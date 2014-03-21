本周中国区精选(3月14日-21日) China Weekly

3月17日，路透社摄影师Edgar Su乘坐马航MH318航班，并拍摄一组纪实照片。马来西亚航空发表声明，为尊重3月8日失联的MH370航班上的乘客和机组人员，马航吉隆坡-北京航线将停止使用MH370/371航班号，自3more

3月17日，路透社摄影师Edgar Su乘坐马航MH318航班，并拍摄一组纪实照片。马来西亚航空发表声明，为尊重3月8日失联的MH370航班上的乘客和机组人员，马航吉隆坡-北京航线将停止使用MH370/371航班号，自3月14日起，吉隆坡飞往北京的凌晨航班“MH370”的航班号改为“MH318”。 REUTERS/Edgar Su

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