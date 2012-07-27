本周中国区精选(7月20日-27日) China Weekly 2012

7月24日，江苏南京，工人在建筑工地脚手架上工作。7月23日中国国家主席胡锦涛在省部级主要领导干部专题班上发表重要讲话，主题是沿着中国特色社会主义伟大道路奋勇前进。这个重要讲话是直接为党的十八大胜利召开作的一次最重要的思想理论准备。 REUTERS/Sean Yong