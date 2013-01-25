本周中国区精选(1月18日-25日) China Weekly
1月23日，北京，中共中央总书记习近平在人民大会堂会见韩国候任总统朴槿惠特使金武星。金武星转达了朴槿惠致中国领导人的问候并转交了朴槿惠致习近平的亲笔信。 REUTERS/Alexander F. Yuan/Pool
1月21日，北京，人们在后海结冰的湖面上玩“滑冰椅”。 REUTERS/Jason Lee
1月18日，北京，一处建筑工地。中国房地产协会发布2012年第四季度及全年房地产市场研究报告称，2012年全国房地产开发投资虽然增速放缓，但全年投资总额再创历史新高。在新开工面积同比负增长、竣工面积同比增幅下滑、累计施工more
1月23日，上海，第一块免费新能源车牌的车主钱军驾驶其新能源汽车。当日，上海地方政策(即《上海市鼓励私人购买和使用系能源汽车试点实施暂行办法》)落实后第一辆电动汽车向用户交车，首块免费新能源汽车专属牌照同时送出。 REUmore
1月23日，北京，一名女子在雾霾天气中戴口罩。据新华社报道，北京将出台新的《北京市大气污染防治条例》，新条例将把一些以前实施的临时性措施定为正式规定，譬如在空气污染严重到一定程度时，要求某些工厂停产、减少燃煤以及禁止某些more
1月18日，北京，居民在雾霾天气中出行。据《中国日报》2011年一则报道，过去10年北京肺癌发病率飙升60%。 REUTERS/Suzie Wong
1月21日，上海，呼吸道疾病患儿在儿童医院接受治疗。中国环境保护部部长周生贤表示，经初步核查核算，2012年四项污染物排放总量比上年减少2%以上，完成年度减排任务。 REUTERS/Aly Song
1月24日，上海外滩，外籍人士向行人发放口罩。 REUTERS/Carlos Barria
1月22日，北京，一名男子在街道上遛宠物猪。REUTERS/Stringer
1月23日，上海，居民购买农历新年装饰品。 REUTERS/Aly Song
1月24日，澳网公开赛在墨尔本举行，中国选手李娜为球迷签名。当日李娜在女单半决赛中击败俄罗斯的莎拉波娃晋级决赛。 REUTERS/Tim Wimborne
1月24日，浙江丽水，工人在制鞋厂生产线上工作。汇丰中国1月制造业PMI初值创两年高位，产出分项指数亦创下22个月高点。2013年首个宏观经济数据闪亮登场，预示中国经济将进一步回升。 REUTERS/Lang Lang
1月18日，辽宁康平县，大辽文化冬捕节上捕到的鲜鱼。本次冬捕节将举行辽代祭祖仪式、祭湖醒网捕头鱼、冰屋捺钵钩鱼、品尝鱼头宴等丰富多彩的系列活动。 REUTERS/Sheng Li
僧侣在捕鱼节的辽代祭祖仪式上吹响号角。 REUTERS/Sheng Li
1月17日，香港，尖沙嘴地区的一家Gucci专卖店。中国时尚前卫的男性抢购古奇(Gucci)和巴宝莉(Burberry)提包，推动数月来因中国买家支出放缓冲击的奢侈品市场反弹，这令全球投资者为之一振。 REUTERS/Bmore
1月19日为传统腊八节，江苏南京的居民在寺庙焚香祈福。 REUTERS/Stringer
1月20日，山西平遥，演员在表演中抛洒面粉。 REUTERS/Jon Woo
1月21日，安徽合肥，一名银行职员点钞。初出茅庐的“点心债”市场今年料会迅猛增长，即便是中国向境外投资者打开本土资本市场，“点心债”的成长也在发力。所谓的“点心债”是指以人民币计价，但在中国大陆以外地区发行的债券。REUmore
1月22日，上海，一名男子在电子市场购买华为手机。华为CFO孟晚舟在华为业绩预期发布会上透露，2012年华为收入2,202亿元人民币，按照固定汇率，同比增长8%；净利润154亿元，同比增长33%。 REUTERS/Carmore
1月22日，摩纳哥，中国杂技团摘得蒙特卡洛国际马戏节“金小丑”奖，摩纳哥亲王阿尔贝二世与斯蒂芬尼公主发颁奖项。 REUTERS/Sebastien Nogier/Pool
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24小时时事新闻(1月25日) 24Hours
(Reuters) -聚焦24小时读者最关注的全球热点新闻和突发事件。
India's women defend themselves
(Reuters) - 印度女大学生“黑公交”轮奸案，引发该国女性近期纷纷参加自卫术学习班，抢购胡椒喷雾剂，预订女司机开的出租车或是提早下班。
中国独生子女政策或近尾声 One-Child Policy
(Reuters) - 在去年11月召开的中共十八大上，时任中共中央总书记胡锦涛在向大会作的工作报告中删除了“维持低出生率”的内容。这令外界对中国政府或将放宽出生限制的预期升温，预计国家可能逐步允许一个家庭拥有两个孩子。
千奇百怪的宠物 Strange Pets 2013
(Reuters) -大千世界无奇不有，盘点千奇百怪的宠物。
精选图集
Unrest on the streets of Venezuela
Protesters take to the streets as Venezuela's President Nicolas Maduro announces the creation of a new popular assembly which foes decried as a power-grab to stifle weeks of anti-government unrest.
On the UK campaign trail
On the campaign trail with Britain's Prime Minister Theresa May and leader of the opposition Labour Party, Jeremy Corbyn.
Paquito and me
Martin Herrera, who has spent the last 20 years domesticating and training roosters in San Jose, Costa Rica, spends time with his favorite "Paquito".
Crossing the Tigris in Mosul
Residents of Mosul cross the Tigris River on small wooden boats after flooding made all the bridges in the Iraqi city impassable.
Besieged in rebel-held Douma
An aid convoy of food and medical supplies has reached the besieged Syrian town of Douma for the first time since October.
Chanel's cruise collection
Karl Lagerfeld presents his 2017/2018 Cruise collection show for fashion house Chanel in Paris.
Mosul in ruins
Mosul's wrecked roads, bridges and broader economy will take at least five years to repair and need billions of dollars of development that Iraq's government will struggle to afford, officials returning to the battle-scarred city said.
Macron vs Le Pen
France will choose between far-right leader Marine Le Pen and centrist Emmanuel Macron in Sunday's presidential run-off.
The Met Gala
Highlights from the Metropolitan Museum of Art's annual Costume Institute Gala celebrating "Rei Kawakubo/Comme des Garcons: Art of the In-Between".