本周中国区精选(3月15日-22日) China Weekly
3月20日，上海，一名女子背着孩子在路口向过路司机讨钱。胡润研究院发布《2013雅居乐海南清水湾胡润全球富豪榜》，榜单显示中国超越了美国成为全球资本市场创造十亿富豪最多的国家，富豪数量达到212人，美国数量为211人。 more
3月20日，两届奥运会金牌得主、三届世锦赛拳击冠军邹市明在美国洛杉矶的俱乐部练习拳击。邹市明将于4月6日在澳门的威尼斯人酒店迎来自己转型后的首场职业拳击比赛，对手是来自墨西哥的瓦伦左拉(Eleazar Valenzuelmore
香港利丰有限公司称，公司2012年净利润下降，受重组成本和分销业务疲软拖累。(3月18日，位于香港的利丰公司大楼。) REUTERS/Tyrone Siu
3月20日，香港尖沙咀地区一景。香港大学物理学系研究发现，香港晚上的夜空亮度，较由国际天文学联合会厘定的一般国际标准，高出100至1000倍，已成为全球光污染最严重地区之一。 REUTERS/Bobby Yip
3月20日，北京，著名球星贝克汉姆来到北京二中，与同学们进行了一场足球友谊赛。贝克汉姆当日抵达北京，开启了他的中国行活动的首站。 REUTERS/Petar Kujundzic
3月18日，北京，一名工人经过一处住宅楼的广告牌。中国人民银行发布的2013年第一季度储户问卷调查报告显示，预期二季度房价“上升”的居民占比超过三成，较上季提高5.4个百分点。 REUTERS/Kim Kyung-Hoomore
3月20日，北京，游客拍摄景山公园雪景。 REUTERS/Jason Lee
3月20日，国家质检总局网站发布通知，指出因DSG变速器故障，大众汽车、一汽-大众、上海大众决定自今年4月2日起，召回缺陷汽车共计38.42万辆。三家公司将免费为召回范围内的车辆更换改进的变速箱机电单元，并免费为用户升级more
3月19日，北京，美国财政部长雅各布·卢(左)在一家饺子馆吃午饭。美国财政部长雅各布·卢与中方官员就经济改革重启对话，但指出汇率问题需要更多行动。 REUTERS/Kim Kyung-Hoon
3月18日，第7届亚洲电影大奖颁奖典礼在香港会展中心举行，女星杨紫琼亮相红毯，并荣获“卓越亚洲电影人大奖”。 REUTERS/Tyrone Siu
3月18日，北京，一家房地产中介公司的房屋销售信息。中国房地产研究会和中国房地产业协会报告称，由于房地产开发行业对土地这一稀缺资源的依赖性，加之政府对房地产市场调控的常态化，房地产开发告别高增长时代或是不可阻挡的趋势。随more
3月18日，香港，人们在麦当劳排队领取免费的“烟肉蛋麦满分”。当日，麦当劳推出“全国早餐日”活动，凡麦当劳活动指定餐厅将于早餐时段免费向1000名顾客派发烟肉蛋麦满分兑换券，先到先得。预计全国将有超过1300家餐厅参加这more
3月17日，十二届全国人大一次会议闭幕后，中国国务院总理李克强在人民大会堂三楼金色大厅会见中外记者。李克强指出，改革要有壮士断腕的决心，要不断清理有碍社会公正的规则；而新型城镇化是以人为核心的城镇化，并明确提出本届政府要more
新一任中国国务院总理李克强、及副总理张高丽、刘延东、汪洋、马凯。 REUTERS/Jason Lee
3月16日，豪华邮轮“菁英千禧号”抵达香港，并停泊在香港启德邮轮码头，欢迎仪式上舞狮表演的道具。 REUTERS/Tyrone Siu
3月15日，一年一度的上海国际宠物犬博览会在上海世博展览馆举行，3,000只品种各异、憨态可掬的萌犬齐聚一堂，让爱犬人士大饱眼福。REUTERS/Carlos Barria
3月14日，云南弥勒县红万村，彝族阿细人准备在一年一度的祭火节上表演。为了纪念彝族传说中钻木取火的“火神”木邓，在每年的农历二月初三，当地都要举行盛大的祭祀活动。 REUTERS/Wong Campion
3月10日的视频截图显示，成都大熊猫繁育研究基地一只5岁半的雌性大熊猫“科琳”进入发情高潮期，但没有交配经验，所以基地工作人员搬来了电视机，在“科琳”的宿舍前放起了大熊猫交配的视频。 REUTERS/Chengdu Remore
3月15日，在上海之春房产展示交易会上，房屋销售人员举着广告牌。本届房产展示交易会于3月15日起至18日举行，同期举办海外置业投资移民展。 REUTER/Aly Song
中国联通发布2012年业绩，全年实现盈利71亿元，同比增长68.5%。年报还显示，中国联通2012年实现营业收入2489.3亿元，同比增长19%。(3月21日，北京，一个中国联通的电话亭。) REUTERS/Kim Kymore
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24小时时事新闻(3月22日) 24Hours
(Reuters) -聚焦24小时读者最关注的全球热点新闻和突发事件。
联合国制裁不影响朝鲜有钱人的生活 North Korea
(Reuters) -朝鲜上层人士现在仍可以不费力地从中国购买最新款相机、平板电视和其他消费品，联合国的制裁措施似乎并没有影响到他们享受生活。
名人年少时 When they were young
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Effigies and Easter in Venezuela
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Celebrating Easter
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