本周中国区精选(11月15日-22日) China Weekly

11月20日，上海，夜幕下的浦东金融区。中国央行行长周小川表示，要进一步发挥市场汇率的作用，央行将基本退出常态式外汇市场干预，建立以市场供求为基础、有管理的浮动汇率制度，并有序扩大人民币汇率浮动区间，加快实现人民币资本项more