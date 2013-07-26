本周中国区精选(7月19日-26日) China Weekly

7月24日，北京，一名男子使用iPhone手机打电话。苹果公司2013财年第三财季财报显示，当季公司营收为353.23亿美元，比上年同期的350.23亿美元增长1%，其中大中华区收入为46.5亿美元，和前一个财季82亿美more

7月24日，北京，一名男子使用iPhone手机打电话。苹果公司2013财年第三财季财报显示，当季公司营收为353.23亿美元，比上年同期的350.23亿美元增长1%，其中大中华区收入为46.5亿美元，和前一个财季82亿美元的营收相比，暴跌了43%，和上年同期相比，也下跌了14%。 REUTERS/Kim Kyung-Hoon

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