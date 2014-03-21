本周中国区精选(3月14日-21日) China Weekly
3月21日，北京，美国总统夫人米歇尔与彭丽媛参观北师大二附中，与学生一起练习书法。应中国国家主席习近平的夫人彭丽媛邀请，美国总统奥巴马夫人米歇尔展开为期一周的访华之旅，这是美国“第一夫人”首次单独正式访华。 REUTERmore
3月19日，北京，中国国家主席习近平在北京人民大会堂会见新西兰总理约翰·基(John Key)。 REUTERS/Feng Li/Pool
3月20日，北京，一名男子在丽都酒店等待马航失联客机的消息。马来西亚交通部长Hishammuddin Hussein向记者表示，各国持续在马航失联客机最有可能飞往的南北两条“走廊”进行搜寻。REUTERS/Kim Kyumore
3月15日，一名马来西亚飞行员在南中国海域上空研究地图搜索马航失联客机。 REUTERS/Edgar Su
3月17日，路透社摄影师Edgar Su乘坐马航MH318航班，并拍摄一组纪实照片。马来西亚航空发表声明，为尊重3月8日失联的MH370航班上的乘客和机组人员，马航吉隆坡-北京航线将停止使用MH370/371航班号，自3more
3月19日，广东广州，一名男子在水产综合市场售卖鳄鱼肉。REUTERS/Alex Lee
3月18日，上海，一栋大厦的窗户上映射出两名男子交谈的身影。中国国务院总理李克强表示，雾霾问题已成为中国重大的民生问题，要铁腕治污、严查违法排污、伤天害理的行为，希望政府、企业和民众一起努力、持续治污。 REUTERS/more
3月18日，北京郊区，天骄保镖训练营的学员在空中乘务员培训中心的模拟客机机舱内进行飞机失事应对训练。 REUTERS/Jason Lee
3月18日，香港，警方押解涉嫌在上月袭击世华网络营运总裁、明报前总编辑刘进图的疑凶，到案发现场西湾河进行案件重组。广东省公安在17日傍晚将在内地抓捕的两名涉案男子移交香港警方。 REUTERS/Tyrone Siu
3月16日，西藏拉萨，一位妈妈在广场上为孩子哺乳。 REUTERS/Jacky Chen
3月17日，安徽合肥，一名银行柜员整理纸钞。中国兴业银行首席经济学家鲁政委发布报告分析称，人民币今年年内剩余时间里最可能走势区间震荡，但未来更长时间，仍需设法灵活浮动。 REUTERS/Stringer
3月17日，位于上海金山区枫泾古镇中国农民画村的“倒置屋”旅游体验项目已进入最后施工阶段。这座“倒置屋”为二层三开间倒置结构木质房，不仅房屋翻转，屋内所有家具、摆设都为倒置，游客置身其中会有时空错乱的奇特感觉。 REUTmore
3月17日，韩国士兵在京畿道坡州市举行的仪式上将437具中国人民志愿军烈士遗骸装殓入棺。这些志愿军烈士遗骸计划在月底被送回中国重新安葬。 REUTERS/Jung Yeon-je/Pool
3月14日，西藏拉萨，特警在街道上巡逻。REUTERS/Jacky Chen
3月14日，上海，小学生行走在拆迁废墟内。国际投行野村在最新报告中对中国房地产业发出警示，认为中国房地产已投资过剩，三四线城市风险尤其高，成为中国经济面临的最大风险。 REUTERS/Aly Song
3月16日，香港，民众参加抗议大陆游客的示威集会。 REUTERS/Tyrone Siu
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聚焦中美第一夫人 Frist Lady 2014
(Reuters) - 应中国国家主席习近平夫人彭丽媛邀请,美国总统奥巴马夫人米歇尔昨日抵京,开启为期一周的访华之旅。
马航失联乘客家属 Flight MH370
(Reuters) - 马来西亚航空原定飞往北京的MH370航班3月8日凌晨失去联系，目前仍下落不明，失联乘客家属在焦急等待。
路透3月照片精选(上) Pictures of the Month - Mar 2014
(Reuters) -路透社全球摄影记者3月优秀新闻照片大汇总。请尽享视觉盛宴。
24小时时事新闻(3月21日) 24Hours
(Reuters) - 聚焦24小时读者最关注的全球热点新闻和突发事件。
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