本周中国区精选（11月14日-21日） China Weekly

11月16日，北京，人们在苹果专卖店外排队等待购买iPhone 6及iPhone 6 Plus。苹果公司预计今年年末假日季的业绩将会十分强劲，之前一季该公司iPhone手机销售跳增16%，麦金塔电脑(Mac)出货量增幅也more

11月16日，北京，人们在苹果专卖店外排队等待购买iPhone 6及iPhone 6 Plus。苹果公司预计今年年末假日季的业绩将会十分强劲，之前一季该公司iPhone手机销售跳增16%，麦金塔电脑(Mac)出货量增幅也为多年来最强，帮助该公司的季度业绩超越华尔街预测。REUTERS/Petar Kujundzic

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