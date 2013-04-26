本周中国区精选(4月19日-26日) China Weekly
4月25日，法国总统奥朗德乘坐飞机抵达北京首都国际机场，开始两天的访华行程。REUTERS/Mark Ralston/Pool
中国国家主席习近平及夫人彭丽媛在人民大会堂外欢迎法国总统奥朗德访华。 REUTERS/Mark Ralston/Pool
4月24日，香港尖沙嘴购物区，一名店员为顾客展示婚庆金饰品。近日金价下跌吸引大批内地客赴港抢购金饰。 REUTERS/Bobby Yip
4月24日，北京，街道上杨絮纷飞。 REUTERS/Kim Kyung-Hoon
4月24日，香港西九文化区公园的所在地举办大型展览，广州艺术家曹斐的作品充气乳猪“珠玉满堂”展出。此次展览作为西九公园于2014年开幕的前奏，凸显这片占地14公顷的土地于未来在跨媒介艺术节目上的可能性，可举办音乐节、大型more
一名摄影师拍摄阿根廷艺术家托马斯·萨拉切诺(Tomas Saraceno)作品。REUTERS/Bobby Yip
4月21日，四川省雅安市芦山县，一名男子在房屋废墟中找到婚纱照。芦山县20日上午8时2分发生7.0级强烈地震，震源深度13公里，死亡失踪人数已达200余人，1.1万多人受伤。 REUTERS/Rooney Chen
4月22日，一个受伤的孩子接受救治。地震发生后，已有大量救援物资运送至灾区，中国中央财政也紧急拨付应急救灾综合补助10亿元。此外，解放军和武警已派出约1.8万人投入救灾。 REUTERS/Stringer
震区儿童在帐篷附近吃方便面。 REUTERS/Stringer
宝兴县，灾民乘坐拖拉机。 REUTERS/Jason Lee
芦山县部分灾民对未获救援表示不满，并与警察发生争执。 REUTERS/Jason Lee
4月23日，震区儿童向救援人员和志愿者表示感谢。 REUTERS/Stringer
日本共同社4月23日拍摄的照片显示，日本海上保安庁巡逻船(右)试图阻止日本渔船进入钓鱼岛附近海域。去年，日本右翼人士登陆钓鱼岛，导致中国多地爆发反日示威。而在最近几日，围绕日本侵略历史的地区摩擦又重新浮出水面。 REUTmore
4月24日，台湾桃园国际机场，一名机场工作人员测量乘客的体温。亚洲一些国家要求机场加强对中国旅客的筛检，以防止H7N9禽流感疫情扩散。中国大陆已报告人感染H7N9禽流感确诊病例112例，台湾亦报告首例确诊病例。 REUTmore
4月22日，波士顿爆炸案遇难中国留学生吕令子追思会在波士顿大学举行，中国驻纽约总领馆副总领事钟瑞明发表悼词。中国留学生吕令子为波士顿大学数学与统计学系研究生，将于2015年毕业。 REUTERS/Dina Rudick/more
4月22日，北京八一楼，中国人民解放军总参谋长房峰辉与美军参联会主席邓普西举行媒体见面会。房峰辉表示，网络攻击的影响可能会像核弹一样严重。但他否认中国军方是针对西方企业的“网络间谍”活动的幕后主使。REUTERS/Andmore
4月21日，在云南昆明举办的2013绿公司年会“马云夜话”活动中，阿里巴巴集团董事局主席兼首席执行官马云准备表演太极。REUTERS/Wong Campion
4月21日，在2013上海车展上，一名模特展示长城汽车。本届车展吸引来自18个国家和地区的近2000家厂商参展。日渐强大的中国汽车自主品牌成为此次车展的重要看点，在全球首发新车中有一半来自中国自主品牌。 REUTERS/more
4月21日，在第三届北京国际电影节——中外电影合作论坛上，美国男星基努·里维斯(右)发表讲话。 REUTERS/Stringer
4月21日，香港货柜码头工人持续罢工，在李嘉诚豪宅外面放飞系着抗议标语的气球。虽有劳工署多次斡旋协调，但并未达成统一结果。 REUTERS/Bobby Yip
4月20日，浙江省健身健美锦标赛在绍兴举行，吸引了来自浙江省各地的百余名选手参赛，上演了一场力与美的盛宴。 REUTERS/Carlos Barria
4月20日，2013年星云大师一笔字北京书法展在北京中国国家博物馆举行，台湾佛光山开山宗长、87岁的星云大师(中)亲自出席书法展。REUTERS/Petar Kujundzic
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路透4月照片精选(下) Pictures of the Month - Apr 2013(2)
(Reuters) -路透社全球摄影记者4月优秀新闻照片大汇总。请尽享视觉盛宴。
法国总统奥朗德访华 促商业大单 Hollande Visits China 2013
(Reuters) - 法国总统奥朗德25日起访华，这是自中国新一届领导层上任以来首位正式访华的西方大国领导人。经贸合作是中法高层会晤核心议题。
24小时时事新闻(4月26日) 24Hours
(Reuters) -聚焦24小时读者最关注的全球热点新闻和突发事件。
《人物》美女榜 PEOPLE's Most Beautiful List
(Reuters) - 美国女星格温妮丝·帕特洛击败流行音乐天后碧昂丝，荣登《人物》杂志”2013年最美女性“榜首。入榜的还有奥斯卡影后詹妮弗·劳伦斯和“黑珍珠”哈莉·贝瑞等。
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Countdown to the French election
Centrist Emmanuel Macron and far-right rival Marine Le Pen on their final days of campaigning ahead of Sunday's tumultuous election that has turned the country's politics upside down.
Migrant rescue on the Mediterranean
On board the Malta-based NGO Migrant Offshore Aid Station (MOAS) ship Phoenix with more than 400 migrants, after rescue operations off the coast of Libya.
Residents retreat ahead of Raqqa assault
Residents flee Islamic State's base in Raqqa as U.S.-backed Syrian Democratic Forces prepare to launch an assault on the group's Syrian stronghold.
Photos of the week
Our top photos from the past week.
Palestinian hunger strike protest grows
Hundreds of Palestinians in Israeli jails are on hunger strike in response to a call by prominent prisoner Marwan Barghouti, widely seen as a possible future Palestinian president.
Trump returns to New York
President Donald Trump returns to his hometown for the first time since taking office, as many New Yorkers take to the streets to protest his politics.
China's home-grown jet takes first flight
China's C919 passenger jet completes its maiden flight, a major first step for Beijing as it looks to raise its profile in the global aviation market and boost high-tech manufacturing at home.
Unrest on the streets of Venezuela
Protesters take to the streets as Venezuela's President Nicolas Maduro announces the creation of a new popular assembly which foes decried as a power-grab to stifle weeks of anti-government unrest.
Antarctica's fragile ice
Images of the threatened ice shelves and glaciers of The South Pole.