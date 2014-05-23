本周中国区精选(5月16日-23日) China Weekly
5月23日，新疆乌鲁木齐，警察在街头执勤。5月22日7时50分许，5名暴徒驾驶2辆车冲破沙依巴克区公园北街早市防护隔离铁栏，冲撞碾压人群并引爆爆炸装置，造成31人死亡、94人受伤。 REUTERS/Petar Kujunmore
5月22日，中国最大自营式电商——京东集团正式在美国纳斯达克证券交易所挂牌交易，发行价为19美元，融资17.8亿美元。京东创始人兼CEO刘强东出席上市发布活动。 REUTERS/Shannon Stapleton
5月21日，云南昆明，来自全国各地的100余名“袖珍人”在西山区碧鸡镇的世界蝴蝶生态园内居住和表演。 REUTERS/Wong Campion
5月21日，浙江嘉兴南湖革命纪念馆，工人将墙壁粉刷成党旗式样。 REUTERS/Chance Chan
5月21日，北京，一位新娘在教堂前拍摄婚纱照。 REUTERS/Kim Kyung-Hoon
5月21日，上海，技术人员检查中国自主研制的新型涡扇喷气支线客机ARJ21-700。 REUTERS/Carlos Barria
5月20日，安徽合肥，一名女工在垃圾回收厂分拣塑料瓶。国务院办公厅下发《贯彻实施质量发展纲要2014年行动计划》，对知识产权、电视购物以及医疗、药品和保健食品广告等涉及新闻出版领域的质量发展问题提出了具体要求。 REUTmore
5月21日，中国租借给马来西亚的大熊猫“福娃”和“凤仪”乘坐专机抵达吉隆坡机场，以庆祝中马两国建交40周年。 REUTERS/Samsul Said
5月21日，中国国家主席习近平出席在上海举行的亚洲相互协作与信任措施会议第四次峰会。此次峰会是亚信有史以来与会国家元首和政府首脑数量最多、会议规模最大的一次，有来自46个国家和国际组织的领导人、负责人或代表参加亚信上海峰more
5月20日，上海，中国国家主席习近平与夫人彭丽媛为亚洲相互协作与信任措施会议第四次峰会贵宾举行欢迎宴会，并共同观看文艺晚会。 REUTERS/Aly Song
5月20日，中国国家主席习近平与夫人彭丽媛欢迎俄罗斯总统普京到来。这是习近平担任国家主席之后，普京首次访华，也是继今年2月索契冬奥会之后两人的第二次会面。 REUTERS/Mark Ralston/Pool
5月19日，上海西郊会议中心，仪仗队女兵参加中国国家主席习近平为哈萨克斯坦总统纳扎尔巴耶夫举行的欢迎仪式。 REUTERS/Mark Ralston/Pool
5月20日，江西遂川县，一位农民在梯田内种植水稻。 REUTERS/Stringer
5月20日，2014亚洲国际博彩博览会在澳门举行，参展商家扮成中国传统“福禄寿”站台。 REUTERS/Tyrone Siu
5月19日，北京，中国国务院总理李克强在钓鱼台养源斋会见联合国秘书长潘基文。 REUTERS/Jason Lee
5月19日，北京，一处建筑物顶装置的雕塑。官方公布数据显示，4月70个大中城市新建住宅(含商品住宅和保障性住宅)销售价格同比涨幅降至11个月最低。 REUTERS/Jason Lee
5月19日，香港民众参加抗议活动，谴责越南排华暴动。外交部发言人洪磊当日表示，4艘赴越南接中方人员回国客轮均已抵达河静省永安港，中方人员正有序登船，客轮预计于当日下午启程返航，计划接回约4000人。 REUTERS/Tymore
5月18日，来自香港及阿根廷的三组艺术家团队在香港北角“油街实现”展现一个由现实和虚构交叠而成的艺术空间，以“正”和“反”为概念，构造一个刺激观者多元感官的艺术展览。REUTERS/Tyrone Siu
5月18日，云南省普洱市江城哈尼族彝族自治县举办“第三届国际牛体彩绘大赛”，吸引英国、德国、芬兰等八国选手参赛，冠军将获得10万元奖金。 REUTERS/Wong Campion
5月16日，上海，国际影坛巨星乔治·克鲁尼以欧米茄(OMEGA)大师身份出席活动。 REUTERS/Aly Song
5月16日，北京街头，一名男子骑电动自行车装载鞋盒。 REUTERS/Petar Kujundzic
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泰国军方发动政变 Coup in Thailand
(Reuters) - 泰国军方首脑巴育周四在电视讲话中宣布政变，军方已从看守政府手中接管政权，暂时中止宪法。
花之韵 Chelsea Flower Show 2014
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福布斯足坛球星收入榜 Highest-paid soccer players
(Reuters) - 《福布斯》公布2013年度足球运动员的收入排行榜，随着贝克汉姆的退役，C罗以7300万美元的年收入力压梅西排名首位。
世界杯与无家可归者 Sao Paulo's Shack Camp
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Millions of Iranians lined up to vote on Friday, showing a strong turnout in an unexpectedly tight election pitting President Hassan Rouhani, who wants to normalize ties with the West, against a hardline judge who says he has already gone too far.
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Medicine students, doctors and volunteers don white helmets with a green cross, treating injured protesters affected by rubber bullets and tear gas amid shortages of medical supplies and drugs.
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A home for Siberia's orphans
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Shields of protest
Protesters use homemade shields during ongoing demonstrations against the socialist government, which they accuse of wrecking the economy and turning Venezuela into a dictatorship.
The real 'Twin Peaks'
Welcome to "Twin Peaks," the fictional small town from David Lynch's ground-breaking 1990 TV series about a murdered homecoming queen.
Car rams Times Square pedestrians
A speeding car plowed into pedestrians on a sidewalk in New York City's busy Times Square, killing one person and injuring a dozen, according to witnesses, and police said the incident did not appear to be an act of terrorism.
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