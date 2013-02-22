本周中国区精选(2月15日-22日) China Weekly

2月21日，江苏南京，企业家、慈善名人陈光标站在一辆小排量汽车顶上号召群众“只开小排量”。11名自称是污染企业老板的人在此次活动中聚集在陈光标的公司外，自抽耳光并承诺将停业转行。 REUTERS/Carlos Barrimore