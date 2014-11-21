本周中国区精选（11月14日-21日） China Weekly
11月21日，第十二届中国(广州)国际汽车展览会在中国进出口商品交易会展馆开幕，一位模特为梅赛德斯-奔驰S600站台。 REUTERS/Alex Lee
11月20日，四川成都大熊猫繁育研究基地，熊猫龙凤胎“毛竹”和“毛笋”在玩耍。经过网上投票后，熊猫龙凤胎的名字当天揭晓。 REUTERS/China Daily
11月20日，新西兰梅西大学在惠灵顿授予彭丽媛荣誉博士学位。中国国家主席习近平和夫人彭丽媛对新西兰进行国事访问。 REUTERS/Cameron Burnell/Pool
11月19日，北京，两名女子在雾霾天戴着口罩。 近日雾霾笼罩京城，全市的空气质量均达到重度至严重污染水平。REUTERS/Kim Kyung-Hoon
11月18日，北京，一名工人在建筑工地施工。 路透根据中国国家统计局当日公布数据测算，10月70个大中城市新建住宅销售价格同比下降2.6%，连续第二个月同比下跌且跌幅扩大。 REUTERS/Kim Kyung-Hoonmore
11月19日，香港，蒙面示威者冲向立法会大楼，用金属路障砸一面玻璃。香港部分“占中”示威者当日清晨冲进立法会大楼，警方阻止后续强行进入的示威者，占中示威沉寂一段时日的情势再度升温。 REUTERS/Tyrone Siu
11月18日，北京，一处住宅楼施工现场。中国主要城市10月房价连续第二个月同比下跌，且跌幅较上月扩大，四个一线城市全部录得同比下跌；不过随着各地房贷政策调整，环比跌幅进一步收窄。 REUTERS/Kim Kyung-Homore
11月18日，北京，士兵在新华门站岗。 REUTERS/Petar Kujundzic
11月17日，上海，一名男子在证交所打电话。 连接上海和香港资本市场的沪港通当日正式启动，由海外资金投资上证A股的沪股通交易每日130亿元人民币于当日午后提前用完。REUTERS/Carlos Barria
11月17日，上海，股民在证交所了解股票行情。沪港通交易启动以来，中国证监会通过官方微博陆续明确多项细则，包括港股通股票不属于内地市场的融资融券标的范围，投资者暂不能就其进行融资融券业务，以及通过监管降低沪股通发生“乌龙more
11月17日，香港，一名亲民主示威者行走在示威者们搭建的帐篷附近。REUTERS/Bobby Yip
11月16日，北京，人们在苹果专卖店外排队等待购买iPhone 6及iPhone 6 Plus。苹果公司预计今年年末假日季的业绩将会十分强劲，之前一季该公司iPhone手机销售跳增16%，麦金塔电脑(Mac)出货量增幅也more
11月16日，云南普洱太阳河国家公园，工作人员为黑熊测量身高。云南普洱太阳河国家公园对57种国家重点保护野生动物本底调查工作正式启动，这是中国首次对多种国家重点保护野生动物的现状进行深入调查。REUTERS/Wong Cmore
11月20日，上海，一处废弃的建筑工地。中国楼市今年来进入寒冬期，成交量一降再降，各地政府出台各种措施来促使楼市回暖。中国金融搜索平台融360最新报告指出，截止11月13日，国内已有33个省市发布政策，明确规定了更为优惠more
11月20日，北京，美国洛杉矶市长埃里克·加希提(Eric Garcetti)在北京大学斯坦福中心召开的一个会议上发表讲话。REUTERS/Jason Lee
11月20日，北京，游客在雾霾天参观国家体育馆。REUTERS/Jason Lee
11月20日，2015届上海松江大学园区七校毕业生联合招聘会在东华大学松江校区体育馆举行，学生在东华大学的招聘会上找工作。 REUTERS/Carlos Barria
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24小时时事新闻（11月20日） 24Hours
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