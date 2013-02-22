本周中国区精选(2月15日-22日) China Weekly
2月18日，广东深圳，富士康工厂工人的工作证。苹果公司制造合作伙伴富士康已冻结深圳一座工厂的招工，并暂缓在中国其他工厂的招工，但公司称此举与任何客户无关。 REUTERS/Tyrone Siu
香港特区运输及房屋局局长张炳良表示，现时公屋轮候册申请人士已突破20万，特区政府会研究长远房屋策略，应付住屋需求。(2月4日，香港，一位单亲母亲带着两岁的孩子租住在8平方米的房间内。) REUTERS/Bobby Yip
根据世界知名房地产投资管理及服务公司仲量联行汇总的一份统计报告显示，2012年中国香港的房地产交易额为110亿美元，排在全球第六位。(1月27日，香港，一家房地产开发商代表在新闻发布会上宣布其住宅项目销售情况。) REUmore
2月20日，北京，一家商场内装饰红灯笼。当市场对今年通胀上升形成一致预期之后，2013开年首月居民消费价格指数(CPI)的同比2%涨幅相对令人满意，全年温和回升的趋势进一步确立。 REUTERS/Kim Kyung-Homore
消息人士透露，周小川即将在下月出任政协副主席，不过出乎外界意料的是，周小川还将继续留任中国央行行长一职。(2月20日，北京，士兵在央行总部大楼附近巡逻。) REUTERS/Kim Kyung-Hoon
2月19日，浙江嘉兴，寺庙内的僧侣。 REUTERS/William Hon
2月18日，北京，建筑工地的一辆三轮车上贴有国家领导人的照片。澳洲央行总裁史蒂文斯称中国经济放缓的势头已经结束。REUTERS/Kim Kyung-Hoon
2月18日，安徽合肥，一位股民在证交所交易大厅下棋。中国股市沪综指长假后首日小幅收跌，受有色、金融等权重股回落拖累。REUTERS/Stringer
2月18日，香港，大陆游客参观迪斯尼乐园。香港迪士尼乐园当日公布的2012财政年度业绩报告显示，截至2012年9月29日的2012财政年度，乐园共获得净利润1.09亿港元。这是其自2005年开业以来，七年之中首次盈利。Rmore
2月18日，北京，地铁站内的人流。 REUTERS/Kim Kyung-Hoon
2月14日，阿根廷布宜诺斯艾利斯，来自中国北车的新式地铁车厢在正式运行前进行测试。阿根廷首都布宜诺斯艾利斯A线地铁上运行了100年的老式木制车厢退出历史舞台，将采用来自中国北车的新式地铁车厢。 REUTERS/Enriqmore
2月14日，北京，一名男子在超市购物。REUTERS/Kim Kyung-Hoon
2月21日，江苏南京，企业家、慈善名人陈光标站在一辆小排量汽车顶上号召群众“只开小排量”。11名自称是污染企业老板的人在此次活动中聚集在陈光标的公司外，自抽耳光并承诺将停业转行。 REUTERS/Carlos Barrimore
2月19日，香港，人们等待购买长实集团廉价拆售的葵涌雍澄轩酒店房间。雍澄轩拆售事件引起轩然大波，梁振英开腔表态，指当局非常重视雍澄轩酒店被拆售的事件，因为雍澄轩买家所买的并非住宅，亦非一般物业的分层业权，连买家自己都不拥more
2月17日，北京，一名浴室用品店主坐在待售的马桶上。 REUTERS/Kim Kyung-Hoon
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索尼推出新一代游戏主机PlayStation 4
(Reuters) -索尼在纽约推出下一代视频游戏主机“PlayStation 4”。这款主机搭载8GB内存，用户可以通过流媒体游戏功能即时试玩视频游戏。
24小时时事新闻(2月22日) 24Hours
(Reuters) -聚焦24小时读者最关注的全球热点新闻和突发事件。
德国一人银行 One man bank
(Reuters) - 德国巴登符滕堡州有一个仅居住着500人的小村Gammesfeld，小村里有一家一个人经营的银行，即德国信用合作银行体系的Gammesfeld信用合作银行。
HTC One亮相
(Reuters) -HTC公司在伦敦和纽约两地同时发布HTC本年度智能机新品HTC One。据介绍，该机搭载高通600四核处理器，采用了Android 4.1系统，拥有4.7英寸全高清屏幕和全铝制机身。
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First 100 days of Trump
Major moments from the first days of the Trump administration.
USS Carl Vinson on patrol
The USS Carl Vinson aircraft carrier strike group heads for Korean waters as North Korea warns it is ready to sink the aircraft carrier to demonstrate its military might.
Obama's first post-presidential appearance
Former President Barack Obama makes his first public appearance since leaving office, holding a discussion with youth leaders in Chicago on strategies for community organization and civic engagement.
Where the Mother of All Bombs dropped
The aftermath in Afghanistan's Achin district, where a MOAB, or "mother of all bombs" struck an Islamic State position.
The frontlines of Mosul
Iraqi forces enter Mosul's Old City as Islamic State militants put up fierce resistance from the close-packed houses and narrow streets.
Israel stands silent to mark Holocaust
Israel observes Holocaust Remembrance Day.
U.S. versus Islamic State: Airsoft edition
Players depicting Islamic State militants battle others depicting soldiers from the U.S.-led coalition using airsoft replica weapons during a game in Spain.
France's Le Pen and Macron head to runoff
Centrist Emmanuel Macron and far-right leader Marine Le Pen are set to face each other in a May 7 runoff for the French presidency after coming first and second in the first round of voting, early projections indicated.
March for Science
Thousands of scientists and people from other walks of life turned out for Earth Day events that organizers have framed as a "celebration" of science to counter a growing disregard for evidence-based knowledge.