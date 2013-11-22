本周中国区精选(11月15日-22日) China Weekly
11月21日，在昆明参加“精彩美国”推广交流活动的美国驻华大使骆家辉在宾馆外查看手机。美国首位华裔驻华大使骆家辉20日宣布，定于明年年初离任回国，以便同家人团聚。 REUTERS/Wong Campion
11月21日，第四轮中美人文交流高层磋商将于本周在美国首都华盛顿举行，中国国务院副总理刘延东将与美国国务卿克里共同主持闭幕式全体会议。 REUTERS/Kevin Lamarque
11月21日，浙江舟山，中国海军“和平方舟”医院船在某军港解缆启航，前往菲律宾灾区执行人道主义医疗救助任务。这是中国首次派出舰艇赴海外灾区执行人道主义医疗救助。 REUTERS/Carlos Barria
11月19日，上海，宝马体验中心内展示的汽车。受中国经济增长减速和中央反对奢侈消费之风影响，中国高档车销售放缓，但增长动力正在恢复，中国有望到2020年时取代美国，成为全球最大的豪华车市场。 REUTERS/Aly Somore
11月20日，广东东莞，诺基亚东莞制造工厂员工认为在诺基亚向微软出售手机业务的过程中未能获得合理经济补偿，举行大规模的抗议活动，约有数百人停止工作。REUTERS/James Pomfret
11月20日，上海，夜幕下的浦东金融区。中国央行行长周小川表示，要进一步发挥市场汇率的作用，央行将基本退出常态式外汇市场干预，建立以市场供求为基础、有管理的浮动汇率制度，并有序扩大人民币汇率浮动区间，加快实现人民币资本项more
11月21日，以“引领方向，驾驭未来”为主题的第11届中国(广州)国际汽车展览会在琶洲展馆开幕，参展车达915辆，其中全球首发车30辆。 REUTERS/Stringer
11月20日，上海街头，两名男子在路边小憩。 REUTERS/Aly Song
11月20日，位于北京的中国人民银行总部。央行副行长暨外汇局局长易纲表示，要加快推进利率市场化，逐步放开替代性金融产品价格，逐步取消存款利率上限，加强金融市场基准利率体系建设，健全反映市场供求关系的国债收益率曲线。 REmore
11月19日，上海，一位父亲怀抱女儿在街头穿行。中国将启动一方是独生子女的夫妇可生育两个孩子的政策，但卫计委官员称，现阶段还不能实施普遍可以生育两个孩子的政策。 REUTERS/Carlos Barria
袋鼠肉可能很快会作为奢侈品而被销往中国，以鼓励中国消费者食用。澳大利亚是中国红肉的主要供应国，2012/13年度对中国此类肉食品的出口额为5.77亿美元。(摄于11月6日，澳大利亚悉尼，一名员工分割袋鼠肉。) REUTEmore
11月17日，北京，一名摊主在等待顾客时小憩。 REUTERS/Jason Lee
11月18日，北京，小学生手举班级标牌走出校门。 REUTERS/Kim Kyung-Hoon
11月16日，辽宁沈阳，工人在搬运面粉间歇时聊天。中共中央在十八届三中全会后发布《全面深化改革若干重大问题的决定》，中国将全面深化改革。 REUTERS/Stringer
以“魅力亚洲、文化中国、七彩云南、美丽春城”为主题的第十三届亚洲艺术节于11月18日至22日在云南昆明举行。(摄于11月18日) REUTERS/Wong Campion
11月15日，中国国家主席习近平在北京钓鱼台国宾馆会见荷兰首相吕特。 REUTERS/Kim Kyung-Hoon
朝鲜平壤艺术团演员在第十三届亚洲艺术节上表演民族歌舞《金达莱》。(摄于11月19日，云南昆明) REUTERS/Wong Campion
11月15日，陷入雾霾的上海市中心。中国国务院总理李克强在出席中国环境与发展国际合作委员会2013年年会时表示，鼓励民营和社会资本进入节能环保产业。 REUTERS/Aly Song
11月15日，香港，菲律宾女佣在快递公司打包赈灾衣物。香港三家快递公司提供免费向菲律宾邮寄赈灾衣物的服务。 REUTERS/Tyrone Siu
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“最性感男士”榜单 The sexiest man
(Reuters) -美国《人物》杂志评选出“最性感男士”榜单，摇滚乐队“魔力红”主唱亚当·莱文荣膺“2013年度最性感男士”称号。
本周中国区精选(11月15日-22日) China Weekly
(Reuters) -聚焦11月15日至11月22日中国区新闻事件和热点动态。
音乐人吸金榜 Highest paid musicians
(Reuters) -知名杂志《福布斯》刚刚公布2013年全球最吸金音乐人排行榜，美国流行天后麦当娜以1.25亿美元的收入荣登最赚歌手宝座。
2013全球最有价值品牌排行榜 Most valuable brands
(Reuters) - 《福布斯》网站日前发布了2013年度全球最有价值品牌100强排行榜，苹果品牌价值以1043亿美元位居榜首。
精选图集
Unrest on the streets of Venezuela
Protesters take to the streets as Venezuela's President Nicolas Maduro announces the creation of a new popular assembly which foes decried as a power-grab to stifle weeks of anti-government unrest.
On the UK campaign trail
On the campaign trail with Britain's Prime Minister Theresa May and leader of the opposition Labour Party, Jeremy Corbyn.
Paquito and me
Martin Herrera, who has spent the last 20 years domesticating and training roosters in San Jose, Costa Rica, spends time with his favorite "Paquito".
Crossing the Tigris in Mosul
Residents of Mosul cross the Tigris River on small wooden boats after flooding made all the bridges in the Iraqi city impassable.
Besieged in rebel-held Douma
An aid convoy of food and medical supplies has reached the besieged Syrian town of Douma for the first time since October.
Chanel's cruise collection
Karl Lagerfeld presents his 2017/2018 Cruise collection show for fashion house Chanel in Paris.
Mosul in ruins
Mosul's wrecked roads, bridges and broader economy will take at least five years to repair and need billions of dollars of development that Iraq's government will struggle to afford, officials returning to the battle-scarred city said.
Macron vs Le Pen
France will choose between far-right leader Marine Le Pen and centrist Emmanuel Macron in Sunday's presidential run-off.
The Met Gala
Highlights from the Metropolitan Museum of Art's annual Costume Institute Gala celebrating "Rei Kawakubo/Comme des Garcons: Art of the In-Between".