本周中国区精选（1月16日-23日）
1月22日，香港三门仔海滨附近赤潮夜景。 REUTERS/Tyrone Siu
1月22日，云南昆明，一名男子在公园里锻炼身体。 REUTERS/Wong Campion
1月21日，广东深圳，一名富士康工人在工厂内午休。 REUTERS/Tyrone Siu
1月21日，中国国务院总理李克强在瑞士达沃斯出席世界经济论坛。李克强在论坛上称，中国经济受到楼市放缓、投资减弱和制造业增长减缓的影响，2015年将继续面临下行压力。 REUTERS/Ruben Sprich
1月21日，北京，一名清洁工在商场外打扫卫生。 国际投行--瑞银最新报告认为，中国政府今年可能加速推进改革，包括三大类主题：有利于支持增长和扩大内需的改革，防范和降低金融风险的改革，以及加速经济再平衡、提高经济增长质量和more
1月21日，北京，万达集团宣布以4,500万欧元购得西班牙马德里竞技俱乐部20%的股权，万达集团董事长王健林出席签字仪式。 REUTERS/Jason Lee
1月20日，北京，一名女子驾驶一辆电动三轮车。 REUTERS/Jason Lee
1月20日，上海，一名男子骑车经过一个街边摊。中国公布经济数据，2014年经济增速降至7.4%的24年来的最低位，但基本实现“7.5%左右”的年初目标。 REUTERS/Aly Song
1月19日，北京，一名建筑工人的身影映射在大门窗户上。分析师们指出，中国经济正面对三期叠加，下行压力仍大，增速放缓也成为新常态的重要标志，2014年相对成功的调控仍会延续到2015年，但在GDP目标设定上建议调低至7%。more
1月19日，在香港时装周上，模特展示Ground Zero品牌服装。 REUTERS/Bobby Yip
1月19日，北京，一名男子行走在连接购物商场的人行桥上。 REUTERS/Kim Kyung-Hoon
1月19日，上海，一名股民在证交所查看股市行情。中国股市沪综指当日暴跌7.7%，创逾六年半最大单日跌幅，金融等权重股全面下挫。REUTERS/Aly Song
1月18日，2015年亚洲杯小组赛B组在澳大利亚堪培拉展开小组赛末轮的争夺，中国队2-1战胜朝鲜队，以小组赛全胜的战绩挺进淘汰赛。(一名中国球迷在赛前喊口号助阵。) REUTERS/Tim Wimborne
1月22日，2015年亚洲杯足球赛四分之一比赛在澳大利亚布里斯班举行，中国队以0：2憾负东道主澳大利亚队。(中国队球员等待比赛开始。) REUTERS/Edgar Su
1月18日，香港警方针对去年发生的非法占领运动持续展开法律追究。学联秘书长周永康(右三)等多名非法占领人士收到警方通知到湾仔警察总部协助调查。 REUTERS/Tyrone Siu
1月18日，安徽合肥，工人们在电子元件厂的生产线上工作。 REUTERS/Stringer
1月16日，北京，一名游客在3D艺术馆内与日本士兵3D画像合影。 REUTERS/Kim Kyung-Hoon
1月16日，江苏靖江，一名警察注视着沉船被打捞。1月15日，在长江江苏靖江段，一艘拖轮第一次试航遭遇翻船，造成20多人遇难。 REUTERS/ Aly Song
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