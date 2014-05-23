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图片 | 2014年 5月 23日 星期五 14:39 BJT

本周中国区精选(5月16日-23日) China Weekly

5月23日，新疆乌鲁木齐，警察在街头执勤。5月22日7时50分许，5名暴徒驾驶2辆车冲破沙依巴克区公园北街早市防护隔离铁栏，冲撞碾压人群并引爆爆炸装置，造成31人死亡、94人受伤。 REUTERS/Petar Kujundzic

5月23日，新疆乌鲁木齐，警察在街头执勤。5月22日7时50分许，5名暴徒驾驶2辆车冲破沙依巴克区公园北街早市防护隔离铁栏，冲撞碾压人群并引爆爆炸装置，造成31人死亡、94人受伤。 REUTERS/Petar Kujunmore

2014年 5月 23日 星期五
5月23日，新疆乌鲁木齐，警察在街头执勤。5月22日7时50分许，5名暴徒驾驶2辆车冲破沙依巴克区公园北街早市防护隔离铁栏，冲撞碾压人群并引爆爆炸装置，造成31人死亡、94人受伤。 REUTERS/Petar Kujundzic
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5月22日，中国最大自营式电商——京东集团正式在美国纳斯达克证券交易所挂牌交易，发行价为19美元，融资17.8亿美元。京东创始人兼CEO刘强东出席上市发布活动。 REUTERS/Shannon Stapleton

5月22日，中国最大自营式电商——京东集团正式在美国纳斯达克证券交易所挂牌交易，发行价为19美元，融资17.8亿美元。京东创始人兼CEO刘强东出席上市发布活动。 REUTERS/Shannon Stapleton

2014年 5月 23日 星期五
5月22日，中国最大自营式电商——京东集团正式在美国纳斯达克证券交易所挂牌交易，发行价为19美元，融资17.8亿美元。京东创始人兼CEO刘强东出席上市发布活动。 REUTERS/Shannon Stapleton
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5月21日，云南昆明，来自全国各地的100余名“袖珍人”在西山区碧鸡镇的世界蝴蝶生态园内居住和表演。 REUTERS/Wong Campion

5月21日，云南昆明，来自全国各地的100余名“袖珍人”在西山区碧鸡镇的世界蝴蝶生态园内居住和表演。 REUTERS/Wong Campion

2014年 5月 22日 星期四
5月21日，云南昆明，来自全国各地的100余名“袖珍人”在西山区碧鸡镇的世界蝴蝶生态园内居住和表演。 REUTERS/Wong Campion
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5月21日，浙江嘉兴南湖革命纪念馆，工人将墙壁粉刷成党旗式样。 REUTERS/Chance Chan

5月21日，浙江嘉兴南湖革命纪念馆，工人将墙壁粉刷成党旗式样。 REUTERS/Chance Chan

2014年 5月 22日 星期四
5月21日，浙江嘉兴南湖革命纪念馆，工人将墙壁粉刷成党旗式样。 REUTERS/Chance Chan
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5月21日，北京，一位新娘在教堂前拍摄婚纱照。 REUTERS/Kim Kyung-Hoon

5月21日，北京，一位新娘在教堂前拍摄婚纱照。 REUTERS/Kim Kyung-Hoon

2014年 5月 22日 星期四
5月21日，北京，一位新娘在教堂前拍摄婚纱照。 REUTERS/Kim Kyung-Hoon
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5月21日，上海，技术人员检查中国自主研制的新型涡扇喷气支线客机ARJ21-700。 REUTERS/Carlos Barria

5月21日，上海，技术人员检查中国自主研制的新型涡扇喷气支线客机ARJ21-700。 REUTERS/Carlos Barria

2014年 5月 22日 星期四
5月21日，上海，技术人员检查中国自主研制的新型涡扇喷气支线客机ARJ21-700。 REUTERS/Carlos Barria
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5月20日，安徽合肥，一名女工在垃圾回收厂分拣塑料瓶。国务院办公厅下发《贯彻实施质量发展纲要2014年行动计划》，对知识产权、电视购物以及医疗、药品和保健食品广告等涉及新闻出版领域的质量发展问题提出了具体要求。 REUTERS/Stringer

5月20日，安徽合肥，一名女工在垃圾回收厂分拣塑料瓶。国务院办公厅下发《贯彻实施质量发展纲要2014年行动计划》，对知识产权、电视购物以及医疗、药品和保健食品广告等涉及新闻出版领域的质量发展问题提出了具体要求。 REUTmore

2014年 5月 22日 星期四
5月20日，安徽合肥，一名女工在垃圾回收厂分拣塑料瓶。国务院办公厅下发《贯彻实施质量发展纲要2014年行动计划》，对知识产权、电视购物以及医疗、药品和保健食品广告等涉及新闻出版领域的质量发展问题提出了具体要求。 REUTERS/Stringer
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5月21日，中国租借给马来西亚的大熊猫“福娃”和“凤仪”乘坐专机抵达吉隆坡机场，以庆祝中马两国建交40周年。 REUTERS/Samsul Said

