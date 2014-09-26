本周中国区精选(9月19日-26日) China Weekly

9月21日，北京，中国网坛“一姐”李娜在国家网球场举行退役后的首个新闻发布会。李娜在中间几度落泪，但依旧表示对于退役的决定不后悔，也不会再复出，因为自己已经尽力，她称自己“是在最好的时间和大家说再见”。 REUTERS/more