本周中国区精选(7月18日-25日) China Weekly
7月22日，香港铜锣湾，熙攘的人群。香港炙手可热的铜锣湾购物区可能将失去全球最贵商舖的皇冠，因内地游客增速放缓冲击店舖销售，零售商舖租金可能出现10年来首次下滑。第一季度香港店舖租金在每平方尺4,331港元左右，比纽约高more
7月23日，香港，NBA巨星“小皇帝”勒布朗·詹姆斯教小球迷打篮球。詹姆斯此次来香港是他今年“中国行”活动的一站。 REUTERS/Tyrone Siu
本周中国一个电视节目报导福喜集团旗下上海福喜食品有限公司的员工加工过期肉，以及掉在地上的肉。 目前，上海公安食药侦总队已对上海福喜事件进行立案调查，已依法对五名涉案人员采取刑事拘留。 (7月23日，上海福喜食品有限公司工more
肯德基母公司百胜表示，已经停止在中国、澳洲和美国采购福喜集团的食品。(摄于7月22日，上海) REUTERS/Aly Song
7月22日，访问古巴的中国国家主席习近平在哈瓦那同古巴国务委员会主席兼部长会议主席劳尔·卡斯特罗举行会谈。 REUTERS/Cubadebate/Handout via Reuters
7月17日，香港，日落时分。 REUTERS/Bobby Yip
7月22日，北京，为庆祝中国人民解放军建军87周年，国务院新闻办、国防部、总政治部会同总装备部，组织中外记者赴中国人民解放军装甲兵工程学院参观采访。REUTERS/Petar Kujundzic
7月22日，北京，小米公司举行年度发布会，公司创始人、董事长雷军发布其最新版本智能手机小米4及其首款智能穿戴设备小米手环。雷军将小米4喻为“小米创业四年的代表作”，除了性能较小米3有所提高外，小米4还首次采用钢制边框，手more
7月22日，北京，国务院总理李克强在人民大会堂会见出席第六轮中美工商领袖和前高官对话的美方代表并座谈。 REUTERS/Ng Han Guan/Pool
7月21日，上海，工人在建筑工地的脚手架上施工。 路透调查显示，中国经济今年可能创24年来最慢增速，增长7.4%，因政府刺激措施未能充分抵消房地产市场低迷的影响。REUTERS/Aly Song
7月20日，访问委内瑞拉的中国国家主席习近平在加拉加斯同委总统马杜罗举行会谈。习近平接受了马杜罗代表委内瑞拉政府授予的“解放者”勋章。 REUTERS/Jorge Silva
薰衣草小熊在中国受热捧，但网购薰衣草小熊之类的玩具，需提防有害生物夹藏入境。广州检验检疫局驻邮局办近日首次从进境邮寄物中查获一批用植物种子填充的薰衣草毛绒玩偶小熊。经检测，植物填充物小麦种子发芽率为83.75%，薰衣草种more
7月12日，美国夏威夷，中国海军士兵参加环太平洋军演。 美国海军此前称，由美国主导的多国海军演习期间，中国向夏威夷附近的公海派遣了一艘情报船。此次演习涉及22个国家，中国今年首次参加该演习。 REUTERS/Hugh Gmore
7月23日，上海，工人在建筑工地施工。 受产出和新订单指数大幅上升推动，汇丰7月中国制造业PMI初值创下18个月高位，且为连续第二个月站上50荣枯线。这进一步验证中国经济已因政策托底而企稳，未来决策层料继续维持定向宽松立more
7月20日，上海人民广场，人们在喷泉嬉水避暑。 REUTERS/Aly Song
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继马航MH17航班在乌克兰东部被击落后，美国联邦航空管理局要求美国航空公司避免飞经不安全的空域。
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