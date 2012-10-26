本周中国区精选(10月19日-26日) China Weekly

10月24日，北京，一名工人清洁大楼外窗。中国人力资源社会保障部公布的数字显示，三季度末时国内城镇登记失业率为4.1%。自2010年第三季度起，该数字连续第九个季度持平，期间季度国内生产总值(GDP)自9.8%的高点降至more

10月24日，北京，一名工人清洁大楼外窗。中国人力资源社会保障部公布的数字显示，三季度末时国内城镇登记失业率为4.1%。自2010年第三季度起，该数字连续第九个季度持平，期间季度国内生产总值(GDP)自9.8%的高点降至7.4%的低位。 REUTERS/Petar Kujundzic

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