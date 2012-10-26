本周中国区精选(10月19日-26日) China Weekly
10月25日，香港，比基尼女郎参加“对冲基金搏击之夜”慈善拳击活动。 REUTERS/Bobby Yip
10月25日，中国首家摩根跑车展厅在上海开业，两名女子在一辆摩根跑车旁交谈。 REUTERS/Stringer
10月19日，上海，东方航空公司航沪面向华东六省一市统一招收800名空中乘务员，约有2,000名应聘者前来面试。 REUTERS/Aly Song
10月25日，中国国际时装周2013春夏系列在北京举行，模特们在后台休息。本届时装周有来自国内外的50家时尚品牌和机构、200余位中外设计师举办44场时装发布、5项设计大赛总决赛等活动。 REUTERS/Jason Lemore
一名模特展示设计师张志峰作品。 REUTERS/Jason Lee
中国银行公布的2012年前三季度业绩报告显示，今年前三季度，中行实现税后利润1114.19亿元，同比增长9.85%；实现股东应享税后利润1063.63亿元，同比增长10.37%。(摄于10月25日) REUTERS/Damore
10月25日，北京，两名男子使用手机。中国联通公布前三季度业绩报告显示，前三季度，中国联通营收1851.92亿元，同比增长18.8%，净利润同比增长29.9%，达到54.53亿元。 REUTERS/David Gray
中国移动发布前三季度业绩报告，前三季度，中国移动的净利润为933亿元，同比微增1.4%，净利润额是中国联通前三季度净利润的17倍。(10月22日，上海，一名男子经过中国移动通信的牌子。) REUTERS/Carlos Bmore
10月24日，北京，长城秋景。REUTERS/David Gray
10月24日，北京天安门广场举行降旗仪式。新华社报导引述国家发改委国民经济综合司有关负责人的话称，中国经济运行逐步趋稳并继续出现一些积极变化，有信心通过各方面的工作实现全年的经济社会发展预期目标。未来将坚持扩大内需特别是more
10月24日，北京，一名工人清洁大楼外窗。中国人力资源社会保障部公布的数字显示，三季度末时国内城镇登记失业率为4.1%。自2010年第三季度起，该数字连续第九个季度持平，期间季度国内生产总值(GDP)自9.8%的高点降至more
10月23日，辽宁沈阳，一名工人在列车检修中心清洁一辆和谐号高速动车。中国铁道部年内第三次追加今年投资规模至6,300亿元人民币，较年初公布的增长22%，这意味着铁道部四季度的投资规模将达到3,000多亿元，与今年前三季more
10月22日，第九届郑州国际少林武术节在河南登封少林寺举行迎宾式，一名学生表演武术。本届武术节包括了登封迎宾式、武术竞赛、论文报告会等活动。 REUTERS/Donald Chan
10月20日，山西武乡县，演员在八路军文化园表演。山西武乡县总投资约5亿元建设八路军文化园和游击战体验园，游客可以扮成八路军或日本兵，重温革命区的抗日战争。REUTERS/Jason Lee
10月22日，上海，一个孩子乘坐校车前往水族馆参观。 REUTERS/Carlos Barria
1010日，澳门，一位香港游客拍摄渡轮。 REUTERS/Bobby Yip
大陆游客参观澳门议事亭前地。澳门人口密度居世界前列，每平方公里人口密度超过1.8万人，较十年前增幅1成，远超邻近的香港及中国大陆。(摄于10月10日) REUTERS/Bobby Yip
随着法国白兰地总体销量从2008/2009年的经济疲软中的复苏，眼光敏锐的中国人正找寻一种梦寐以求的烈酒，由此引发路易十三和其他豪华白兰地订单的激增。(摄于10月8日，法国巴黎) REUTERS/Regis Duvignmore
10月21日，香港举行横渡维多利亚海港比赛，约1,600名爱好者参加了此次活动。 REUTERS/Stringer
10月20日，苹果北京王府井零售店开门迎客，这是北京第三家苹果零售店，也是苹果在亚洲最大的零售店。 REUTERS/David Gray
10月18日，两只大熊猫在四川成都大熊猫繁育研究基地玩耍。 REUTERS/Stringer
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24小时时事新闻(10月26日) 24Hours
(Reuters) -聚焦24小时读者最关注的全球热点新闻和突发事件。
扮“八路”打游击 Eighth Route Army Theme Parks
(Reuters) - 山西武乡县总投资约5亿元建设了八路军文化园、游击战体验园和大型实景剧《太行山》为主要内容的“两园一剧”重点红色旅游项目，游客可以花钱扮演日本士兵或是八路军士兵，重温革命区的抗日战争。
朝鲜第一高楼 Ryugyong Hotel in North Korea
(Reuters) - 朝鲜第一高楼--柳京饭店有105层，外观呈金字塔状，20多年前便破土开建，但至今尚未完工。
中国最后的共产主义村 China's Model Communism
(Reuters) - 河南省漯河市南街村是中国十大名村，坚持集体主义原则，实行“共产主义”的分配制度，被认为是中国最后一个共产主义村。
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Protests erupt after several European countries stopped Turkish politicians from holding rallies for the Turkish diaspora ahead of a referendum on expanding presidential powers -- as the Dutch prepare to vote in a national election.
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Britain's next top dog
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Inside Mosul museum destroyed by Islamic State
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Brexit from the beginning
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Chile's devastating wildfires
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Dressed for Purim
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