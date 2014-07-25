本周中国区精选(7月18日-25日) China Weekly

薰衣草小熊在中国受热捧，但网购薰衣草小熊之类的玩具，需提防有害生物夹藏入境。广州检验检疫局驻邮局办近日首次从进境邮寄物中查获一批用植物种子填充的薰衣草毛绒玩偶小熊。经检测，植物填充物小麦种子发芽率为83.75%，薰衣草种more

薰衣草小熊在中国受热捧，但网购薰衣草小熊之类的玩具，需提防有害生物夹藏入境。广州检验检疫局驻邮局办近日首次从进境邮寄物中查获一批用植物种子填充的薰衣草毛绒玩偶小熊。经检测，植物填充物小麦种子发芽率为83.75%，薰衣草种子发芽率为0，有害真菌为链格孢。(6月4日，澳大利亚塔斯马尼亚薰衣草农场制造的薰衣草小熊。) REUTERS/David Gray

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