本周中国区精选(5月16日-23日) China Weekly

5月21日，中国国家主席习近平出席在上海举行的亚洲相互协作与信任措施会议第四次峰会。此次峰会是亚信有史以来与会国家元首和政府首脑数量最多、会议规模最大的一次，有来自46个国家和国际组织的领导人、负责人或代表参加亚信上海峰more

5月21日，中国国家主席习近平出席在上海举行的亚洲相互协作与信任措施会议第四次峰会。此次峰会是亚信有史以来与会国家元首和政府首脑数量最多、会议规模最大的一次，有来自46个国家和国际组织的领导人、负责人或代表参加亚信上海峰会，包括11位国家元首、4位政府首脑，还有包括联合国秘书长潘基文在内的10位国际组织负责人。 REUTERS/Mark Ralston/Pool

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