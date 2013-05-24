本周中国区精选(5月17日-24日) China Weekly
5月20日，北京一家超市内销售的配方奶粉。中国奶粉因2008年的三聚氰胺事件遭遇阴影，但中国奶粉企业已开始通过海外合作，组建跨国公司应对国内的信任危机。 REUTERS/Kim Kyung-Hoon
5月22日，澳门，大陆游客参观亚洲国际博彩展示会上的巴哈马度假地模型。Baha Mar集团宣布，博彩行业最成功的管理团队之一全球博彩资产管理有限公司将继续管理Baha Mar酒店。该酒店是耗资35亿美元的巴哈马综合度假地more
5月22日，浙江嘉兴，摊贩在市场内小憩。REUTERS/William Hong
5月22日，朝鲜领导人金正恩特使、朝鲜人民军总政治局长崔龙海(中)在平壤机场准备启程前往中国访问。崔龙海与中共中央政治局常委、中央书记处书记刘云山会面时表示，金正恩派他访华的目的是改善、巩固并发展中朝关系。 REUTERmore
5月22日，北京，中国异见人士艾未未站在其工作室门口。 REUTERS/Petar Kujundzic
5月21日，中国国务院总理李克强在印度孟买出席中印商务峰会晚餐会并发表演讲。李克强应邀于5月19日至27日对印度、巴基斯坦、瑞士、德国进行访问，这是其就任国务院总理以来的首次出访。 REUTERS/Danish Siddmore
5月22日，巴基斯坦伊斯兰堡，士兵在来访的中国国务院总理李克强经过此地前进行安全检查。 REUTERS/Faisal Mahmood
5月22日，北京，一名快递员骑车经过巨形石像。 REUTERS/Kim Kyung-Hoon
5月22日，香港，洪水淹没的街道上停放着一辆出租车。5月22日凌晨4时10分，香港天文台发出近三年来首个黑色暴雨警告信号。暴雨持续5个半小时，多个地区降雨量超过150毫米，部分地区超过200毫米。 REUTERS/Tyrmore
5月21日，英国知名时装设计师斯特拉·麦卡特尼在北京开设首家时装专卖店，顾客在店内购物。 REUTERS/Kim Kyung-Hoon
5月21日，香港中环皇后像广场花园展出法国当代艺术大师法比安·梅洛(Fabien Merelle)5米高的巨型雕塑《摩西五书》(Pentateuque)。雕塑由树脂与玻璃纤维制成，显示出一个弯腰驮着大象的男人，努力地平衡more
5月14日，上海的一家中国农业银行。中国农业银行原副行长杨琨严重违纪违法被开除党籍和公职，并收缴其违纪所得；将其涉嫌犯罪问题移送司法机关依法处理。 REUTERS/Aly Song
5月20日，中国选手张继科(中)在巴黎世乒赛男子单打决赛中，以4比2战胜队友王皓夺冠。 REUTERS/Charles Platiau
5月20日，在建的、连接中朝边境的新鸭绿江大桥。朝鲜领导人金正恩特使崔龙海表示，朝鲜愿接受中方建议，同各方开展对话。REUTERS/Jacky Chen
5月20日，北京，一家购物商场前的宣传活动中装置着太阳镜模型。 REUTERS/Kim Kyung-Hoon
中国内地游客赴港购物一日游渐成新时尚。(5月9日，香港，一名女子在优衣库商店外查看手机。) REUTERS/Bobby Yip
5月18日，在上海市第三届婚恋博览会上，一名女子观看单身男女的照片。今年的单身男女社会报名人数突破1.8万人，刷新历届人数之最。与往年“女多男少”的状况不同，今年男女比例达到了46：54。 REUTERS/Carlos more
5月23日，北京，一家幼儿园内摆放着孩子们的座椅和书包。 REUTERS/Kim Kyung-Hoon
91岁高龄的日本老兵Masayoshi Matsumoto表示，无论当时有什么样的理由，慰安妇制度以及对女性的虐待是不可原谅的。Matsumoto在1943年加入日本军队，并以医疗人员身份被派往中国。(5月22日，日本东more
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