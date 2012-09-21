本周中国区精选(9月14日-21日) China Weekly
9月20日，访问比利时的中国国务院总理温家宝在布鲁塞尔参加官方欢迎仪式。温家宝抵达布鲁塞尔出席第十五次中欧领导人会晤并对比利时进行正式访问。 REUTERS/Francois Lenoir
9月20日，位于澳门的金沙城中心举行开幕仪式。金沙集团董事会主席及行政总裁Sheldon G. Adelson在开幕礼上表示，按照集团在拉斯维加斯的经验，预计澳门最终可以接待2亿名中国旅客，而目前每年为3,000万名，前景十分乐观。 REUTERS/Tyrone Siu
中国女星章子怡出席金沙城中心开幕式。 REUTERS/Tyrone Siu
9月20日，上海，一名男子乘坐地铁时坐在自带的办公室座椅上。 REUTER/Aly Song
9月20日，2012中国南京秋季房地产商品交易会正式开幕，一商家现场展示“爱国”主题人体彩绘艺术，吸引众多市民围观、拍照。 REUTERS/Stringer
9月19日，北京CBD落日景观。中国国家统计局发布2012年7月全国70个大中城市住宅销售价格情况。统计数据显示，与上月相比，70个大中城市中，价格下降的城市有9个，持平的城市有11个，上涨的城市有50个。 REUTERS/David Gray
9月20日，江西井冈山，游客装扮成红军拍照。 REUTERS/Carlos Barria
9月20日，江西井冈山，一名男子背着“毛主席包”参观革命博物馆。REUTERS/Carlos Barria
9月19日，北京，访华的美国国防部长帕内塔跟装甲兵工程学院学员共进午餐。帕内塔当日参观装甲兵工程学院并发表演讲。 REUTERS/Larry Downing
9月20日，青岛，中国海军仪仗队士兵。中国美国国防部长帕内塔当日在青岛访问中国人民解放军北海舰队，并登上一艘护卫舰和一艘潜艇参观。 REUTERS/Larry Downing
9月20日，烟台号导弹护卫舰停泊在山东青岛港。 REUTERS/Larry Downing
9月18日，山东济南，两只小狗被玫瑰精染红。9月17日晚，济南一辆货车在京福高速掉落部分袋装碱性玫瑰精，玫瑰精被过往车辆碾碎，飘落到公路两侧的村庄。18日早晨，长清区范庄和大崮山整个村庄一夜之间被染成红色。 REUTERS/China Daily
9月19日，山西平遥，一名熟食摊贩躺着小憩。REUTERS/Jason Lee
9月20日，韩国首尔，中国学人学者联谊会为抗议日本“购岛”闹剧，向驻韩日本使馆递交抗议信。参加此次递信活动的留学生代表50余人身穿统一服装有秩序地向日本大使馆行进。 REUTERS/Lee Jae-Won
9月18日，上海，民众在日本领事馆附近举行反日示威游行，武警在现场警戒。中日围绕钓鱼岛的争端，在“九一八”事件纪念日升温。 REUTERS/Aly Song
9月15日，北京，防暴警察在日本大使馆入口处警戒。 REUTERS/Jason Lee
9月18日为“九一八”事件纪念日，一名女子经过一家关闭的日本饭店。反日抗议活动继续在中国各地举行，部分日本企业不得不暂停在华业务。 REUTERS/Carlos Barria
9月17日，浙江舟山，渔船从沈家湾码头出发，准备前往东海渔场。东海的休渔期正式结束，许多渔船陆续出海捕鱼。 REUTERS/Stringer
9月14日，昆明杂技团的演员在哥伦比亚波哥大表演杂技。 REUTERS/John Vizcaino
9月14日，亚洲首座乐高主题公园--马来西亚乐高乐园向游客开放，一名游客拍摄中国故宫和长城。 REUTERS/Edgar Su
据新华社报导，成都市中级人民法院近期对中国重庆市原副市长、公安局原局长王立军开庭受审。检察院表示，被告人王立军犯叛逃罪后自动投案并如实供述其叛逃主要犯罪事实，属自首，依法可以从轻或者减轻处罚。同时，王立军向有关部门反映薄谷开来涉嫌故意杀人问题，并提供有关证据材料，积极协助复查，可以对徇私枉法罪酌情从轻处罚。检察院并称，王立军作为国家工作人员，利用职务上的便利，非法收受他人财物共计折合人民币305万余元。(9月17日，保安在成都中级人民法院附近的商店门口站岗。) REUTERS/Jason Lee