5月21日，中国租借给马来西亚的大熊猫“福娃”和“凤仪”乘坐专机抵达吉隆坡机场，以庆祝中马两国建交40周年。 REUTERS/Samsul Said

2014年 5月 22日 星期四
5月21日，中国租借给马来西亚的大熊猫“福娃”和“凤仪”乘坐专机抵达吉隆坡机场，以庆祝中马两国建交40周年。 REUTERS/Samsul Said
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5月21日，中国国家主席习近平出席在上海举行的亚洲相互协作与信任措施会议第四次峰会。此次峰会是亚信有史以来与会国家元首和政府首脑数量最多、会议规模最大的一次，有来自46个国家和国际组织的领导人、负责人或代表参加亚信上海峰会，包括11位国家元首、4位政府首脑，还有包括联合国秘书长潘基文在内的10位国际组织负责人。 REUTERS/Mark Ralston/Pool

5月21日，中国国家主席习近平出席在上海举行的亚洲相互协作与信任措施会议第四次峰会。此次峰会是亚信有史以来与会国家元首和政府首脑数量最多、会议规模最大的一次，有来自46个国家和国际组织的领导人、负责人或代表参加亚信上海峰more

2014年 5月 22日 星期四
5月21日，中国国家主席习近平出席在上海举行的亚洲相互协作与信任措施会议第四次峰会。此次峰会是亚信有史以来与会国家元首和政府首脑数量最多、会议规模最大的一次，有来自46个国家和国际组织的领导人、负责人或代表参加亚信上海峰会，包括11位国家元首、4位政府首脑，还有包括联合国秘书长潘基文在内的10位国际组织负责人。 REUTERS/Mark Ralston/Pool
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5月20日，上海，中国国家主席习近平与夫人彭丽媛为亚洲相互协作与信任措施会议第四次峰会贵宾举行欢迎宴会，并共同观看文艺晚会。 REUTERS/Aly Song

5月20日，上海，中国国家主席习近平与夫人彭丽媛为亚洲相互协作与信任措施会议第四次峰会贵宾举行欢迎宴会，并共同观看文艺晚会。 REUTERS/Aly Song

2014年 5月 22日 星期四
5月20日，上海，中国国家主席习近平与夫人彭丽媛为亚洲相互协作与信任措施会议第四次峰会贵宾举行欢迎宴会，并共同观看文艺晚会。 REUTERS/Aly Song
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5月20日，中国国家主席习近平与夫人彭丽媛欢迎俄罗斯总统普京到来。这是习近平担任国家主席之后，普京首次访华，也是继今年2月索契冬奥会之后两人的第二次会面。 REUTERS/Mark Ralston/Pool

5月20日，中国国家主席习近平与夫人彭丽媛欢迎俄罗斯总统普京到来。这是习近平担任国家主席之后，普京首次访华，也是继今年2月索契冬奥会之后两人的第二次会面。 REUTERS/Mark Ralston/Pool

2014年 5月 22日 星期四
5月20日，中国国家主席习近平与夫人彭丽媛欢迎俄罗斯总统普京到来。这是习近平担任国家主席之后，普京首次访华，也是继今年2月索契冬奥会之后两人的第二次会面。 REUTERS/Mark Ralston/Pool
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5月19日，上海西郊会议中心，仪仗队女兵参加中国国家主席习近平为哈萨克斯坦总统纳扎尔巴耶夫举行的欢迎仪式。 REUTERS/Mark Ralston/Pool

5月19日，上海西郊会议中心，仪仗队女兵参加中国国家主席习近平为哈萨克斯坦总统纳扎尔巴耶夫举行的欢迎仪式。 REUTERS/Mark Ralston/Pool

2014年 5月 22日 星期四
5月19日，上海西郊会议中心，仪仗队女兵参加中国国家主席习近平为哈萨克斯坦总统纳扎尔巴耶夫举行的欢迎仪式。 REUTERS/Mark Ralston/Pool
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5月20日，江西遂川县，一位农民在梯田内种植水稻。 REUTERS/Stringer

5月20日，江西遂川县，一位农民在梯田内种植水稻。 REUTERS/Stringer

2014年 5月 22日 星期四
5月20日，江西遂川县，一位农民在梯田内种植水稻。 REUTERS/Stringer
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5月20日，2014亚洲国际博彩博览会在澳门举行，参展商家扮成中国传统“福禄寿”站台。 REUTERS/Tyrone Siu

5月20日，2014亚洲国际博彩博览会在澳门举行，参展商家扮成中国传统“福禄寿”站台。 REUTERS/Tyrone Siu

2014年 5月 22日 星期四
5月20日，2014亚洲国际博彩博览会在澳门举行，参展商家扮成中国传统“福禄寿”站台。 REUTERS/Tyrone Siu
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5月19日，北京，中国国务院总理李克强在钓鱼台养源斋会见联合国秘书长潘基文。 REUTERS/Jason Lee

