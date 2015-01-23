本周中国区精选（1月16日-23日）

1月19日，北京，一名建筑工人的身影映射在大门窗户上。分析师们指出，中国经济正面对三期叠加，下行压力仍大，增速放缓也成为新常态的重要标志，2014年相对成功的调控仍会延续到2015年，但在GDP目标设定上建议调低至7%。more