本周中国区精选(6月14日-21日) China Weekly

6月19日，华为公司在新加坡举行的CommunicAsia展会上发布其最新款旗舰手机Ascend P6，机身厚度仅为6.18毫米，是世界上最薄的手机。该手机配有500万像素的前置摄像头，便于用户自拍并将照片分享到社交网络more