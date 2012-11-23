本周中国区精选(11月16日-23日) China Weekly

11月19日，福建南靖县田螺坑村，土楼里的一个售货摊。田螺坑村是一个土楼村落，由1座方形、3座圆形和1座椭圆形共5座土楼组成，居中的方形步云楼和右上方的圆形和昌楼建于清嘉庆元年(1796年)，以后又在周边相继建起振昌楼、more