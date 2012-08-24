本周中国区精选(8月17日-24日) China Weekly

8月8日，湖北宜昌，一位渔民行走在三峡大坝附近。三峡大坝位于重庆市市区到湖北省宜昌市之间的长江干流上，是世界上规模最大的水电站，也是中国有史以来建设最大型的工程项目。 REUTERS/Carlos Barria