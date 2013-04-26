本周中国区精选(4月19日-26日) China Weekly

4月24日，香港西九文化区公园的所在地举办大型展览，广州艺术家曹斐的作品充气乳猪“珠玉满堂”展出。此次展览作为西九公园于2014年开幕的前奏，凸显这片占地14公顷的土地于未来在跨媒介艺术节目上的可能性，可举办音乐节、大型more

4月24日，香港西九文化区公园的所在地举办大型展览，广州艺术家曹斐的作品充气乳猪“珠玉满堂”展出。此次展览作为西九公园于2014年开幕的前奏，凸显这片占地14公顷的土地于未来在跨媒介艺术节目上的可能性，可举办音乐节、大型雕塑及装置展览。REUTERS/Bobby Yip

Close