本周中国区精选(7月19日-26日) China Weekly
7月25日，上海浦东地区一景。新华社报道称，中国国家主席习近平强调全面深化改革的重要性。 REUTERS/Carlos Baria
7月25日，香港，人们在百佳超市购物。李嘉诚旗下的和记黄埔，决定出售香港第二大连锁超市“百佳”的消息，在香港引发热议。 REUTERS/Bobby Yip
新华社报导称，对原重庆市委书记薄熙来涉嫌受贿、贪污、滥用职权犯罪一案，经依法指定管辖，7月25日已由山东省济南市人民检察院向济南市中级人民法院提起公诉。(7月25日，警察在济南市中级人民法院附近警戒。) REUTERS/more
7月23日，辽宁沈阳，数名消防官兵协助体重超过300斤的脑瘫患者晓峰洗澡。 REUTERS/China Daily
7月23日，重庆，工人躺在路边休息。 REUTERS/Stringer
7月24日，中国一架运-8预警机飞过日本冲绳本岛与宫古岛之间的太平洋海域上空，然后又按原路返回东海海域上空。日本紧急出动战机应对，并认为中国此举旨在彰显海上扩张。 REUTERS/Joint Staff Office omore
7月24日，在2013年巴塞罗那游泳世锦赛上，中国选手黄雪辰参加花样游泳单人自由自选决赛，以95.720分获得银牌，创造了中国队在世锦赛该项目的最好成绩。REUTERS/Michael Dalder
中国财政部此前下发通知，将江苏和山东两省列入今年地方政府自行发债试点范围。至此，自行发债省市数量由此前的四家，扩大至六家。(2012年9月26日，江苏无锡，一家废弃的钢铁厂。) REUTERS/Aly Song
7月24日，2013年东亚四强赛第二轮比赛在韩国华城举行，中国队球员郜林(右)与韩国队球员黄锡镐在比赛中抢球。当日，中国男足以0：0逼平东道主韩国。 REUTERS/Lee Jae-Won
7月24日，北京，一名男子使用iPhone手机打电话。苹果公司2013财年第三财季财报显示，当季公司营收为353.23亿美元，比上年同期的350.23亿美元增长1%，其中大中华区收入为46.5亿美元，和前一个财季82亿美more
7月23日，甘肃岷县，车辆行驶在山体滑坡附近的道路上。7月22日甘肃定西市岷县、漳县交界处发生6.6级地震，已造成95人遇难、1000多人受伤。 REUTERS/Rooney Chen
7月23日，河南洛阳，小浪底水利枢纽多个排水洞和排沙洞开启，黄河水浊浪翻滚一泻千里。当日，小浪底水库下泄流量达每秒2000立方米。 REUTERS/Carlf Zhang
斯沃琪(Swatch)集团表示，由于中国经济增速放缓影响奢侈品行业，其上半年销量增速降至四年来最低水平。(7月23日，瑞士苏黎世，一家商店售卖的斯沃琪腕表。) REUTERS/Arnd Wiegmann
7月23日，辽宁沈阳，沈阳大学教授解勇用缝衣针制作一个海狸塑像。这个塑像的皮毛被缝衣针所代替，象征人们获取皮毛制品给动物带来的苦痛，呼吁人们拒绝皮草，爱护动物。REUTERS/Stringer
7月21日，上海人民广场，市民在高温天气里在参加打水仗活动。 REUTERS/Carlos Barria
7月21日，新疆阿克苏，维吾尔族男子在市场选购山羊。REUTERS/William Hong
7月20日，香港，在一代功夫巨星李小龙逝世40周年纪念日当天，一名影迷拜谒李小龙铜像。 REUTERS/Tyrone Siu
7月19日，香港海关在葵涌货柜码头海关验货场破获一宗走私象牙案件，检获1,148支象牙，总值约1,746万港元。海关人员通过风险评估，抽查一个由非洲多哥抵港报称载有“木材”的货柜，在货柜深处发现一批共重2,183公斤的象more
7月20日，一残疾男子在北京首都机场T3航站楼B出口外引爆自制炸药，未造成周围人员伤亡。经确认，该男子为山东菏泽人冀中星。(警察在首都机场T3航站楼B出口站岗。) REUTERS/Jason Lee
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Trump speaks at NRA convention
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