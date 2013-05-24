本周中国区精选(5月17日-24日) China Weekly

5月18日，在上海市第三届婚恋博览会上，一名女子观看单身男女的照片。今年的单身男女社会报名人数突破1.8万人，刷新历届人数之最。与往年“女多男少”的状况不同，今年男女比例达到了46：54。 REUTERS/Carlos more