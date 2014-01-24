本周中国区精选(1月17日-24日) China Weekly

1月21日，湖北武汉，一名保安在新建成的楼盘前站岗。国际货币基金组织(IMF)首席经济学家布兰查德表示，因政府寻求将经济从投资导向向消费和服务导向转型，中国经济增速未来将放缓至6%。 REUTERS/Stringer