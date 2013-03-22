本周中国区精选(3月15日-22日) China Weekly

3月18日，北京，一家房地产中介公司的房屋销售信息。中国房地产研究会和中国房地产业协会报告称，由于房地产开发行业对土地这一稀缺资源的依赖性，加之政府对房地产市场调控的常态化，房地产开发告别高增长时代或是不可阻挡的趋势。随more

3月18日，北京，一家房地产中介公司的房屋销售信息。中国房地产研究会和中国房地产业协会报告称，由于房地产开发行业对土地这一稀缺资源的依赖性，加之政府对房地产市场调控的常态化，房地产开发告别高增长时代或是不可阻挡的趋势。随之而来的是行业集中度的进一步提高和企业利润的普遍收窄，房地产企业的竞争格局也将日趋激烈。 REUTERS/Kim Kyung-Hoon

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