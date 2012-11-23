本周中国区精选(11月16日-23日) China Weekly
11月19日，福建南靖县田螺坑村，土楼里的一个售货摊。田螺坑村是一个土楼村落，由1座方形、3座圆形和1座椭圆形共5座土楼组成，居中的方形步云楼和右上方的圆形和昌楼建于清嘉庆元年(1796年)，以后又在周边相继建起振昌楼、more
11月20日，国际环保组织“绿色和平”在北京上演“有毒”服装秀，强调知名品牌服装含有毒物质的问题，要求服装生产商在2020年前实现“有毒物质零排放”。 REUTERS/David Gray
11月19日，2012年秋季拍卖会宾利欧陆飞驰专场在北京的亚洲大酒店举槌，成龙到场助拍，最终该拍品以690万元成交。REUTERS/Petar Kujundzic
11月20日，中国国务院总理温家宝出席在柬埔寨首都金边召开的东盟峰会。 REUTERS/Jason Reed
11月19日，温家宝与澳大利亚总理朱莉亚·吉拉德(Julia Gillard)参加东盟峰会大合照。 REUTERS/Damir Sagolj
11月18日，一名官员放置东盟峰会上的中国国旗。 REUTERS/Damir Sagolj
11月19日，比利时布鲁塞尔证交举办兵马俑展，活动持续3个月，旨在向当地人重现秦兵马俑被发现场景。(交易所内展示的兵马俑复制件。) REUTERS/Yves Herman
11月23日，北京，士兵在故宫站岗。 REUTERS/David Gray
11月19日，安徽合肥，一名批发商在钢铁市场等待顾客。2012年10月，中国制造业采购经理指数(PMI)为50.2%，比上月上升0.4个百分点，重新回到临界点之上。 REUTERS/Stringer
11月16日，香港海关破获一个由东非迂回取道中东来港的货柜内，检获569支未打磨象牙，总值约1,065万港元。香港海关表示，该货柜由东非坦桑尼亚船运至中东迪拜，再换船运来香港。货柜内的象牙共重约1,330公斤，用葵花籽作more
11月16日，北京，两名男子站在建筑工地内。路透根据中国国家统计局公布数据测算，10月70个大中城市新建住宅销售价格同比下降1.1%，为连续第八个月同比下跌但跌幅继续缩窄；环比则微升0.05%，高于9月的0.01%。 Rmore
11月19日，安徽田英镇，当地居民在国有铅冶炼铸造厂附近种植树木，试图恢复土质。田营镇的铅产量曾占中国铅产量的一半，但铅冶炼厂常年排出的污染使当地绝大部分地区无法居住，饮用水也受到污染。REUTERS/David Gramore
11月21日，北京，一名警察在故宫附近执勤。 REUTERS/David Gray
11月18日，山西太原，山西汾阳的“寻女爸爸”冯建林与10多位儿女被拐的家长举办“微博打拐”宣传活动，希望通过网络的力量能早日找回自己被拐走的孩子。 REUTERS/Jon Woo
11月17日，北京，一名渔民在运河岸边准备捞鱼。 REUTERS/Petar Kujundzic
11月22日，在第十届中国(广州)国际汽车展览会上，一名模特展示新款比亚迪M6。本届车展于11月23日至12月2日举行，以“引领方向、驾驭未来”为主题，整体规模达到20万平方米，并首次将乘用车、商用车、汽车零部件及用品三more
11月16日，福建福州，“霹雳疯”乐队的吉他手穿着“铁甲衣”准备参加演出。王增祥自组乐队以表演炫目闪电。表演者穿的“铁甲衣”，高压电流实际并未接触人体，而是通过铁甲衣导入地下。 REUTERS/Sheng Li
11月22日，哥伦比亚革命武装力量(FARC)释放了扣押超过一年的三名中国石油工人及其翻译，中国驻哥伦比亚大使汪晓源在哥伦比亚波哥大机场迎接释放的中国人质。哥伦比亚政府称，这些人质是2011年中旬在哥伦比亚南部驱车时被Fmore
11月23日，北京，工人在建筑工地的楼顶上工作。 REUTERS/David Gray
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