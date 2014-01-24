本周中国区精选(1月17日-24日) China Weekly
1月22日，云南省森林公安局对去年打击的破坏森林和野生动物资源犯罪情况进行通报，查获猛禽类、爬行类、哺乳类等多种动物制品及标本335件，涉案价值近千万元，共抓获犯罪嫌疑人6名。 REUTERS/Wong Campion
1月21日，湖北武汉，一名保安在新建成的楼盘前站岗。国际货币基金组织(IMF)首席经济学家布兰查德表示，因政府寻求将经济从投资导向向消费和服务导向转型，中国经济增速未来将放缓至6%。 REUTERS/Stringer
1月21日，北京如新生活体验馆，顾客研究如新商品。正遭到中国工商部门和商务部调查的如新(中国)日用保健品有限公司发布道歉性公告，表示将暂停业务扩张，进行内部整顿。 REUTERS/Kim Kyung-Hoon
1月20日，南京古城镇，演员排练民俗祭祀舞蹈“跳五猖”，迎接即将到来的农历马年。 REUTERS/Sean Yong
1月20日，北京人民大会堂，中国国务院总理李克强与白俄罗斯总理米亚斯尼科维奇(Mikhail Myasnikovich)举行会谈，推进中白全面战略伙伴关系发展。 REUTERS/Kim Kyung-Hoon
1月20日，上海，一名男子站在城市中心的拆迁废墟上。 REUTERS/Aly Song
1月20日，北京宋庄艺术家村，一间工作室外堆放的雕塑。宋庄小堡村是当今世界上最大的艺术区。 REUTERS/Jason Lee
1月19日，南京，一名工匠在摊位上制作马年生肖手工艺品，以迎接即将到来的农历马年。 REUTERS/Sean Yong
1月23日，在2014年澳网女单半决赛中，中国选手李娜直落两盘，以6:2、6:4战胜赛会30号种子、加拿大选手布沙尔，连续两年杀进澳网决赛。(摄于1月19日，李娜为粉丝签名。) REUTERS/David Gray
1月18日，在宁波开往成都的列车上，乘客在拥挤的过道内休息。2014年春运从1月16日起至2月24日止，为期40天。 REUTERS/Stringer
1月18日，沈阳市康平县，表演者身穿喇嘛服饰，为冬季钓鱼节开幕吹响号角。 REUTERS/Stringer
1月17日，已故香港电视广播有限公司(TVB)荣誉主席邵逸夫的追思会在香港邵氏影城举行。 REUTERS/Tyrone Siu
1月18日，上海市政协十二届二次会议在世博中心开幕，本次全会会期共5天。 REUTERS/Aly Song
1月20日，北京，艺术家李洪波展示纸质雕塑作品。 REUTERS/Jason Lee
1月22日，北京，一家骑马俱乐部内圈养的羊驼。 REUTERS/Jason Lee
1月22日，杭州万向电动汽车厂内展示的一辆电动汽车结构模型。 REUTERS/Aly Song
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论剑达沃斯 Dovos 2014
(Reuters) - 2014年1月22日，为期4天的第44届达沃斯世界经济论坛年会在瑞士达沃斯拉开帷幕。来自近100个国家和地区约2500余名政、商、学界精英，在达沃斯展开一场又一场把脉时局的“头脑风暴”。
香港楼价负担比率全球最重 HK Housing Affordability
(Reuters) - 根据市场研究机构Demographia最新公布的2014年度国际房价负担能力报告，香港连续四年居于房价最难负担城市之首，且相关指数中位倍数也是该项调查历来最高。
本周中国区精选(12月13日-12月20日) China Weekly
(Reuters) -
印度女性如何防止性侵 Woman in India
(Reuters) - 2014年1月15日，一名51岁的丹麦女游客称在印度新德里旅游中心区遭到抢劫与轮奸，将舆论再次聚焦在印度频繁发生的性暴力事件上。
精选图集
Venezuela's elders throw punches at police
Elderly Venezuelan protesters threw punches and yelled curses at riot police blocking the latest in six weeks of demonstrations against President Nicolas Maduro's socialist government.
The art of the Venice Biennale
Highlights from the 57th Biennale International Art Exhibition in Venice, Italy.
Pope visits Portugal's Shrine of Fatima
Pope Francis makes two Portuguese shepherd children saints this week, crowning a belief that started with reported visions of the Madonna 100 years ago which have turned the Shrine of Fatima into one of the most famous in Christianity.
Photos of the week
Our top photos from the past week.
Palestinian hunger strike grows
More than 1,000 Palestinians in Israeli jails are on hunger strike in response to a call by prominent prisoner Marwan Barghouti, widely seen as a possible future Palestinian president.
Dior in the desert
Designer Maria Grazia Chiuri presents her first cruise collection for Dior in Calabasas, California.
Eurovision: the contenders
The finalists for Saturday's Eurovision song contest.
Yemen's latest deadly cholera outbreak
A cholera outbreak has killed at least 50 people in Yemen where the health and sanitation systems have been degraded by more than two years of civil war.
Quebec battles floods
Flooding from heavy spring rainfall inundated thousands of residences and forced the evacuation of homes as the worst flooding in decades hits the Canadian province of Quebec.