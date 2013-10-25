本周中国区精选(10月18日-25日) China Weekly

10月22日，辽宁沈阳市，现年68岁的退休技工井振清老人历时3年，用铁皮、铜管和废旧物品等原料，以“上游号”蒸汽机车为原型，手工打造全长约2.2米，高约0.45米的仿真小火车，“机车”可以在自制的轨道上前进或者后退行驶。more