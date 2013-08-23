本周中国区精选(8月16日-23日) China Weekly

美国当局已开始调查摩根大通是否雇佣中国重要官员的子女，以帮助赢得在华业务。目前，摩根大通已聘请纽约宝维斯律师事务所，调查关于其在香港分行的招聘情况。(2010年12月13日，摩根大通在北京的办公室。) REUTERS/Jmore