本周中国区精选(8月17日-24日) China Weekly
8月24日，香港落马洲边检站，一名边检员扫描一个深港跨境学童的证件信息。REUTERS/Bobby Yip
8月20日，香港，一个孩子与购物商场地面上的3D立体画合影。 REUTERS/Bobby Yip
8月18日，雪碧“尽情表达真我”明星篮球表演赛暨音乐晚会在上海东方体育中心拉开帷幕，NBA巨星科比(Kobe Bryant)弹吉他亮相。 REUTERS/Carlos Barria
8月8日，湖北宜昌，一位渔民行走在三峡大坝附近。三峡大坝位于重庆市市区到湖北省宜昌市之间的长江干流上，是世界上规模最大的水电站，也是中国有史以来建设最大型的工程项目。 REUTERS/Carlos Barria
8月19日，上海，一名农民站在高压电线路下。三峡水电站大坝总投资954.6亿元人民币，安装32台单机容量为70万千瓦的水电机组。 REUTERS/Carlos Barria
8月7日，湖北三峡大坝附近的巴东，一名工人行走在建筑工地内。因修建三峡工程需要搬迁的移民总数达到140万人。 REUTERS/Carlos Barria
8月7日，湖北巴东，长江沿岸的宏观景观。 REUTERS/Carlos Barria
8月14日，浙江杭州，一名助理帮助为淘宝店家拍摄广告照片的模特整理服装。中国网络模特“淘女郎”受店家热捧，淘宝网根据这些女模所推广商品的销量以及她们在供应商和粉丝中的受欢迎程度，对她们进行了排名。 REUTERS/Lang Lang
8月19日，深圳街头，市民高举国旗参加反日游行。继数名日本民族主义者登上钓鱼岛后，中国多个城市爆发反日游行。中国外交部表示，日本右翼分子的非法行径侵犯了中国领土主权。 REUTERS/Tyrone Siu
8月22日，香港，人们鼓掌欢迎保钓船“启丰二号”安全返回维多利亚港口。香港特区政府发表声明称，特区行政长官和特区政府对香港船只“启丰二号”和7名“保钓”人士安全返港感到欣慰。 REUTERS/Bobby Yip
8月23日，北京，一名员工躺在后海一酒吧的沙发上睡觉。 REUTERS/Jason Lee
8月23日为中国情人节“七夕”，一名男子在北京后海售卖玫瑰花。 REUTERS/Jason Lee
8月23日，北京，一名女子身穿汉服，准备参加庆祝七夕节的演出活动。 REUTERS/Jason Lee
8月23日，在奥地利维也纳美泉宫动物园出生的中国大熊猫“福虎”迎来两周岁生日，“福虎”的母亲“阳阳”靠近竹子“蛋糕”。大熊猫“福虎”2010年出生在维也纳，是在美泉宫动物园生活的中国大熊猫“龙徽”和“阳阳”的第二个儿子。 REUTERS/Heinz-Peter Bader
8月20日，上海，闪电划过天空。 REUTER/Aly Song
8月17日，中国选手李娜在WTA顶级巡回赛辛辛那提站四分之一决赛中对阵瑞典选手约翰娜·拉尔森(Johanna Larsson)。李娜在决赛中以1-6 6-3 6-1逆转德国选手科贝尔，收获了本年度第一个单打冠军。 REUTERS/John Sommers II
美国宇航局Terra卫星的中分辨率成像光谱仪(MODIS)于8月16日拍摄的照片显示，今年第13号强热带风暴“启德”靠近中国沿海。 REUTERS/Jeff Schmaltz/MODIS Land Rapid Response Team, NASA GSFC/Handout