5月19日，北京，中国国务院总理李克强在钓鱼台养源斋会见联合国秘书长潘基文。 REUTERS/Jason Lee

2014年 5月 22日 星期四
5月19日，北京，中国国务院总理李克强在钓鱼台养源斋会见联合国秘书长潘基文。 REUTERS/Jason Lee
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5月19日，北京，一处建筑物顶装置的雕塑。官方公布数据显示，4月70个大中城市新建住宅(含商品住宅和保障性住宅)销售价格同比涨幅降至11个月最低。 REUTERS/Jason Lee

5月19日，北京，一处建筑物顶装置的雕塑。官方公布数据显示，4月70个大中城市新建住宅(含商品住宅和保障性住宅)销售价格同比涨幅降至11个月最低。 REUTERS/Jason Lee

2014年 5月 22日 星期四
5月19日，北京，一处建筑物顶装置的雕塑。官方公布数据显示，4月70个大中城市新建住宅(含商品住宅和保障性住宅)销售价格同比涨幅降至11个月最低。 REUTERS/Jason Lee
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5月19日，香港民众参加抗议活动，谴责越南排华暴动。外交部发言人洪磊当日表示，4艘赴越南接中方人员回国客轮均已抵达河静省永安港，中方人员正有序登船，客轮预计于当日下午启程返航，计划接回约4000人。 REUTERS/Tyrone Siu

5月19日，香港民众参加抗议活动，谴责越南排华暴动。外交部发言人洪磊当日表示，4艘赴越南接中方人员回国客轮均已抵达河静省永安港，中方人员正有序登船，客轮预计于当日下午启程返航，计划接回约4000人。 REUTERS/Tymore

2014年 5月 22日 星期四
5月19日，香港民众参加抗议活动，谴责越南排华暴动。外交部发言人洪磊当日表示，4艘赴越南接中方人员回国客轮均已抵达河静省永安港，中方人员正有序登船，客轮预计于当日下午启程返航，计划接回约4000人。 REUTERS/Tyrone Siu
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5月18日，来自香港及阿根廷的三组艺术家团队在香港北角“油街实现”展现一个由现实和虚构交叠而成的艺术空间，以“正”和“反”为概念，构造一个刺激观者多元感官的艺术展览。REUTERS/Tyrone Siu

5月18日，来自香港及阿根廷的三组艺术家团队在香港北角“油街实现”展现一个由现实和虚构交叠而成的艺术空间，以“正”和“反”为概念，构造一个刺激观者多元感官的艺术展览。REUTERS/Tyrone Siu

2014年 5月 22日 星期四
5月18日，来自香港及阿根廷的三组艺术家团队在香港北角“油街实现”展现一个由现实和虚构交叠而成的艺术空间，以“正”和“反”为概念，构造一个刺激观者多元感官的艺术展览。REUTERS/Tyrone Siu
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5月18日，云南省普洱市江城哈尼族彝族自治县举办“第三届国际牛体彩绘大赛”，吸引英国、德国、芬兰等八国选手参赛，冠军将获得10万元奖金。 REUTERS/Wong Campion

5月18日，云南省普洱市江城哈尼族彝族自治县举办“第三届国际牛体彩绘大赛”，吸引英国、德国、芬兰等八国选手参赛，冠军将获得10万元奖金。 REUTERS/Wong Campion

2014年 5月 22日 星期四
5月18日，云南省普洱市江城哈尼族彝族自治县举办“第三届国际牛体彩绘大赛”，吸引英国、德国、芬兰等八国选手参赛，冠军将获得10万元奖金。 REUTERS/Wong Campion
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5月16日，上海，国际影坛巨星乔治·克鲁尼以欧米茄(OMEGA)大师身份出席活动。 REUTERS/Aly Song

5月16日，上海，国际影坛巨星乔治·克鲁尼以欧米茄(OMEGA)大师身份出席活动。 REUTERS/Aly Song

2014年 5月 22日 星期四
5月16日，上海，国际影坛巨星乔治·克鲁尼以欧米茄(OMEGA)大师身份出席活动。 REUTERS/Aly Song
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5月16日，北京街头，一名男子骑电动自行车装载鞋盒。 REUTERS/Petar Kujundzic

5月16日，北京街头，一名男子骑电动自行车装载鞋盒。 REUTERS/Petar Kujundzic

2014年 5月 22日 星期四
5月16日，北京街头，一名男子骑电动自行车装载鞋盒。 REUTERS/Petar Kujundzic
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泰国军方发动政变 Coup in Thailand

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2014年 5月 23日
花之韵 Chelsea Flower Show 2014

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(Reuters) -

2014年 5月 22日
福布斯足坛球星收入榜 Highest-paid soccer players

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2014年 5月 22日
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2014年 5月 22日

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