mexico.
The frontlines of Mosul
An Iraqi commander expects to dislodge Islamic State from Mosul in May despite resistance from militants in the densely populated Old City district.
Meet Kim Jong Un
President Donald Trump opened the door to meeting the North Korean leader, saying he would be honored to meet him under the right circumstances.
Commes Des Garcons at the Met
The Metropolitan Museum of Art celebrates the pioneering work of Japanese fashion designer Rei Kawakubo.