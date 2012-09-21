本周中国区精选(9月14日-21日) China Weekly

9月19日，北京CBD落日景观。中国国家统计局发布2012年7月全国70个大中城市住宅销售价格情况。统计数据显示，与上月相比，70个大中城市中，价格下降的城市有9个，持平的城市有11个，上涨的城市有50个。 REUTERS/David Gray