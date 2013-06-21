本周中国区精选(6月14日-21日) China Weekly
6月20日，上海，英国著名球星贝克汉姆参加同济大学校园活动时，由于现场人数过多以及观众过于热情，一度造成现场秩序混乱，发生踩踏事故，造成数人受伤。 REUTERS/Aly Song
6月15日，为期九天的第十六届上海国际电影节揭幕，香港演员周润发亮相红毯。 REUTERS/Aly Song
6月15日，第三届国际胸模大赛决赛在安徽合肥举行，选手等待参加比赛。国际胸模大赛已经举办过两届，“U雅健康，美丽自信”是本次大赛的口号。 REUTERS/Stringer
6月15日，浙江嘉兴，一名回族男子参加民俗活动“掼牛”。斗牛士赤手空拳地同牛斗，把牛掼倒在地上，不伤牛身。REUTERS/William Hong
6月15日，香港，数百名权益和政治活动人士游行，要求当局保护爱德华·斯诺登。斯诺登披露了美国的电子监控项目，据信目前正藏身香港。 REUTERS/Bobby Yip
6月18日，北京，一名女子经过一处建筑工地墙壁上的高楼大厦图。在房地产调控新政出台后，中国楼市渐入平稳期，近两月房价涨势略有缓和，而资金充沛的开发商则开始布局新一轮投资，令土地市场渐升温。 REUTERS/Kim Kyumore
6月18日，上海地铁站内显示中国中共中央政治局常委的电子牌。 REUTERS/Carlos Barria
6月18日，浙江金华，工人在工厂内工作。中国银行间市场近期流动性收紧，中金公司首席经济学家彭文生预计，7月初以后资金面偏紧的局面将明显缓解。货币政策放松的压力增加，短期内存在微调的可能。 REUTERS/William more
6月18日，香港，一名大陆游客在太平山观光。 REUTERS/Bobby Yip
6月13日，澳门，一名游客在“澳门银河”与一个艺术装置合影。REUTERS/Paul Yeung
6月18日，2013年中国电影节在印度新德里开幕，中国功夫巨星成龙出席开幕式。本次电影节旨在推进中印之间电影方面的交流，活动持续五天，将展映《十二生肖》、《一九四二》、《桃姐》、《一代宗师》、《泰囧》等十部中国电影。 Rmore
6月18日，江苏南京，作为中国青少年足球发展计划及中超联赛的推广大使、英国著名球星贝克汉姆来到南京奥林匹克体育中心，与小学生一起踢球。 REUTERS/Aly Song
6月15日，法国布尔歇机场，一名工人在中国航空工业集团公司展厅安装一个无人驾驶飞机模型，为巴黎国际航空展做准备。 REUTERS/Pascal Rossignol
6月19日，北京，一名顾客在超市购买蒙牛牛奶。中国乳制品生产企业--蒙牛乳业公布，收购雅士利国际全数股权，作价约114亿港元。此将有助于蒙牛增强其婴幼儿配方奶粉板块。 REUTERS/Kim Kyung-Hoon
6月19日，北京，仪仗队士兵在人民大会堂外面为越南国家主席张晋创访华的欢迎仪式做准备。 REUTERS/Kim Kyung-Hoon
6月19日，北京，中国国家主席习近平在人民大会堂会见联合国秘书长潘基文。习近平指出联合国要抓住和平与发展的主题，高举公平正义的旗帜，讲公道话，办公道事。 REUTERS/Andy Wong/Pool
6月19日，华为公司在新加坡举行的CommunicAsia展会上发布其最新款旗舰手机Ascend P6，机身厚度仅为6.18毫米，是世界上最薄的手机。该手机配有500万像素的前置摄像头，便于用户自拍并将照片分享到社交网络more
6月20日，北京，动物保护者在三里屯抗议广西玉林狗肉节。 REUTERS/Jason Lee
6月20日，香港，一名男子经过一家银行的恒生指数电子显示屏。香港股市当日收盘再度大跌，恒生指数下跌2.88%，跌至九个月低位。 REUTERS/Bobby Yip
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全球运动员吸金榜 High-paidest Athletes
(Reuters) -权威财经媒体《福布斯》公布了最新一期全球运动员收入榜，过去一年的收入高达7,810万美元的高尔夫球巨星老虎伍兹重夺榜首位置。
洪水中的印度 Flooding in India 2013
(Reuters) - 受暴雨影响，印度北部发生洪水和山体滑坡，造成上百人死亡。今年印度北部的雨季早于往年，且雨量大，引发恒河及多条支流泛滥。
雾霾袭击新加坡 Haze Hits Singapore
(Reuters) -印尼山火引发雾霾，导致邻国新加坡和马来西亚空气质量严重恶化，其中新加坡呼吁印尼采取明确行动。
本周中国区精选(6月14日-21日) China Weekly
(Reuters) -聚焦6月14日至21日中国区新闻事件和热点动态。
精选图集
Postcards from Pyongyang
Street scenes from the reclusive nation as North Korea marks the 105th anniversary of the birth of founding father Kim Il-sung.
Deadly garbage landslide in Sri Lanka
Hopes fade for the survival of residents trapped under the mud and debris of a landslide at a giant rubbish dump in Colombo.
Effigies and Easter in Venezuela
Protesters set fire to effigies of politicians during the traditional burning of Judas as part of Holy Week celebrations in Venezuela.
Celebrating Easter
Christians around the world celebrate the Easter holiday.
Scenes from Coachella
Highlights from the Coachella Music Festival in California.
Referendum divides Turkey
A narrow referendum victory gives the Turkish president sweeping powers and lays the nation's divisions bare.
North Korea on parade
North Korea marks the 105th birth anniversary of founding father Kim Il Sung, amid rising tension with the United States.
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Our top photos from the past week.
First 100 days of Trump
Major moments from the first days of the Trump administration.