本周中国区精选(9月19日-26日) China Weekly
9月25日，北京，仪仗队士兵参加西班牙首相拉霍伊访华的欢迎仪式。应国务院总理李克强邀请，西班牙首相拉霍伊于9月24日至27日对中国进行正式访问。REUTERS/Jason Lee
9月25日，北京，国务院总理李克强在人民大会堂同西班牙首相拉霍伊举行会谈。双方一致同意继续相互理解、支持彼此核心利益和重大关切，深化务实合作，丰富两国全面战略伙伴关系内涵，推动中欧关系健康稳定发展。REUTERS/Fenmore
9月23日，香港，学生参加罢课行动，抗议全国人大常委会有关香港政改的决定。REUTERS/Bobby Yip
9月25日，香港，在饭店用餐的顾客观看学生抗议游行。 REUTERS/Liau Chung-ren
9月24日，上海，卡车运载着物品等待进入上海自贸区。上海自贸区被视为中国深化改革的试验田，但第一年表现却令人失望。官方数据显示，截止6月底，自贸区内注册企业超过1万家，其中新注册外企占12%。但剔除香港和台湾企业后，外企more
9月24日，广东广州，一名男子身穿迷彩服在街边售卖玩具枪。 REUTERS/Alex Lee
9月20日，北京，住宅楼笼罩在雾霾中。在房价连续五年创下历史高位后，中国房地产业正陷入约两年来严重的下滑。中国8月新建住宅销售价格环比下跌1.1%，为连续第四个月下滑。8月房屋销售面积较上年同期减少12.4%。 REUTmore
9月19日，第17届亚运会在韩国仁川举行开幕式，中国代表团入场，花剑奥运冠军雷声担任旗手。 REUTERS/Issei Kato
9月25日，在仁川亚运会上，中国选手宁泽涛在男子100米自由泳中以47秒70击败朴泰桓夺冠，打破亚洲纪录，拿下个人本届第三枚金牌。REUTERS/Tim Wimborne
9月23日，中国队参加花样游泳集体自由自选组合决赛。中国队获得花游团体自选项目冠军，最终包揽花样游泳项目三金。 REUTERS/Tim Wimborne
9月23日，台风“凤凰”(热带风暴级)登陆上海，一名男子撑伞挡雨。REUTERS/Carlos Barria
9月21日，香港海关联同水警采取行动，截获138部iPhone6手机及大批贵价计算机产品。REUTERS/Bobby Yip
9月21日，北京，中国网坛“一姐”李娜在国家网球场举行退役后的首个新闻发布会。李娜在中间几度落泪，但依旧表示对于退役的决定不后悔，也不会再复出，因为自己已经尽力，她称自己“是在最好的时间和大家说再见”。 REUTERS/more
9月20日，北京望京SOHO正式亮相，由全球知名建筑师、普利兹克奖获得者扎哈·哈迪德(Zaha Hadid)设计，占地面积11.5万平方米，规划总建筑面积52万平方米，由3栋集办公和商业一体的高层建筑组成，最高一栋高度达more
9月19日，中国电商巨头阿里巴巴在纽交所上市，创始人马云带领团队合影。阿里巴巴和股东额外出售更多股票后，其首度公开上市(IPO)规模达到250亿美元，名列全球最大，承销商共获得超过3亿美元佣金。 REUTERS/Bremore
9月19日，陕西泾阳，一名男子扮成古代商人参加“丝绸之路文化之旅”活动。本次活动由陕西怡泽茯茶有限公司和哈萨克斯坦东干协会共同举办的，组建了一支有136峰骆驼、8架木轮马车组成的大型商队，从陕西泾阳出发，途经中哈两国5省more
9月19日，香港海关展示其查货的假包。香港海关与警方于9月15至18日采取联合行动，打击旺角区售卖冒牌物品的活动。行动中，成功捣破2个贮存及销售仓库，检获约共2,360件怀疑冒牌物品，总值约100多万元港币，并拘捕2名男more
9月19日，云南昆明，云南野生动物园的白虎爬上高5米的云杉树，捕食野鸡。据饲养员介绍，用活鸡让白虎爬树捕食是野化训练的一部分。REUTERS/Wong Campion
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24小时时事新闻（9月25日） 24hours
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