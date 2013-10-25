本周中国区精选(10月18日-25日) China Weekly
10月25日，山东省高级人民法院对薄熙来受贿、贪污、滥用职权案二审公开宣判，裁定驳回上诉，维持一审无期徒刑判决。(10月24日，警察在山东省高级人民法院外放置路障。) REUTERS/Aly Song
10月23日，2013年WTA伊斯坦布尔年终总决赛进入第3个比赛日，中国选手李娜击败意大利名将埃拉尼，取得小组赛开门红。 REUTERS/Osman Orsal
10月24日，由荷兰艺术家霍夫曼设计的“大黄鸭”告别北京倒计时活动在北京颐和园举行，影星成龙受邀担任中国鸭迷会主席，并现场倡导慈善环保。 REUTERS/Jason Lee
10月23日，北京，仪仗队欢迎印度总理辛格访华。辛格于10月22日至24日对中国进行为期三天的正式访问。REUTERS/Jason Lee
10月23日，中国国家主席习近平在北京钓鱼台国宾馆会见印度总理辛格。 REUTERS/Peng Sun/Pool
10月23日，北京街头，一名房地产销售手举卖房海报。中国今年三季度全国主要监测城市综合地价环比连续六个季度加速上升，同比则为连续四个季度加速上涨，整体持续高位运行。 REUTERS/Kim Kyung-Hoon
10月23日，北京某购物中心，一位顾客在迎接万圣节的女巫展板后自拍。 REUTERS/Kim Kyung-Hoon
10月22日，辽宁沈阳市，现年68岁的退休技工井振清老人历时3年，用铁皮、铜管和废旧物品等原料，以“上游号”蒸汽机车为原型，手工打造全长约2.2米，高约0.45米的仿真小火车，“机车”可以在自制的轨道上前进或者后退行驶。more
10月22日，北京，行人站在过街天桥上观望陷于雾霾的建筑物。中国环保部表示，将派检查组前往空气污染严重的省市，以确保应对空气污染的措施得以落实。 REUTERS/Kim Kyung-Hoon
2013年10月23日，上海国际时装周2014春夏作品发布会在上海新天地太平湖公园上演，模特为We Couture“精灵”系列走秀。REUTERS/Carlos Barria
分别于10月11日(下图)和21日拍摄的辽宁沈阳摩天大楼。东北三省于21日遭遇重度雾霾天气，多地发布雾霾红色预警，多条高速公路也因此全线封闭，群众生活受到极大影响。 REUTERS/Stringer
10月21日，安徽合肥火车东站一列装有己二腈的槽罐火车发生脱轨事故，其中3节车厢倾倒 ，致车上装载的己二腈泄漏，事发后铁路、公安、消防等部门赶至现场处置，事故未造成人员伤亡。 REUTERS/Stringer
10月22日，北京人民大会堂东门外广场，中国国务院总理李克强欢迎俄罗斯总理梅德韦杰夫访华。梅德韦杰夫于当日抵达北京对中国展开为期两天的正式访问。 REUTERS/Kota Endo/Pool
10月19日，香港，美国导演及制片人迈克尔·贝(Michael Bay)(右)在《变形金刚4》拍摄现场工作。迈克尔·贝于17日在电影拍摄现场遭到两名男子勒索，并遇袭受伤。REUTERS/Tyrone Siu
10月19日，安徽合肥，建筑工人在拆迁现场工作。 REUTERS/Stringer
10月18日，法国老佛爷百货中国旗舰店在北京西单开业。老佛爷百货门店共6层，总投资约5,700万美元，总面积超过4.7万平方米，是其全球第二大门店。 REUTERS/Jason Lee
10月18日，北京，一名男子扛着箱子经过宣传海报。 REUTERS/Kim Kyung-Hoon
10月20日，北京，一名男子在河边钓鱼。中国国家统计局于22日公布9月70个大中城市房价数据，结果显示全国房价上涨趋势继续，北京、上海、广州、深圳同比涨幅均超过20%。 REUTERS/Jason Lee
10月21日，北京天坛，一对新人拍摄婚纱照。 REUTERS/Kim Kyung-Hoon
10月24日，2013中国国际旅游交易会开幕式在云南昆明举行，一名印尼表演者身穿节日服装出席开幕式。来自102个国家及地区的参展商、1000多名邀请和自费买家将参展和参加旅交会各项洽谈活动。 REUTERS/Wong Cmore
10月25日，北京，工作人员站在取代旧燃煤电厂的北京京西燃气热电有限公司内的气体储存罐前。24日，中国环保部表示，将派检查组前往空气污染严重的省市，以确保应对空气污染的措施得以落实。REUTERS/Jason Lee
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薄熙来案二审维持原判 Bo Xilai
(Reuters) - 10月25日，山东省高级人民法院对薄熙来受贿、贪污、滥用职权案二审公开宣判，裁定驳回上诉，维持一审无期徒刑判决。
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