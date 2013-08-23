本周中国区精选(8月16日-23日) China Weekly
8月22日，中国原重庆市委书记薄熙来被控受贿、贪污、滥用职权一案在山东济南市中级法院公开开庭审理，64岁的薄熙来在远离公众视线17个月后首次露面。(屏幕上显示济南市中级法院微博发布的薄熙来庭审照片。) REUTERS/Cmore
8月21日，警察带着警犬在济南市中级法院外面巡逻。 REUTERS/Carlos Barria
警察离开济南市中级法院。 REUTERS/Carlos Barria
8月21日，辽宁沈阳，一家博物馆展览的由48,356颗子弹组成、重达6.5吨的坦克模型。 REUTERS/Stringer
8月19日，美国五角大楼，中国国务委员兼国防部长常万全在新闻发布会上讲话。美国国防部长哈格尔与中国国防部长常万全在五角大楼举行会谈，双方就扩大两国军事交流和演习达成共识，以推动建立更稳定的中美关系。 REUTERS/Yumore
8月19日，北京，中国国家主席习近平在人民大会堂举行官方欢迎仪式欢迎肯尼亚总统乌胡鲁·肯雅塔访华。 REUTERS/Jason Lee
美国当局已开始调查摩根大通是否雇佣中国重要官员的子女，以帮助赢得在华业务。目前，摩根大通已聘请纽约宝维斯律师事务所，调查关于其在香港分行的招聘情况。(2010年12月13日，摩根大通在北京的办公室。) REUTERS/Jmore
8月18日，安徽合肥，一名工人在钢铁厂作业。德意志银行发布报告称，鉴于包括汇丰制造业采购经理人指数(PMI)初值在内的多项指标获改善，该行将把中国下半年经济增速预估上调0.1个百分点，至7.7%。 REUTERS/Strmore
8月18日，香港，一名香港特区行政长官梁振英的支持者参加集会。梁振英当日到观塘出席论坛，面对面听取香港市民对特区政府施政的意见。REUTERS/Tyrone Siu
8月18日，日本海上保安厅的一艘巡视船行驶在钓鱼岛附近海域。日本右翼团体“加油日本!全国行动委员会”20名成员，分别乘坐5艘船只，非法进入钓鱼岛附近1海里海域，但没有试图登岛。遭日本海上保安厅拦截后，于当天返航日本。REmore
8月17日，中国选手郑幸娟参加俄罗斯莫斯科田径世锦赛跳高决赛，以1米93的成绩，并列第九。REUTERS/Dominic Ebenbichler
8月16日，上海，游客在大厦楼顶拍摄月亮。 REUTERS/Aly Song
8月16日，全球最大的化妆品公司欧莱雅(L'Oreal)提出欲收购中国护肤品公司美即控股，报价为65.38亿港元。美即是一家香港上市的面膜生产商。(游客经过位于巴黎的欧莱雅大厦。)REUTERS/Christian Hamore
中国大型券商--光大证券自营业务8月16日发生乌龙操作在市场引发轩然大波，其策略投资部证券自营业务已被暂停三个月。该公司又发布公告称，已收到中国银行间市场交易商协会通知，暂停其非金融企业债务融资工具主承销业务。(摄于8月more
8月16日，安徽合肥，居民排队领取用水。据中国气象局华风气象传媒集团旗下中国气象视频网消息，自7月以来，南方多地出现了高温少雨天气。湖北、湖南、江西、浙江、贵州等地均出现了不同程度的旱情。 REUTERS/Stringemore
8月16日，深圳的“前海经济特区”。 深圳市政府背景的房地产商--深圳控股有限公司与深圳国际订框架协议，拟就前海项目进行策略性合作，订立框架协议。 REUTERS/Tyrone Siu
8月22日，深圳南山20层住宅大楼的顶层出现一座违建“空中庙宇”，备受人们关注。这座楼顶庙宇长6.6米，宽5.8米，高约3米，内有佛像、供台和香炉等。REUTERS/Tyrone Siu
8月21日，北京，中国国务院总理李克强在人民大会堂东门外广场举行欢迎仪式，欢迎牙买加总理波西娅·辛普森-米勒访华。李克强当日与辛普森—米勒举行会谈时强调，中牙要规划好未来合作的方向和重点，提升合作质量，更好实现互利双赢。more
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薄熙来案审理备受关注 Bo Xilai's trial
(Reuters) -薄熙来被控受贿、贪污、滥用职权一案在山东济南市中级法院公开开庭审理，济南中院官方微博持续播报，审理过程备受公众和媒体关注。
中国最牛楼顶违建 Illegal Rooftop Buildings
(Reuters) -没有“最牛”，只有“更牛”。近日引起热议的北京“楼顶别墅”刚刚开拆，深圳南山千万元豪宅的顶层又发现了一座违建“空中庙宇”，备受人们关注。
本周中国区精选(8月16日-23日) China Weekly
(Reuters) -聚焦8月16日至23日中国区新闻事件和热点动态。
24小时时事新闻(8月23日) 24Hours
(Reuters) -聚焦24小时读者最关注的全球热点新闻和突发事件。
精选图集
First 100 days of Trump
Major moments from the first days of the Trump administration.
Postcards from Pyongyang
Street scenes from the reclusive nation as North Korea marks the 105th anniversary of the birth of founding father Kim Il-sung.
Deadly garbage landslide in Sri Lanka
Hopes fade for the survival of residents trapped under the mud and debris of a landslide at a giant rubbish dump in Colombo.
Effigies and Easter in Venezuela
Protesters set fire to effigies of politicians during the traditional burning of Judas as part of Holy Week celebrations in Venezuela.
Celebrating Easter
Christians around the world celebrate the Easter holiday.
Scenes from Coachella
Highlights from the Coachella Music Festival in California.
Referendum divides Turkey
A narrow referendum victory gives the Turkish president sweeping powers and lays the nation's divisions bare.
North Korea on parade
North Korea marks the 105th birth anniversary of founding father Kim Il Sung, amid rising tension with the United States.
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