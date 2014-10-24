本周中国区精选（10月17日-24日） China Weekly
10月21日，北京，一名拾荒者行走在中央电视台大楼附近。中国国务院总理李克强表示，总的看，中国前三季度经济运行仍处在合理区间，并出现了一些积极、深刻的趋势性变化。 REUTERS/Jason Lee
10月21日，香港，“占中”示威者聚集在街道上聆听学生领袖与香港政府间对话。香港学生领袖与政府当晚进行首次对话，但对话无重大突破，学生领袖尚未决定是否要进行第二轮对话。 REUTERS/Carlos Barria
10月22日，香港警察在示威者设置的路障附近巡逻。在“占中”行动开始后的近一个月时间里，示威者已建立起一个自给自足的村落，他们在这里设置更衣室、可供出租的帐篷，学习区和急救站。 REUTERS/Bobby Yip
10月22日，第21届亚太经合组织(APEC)财长会在北京举行，一名服务人员经过会场。来自21个成员经济体的财政部长（或代表团团长）、国际机构负责人和工商部门高级代表参加了此次会议。 REUTERS/Kim Kyung-more
10月21日，北京，一名男子在一个人造喷泉附近使用手机。REUTERS/Kim Kyung-Hoon
10月21日，北京，一名工人在建筑工地作业。中国三季度国内生产总值(GDP)同比增长7.3%，降至五年半低点；但同时，9月规模以上工业增加值同比增长8%，较8月低点高出1.1个百分点，暂时缓解对经济下行的担忧。REUTEmore
10月21日，奇瑞捷豹路虎在江苏常熟举行其合资工厂的开业典礼，并宣布奇瑞捷豹路虎首款国产车型揽胜极光正式下线。 REUTERS/Aly Song
10月20日，深圳，游客参观“世界之窗”主题公园。世界之窗是中国著名的缩微景区，以弘扬世界文化为宗旨，是一个把世界奇观、历史遗迹、古今名胜、民间歌舞表演融为一体的人造主题公园。REUTERS/Alex Lee
10月20日，在上海2015春夏国际时装周上，一名模特展示WTC Studio设计师王大诚(Daniel Wang)作品。上海时装周旨在弘扬中国原创设计力量，培养扶持优秀设计师，助推自主品牌创新发展。 REUTERS/Amore
10月20日，北京，游客在雾霾天等待进入天安门广场参观。投资银行巴克莱最新报告指出，四中全会将改善中国国家治理，将对改革、发展和稳定产生深远影响，预计会上有望宣布有关健全司法体制、加强宪法实施、推进反腐制度化以及进一步理more
10月19日，北京奥林匹克公园，法国机械“龙马”进行巡游表演，以纪念中法建交50周年。“龙马”大型机械装置是取自中国成语“龙马精神”的寓意，由龙头和马身组合成奇幻大型表演装置机械，可行走、腾跃，还能喷火、喷水。REUTEmore
10月19日，北京，士兵在法国“龙马”巡游闭幕演出时在国家体育场外广场站岗。 REUTERS/Jason Lee
10月18日，美国国务卿克里和中国国务委员杨洁篪在克里于波士顿的住宅中一边喝茶一边交谈。 REUTERS/Brian Snyder
10月17日，广东广州，学生们在老师的指导下做升旗准备。 REUTERS/Alex Lee
10月17日，北京，顾客在苹果专卖店外等待购买新款苹果手机。苹果iPhone 6及iPhone 6 Plus当日正式在中国内地市场发售。 REUTERS/Jason Lee
10月22日，北京，一名男子乘坐公交车时打瞌睡。REUTERS/Jason Lee
10月23日，上海，荷兰艺术家霍夫曼设计的大黄鸭亮相在世纪公园。REUTERS/Aly Song
10月23日，上海，幼儿园孩子在世纪公园午休。 REUTERS/Aly Song
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日本或将进入火山活动多发期 Japanese Volcano
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