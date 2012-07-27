本周中国区精选(7月20日-27日) China Weekly 2012
7月26日，一名来自广州的女子在英国伦敦奥运村外面展示其收集的奥运徽章。REUTERS/Suzanne Plunkett
7月26日，中国选手姚金楠在伦敦奥运会比赛场馆--北格林威治体育馆进行练习，备战奥运会。 REUTERS/Mike Blake
7月24日，中国花样游泳队在伦敦奥林匹克公园的水上运动中心进行赛前练习。 REUTERS/Tim Wimborne
7月24日，上海，球迷们手拿海报观看曼联队训练。红魔曼联与上海申花的对决25日晚在上海八万人体育场上演，曼联时隔三年再次造访中国，引爆中国球迷热情。 REUTERS/Aly Song
7月24日，江苏南京，工人在建筑工地脚手架上工作。7月23日中国国家主席胡锦涛在省部级主要领导干部专题班上发表重要讲话，主题是沿着中国特色社会主义伟大道路奋勇前进。这个重要讲话是直接为党的十八大胜利召开作的一次最重要的思想理论准备。 REUTERS/Sean Yong
7月23日，强烈台风“韦森特”袭击香港，消防员试图挪走压在汽车的大树。强烈台风“韦森特”袭击香港，刮起十号风球，港府共收到共达1,387宗树塌报告。这是香港树木近十年来首次因台风引起大批树塌。 REUTERS/Bobby Yip
7月24日，一位市民注视一棵被吹倒的大树。REUTERS/Tyrone Siu
尖沙咀地区，行人撑伞前行。 REUTERS/Tyrone Siu
7月24日，北京，一名士兵在直—9ZW武装直升机附近站岗。中外86家媒体的160名记者当日参加由国务院新闻办、外交部、国防部、解放军总政治部等有关部门举办的“中外记者进军营”活动。他们走进中国人民解放军陆军航空兵第四直升机团，与陆航四团官兵采访交流、观摩直—9ZW武装直升机飞行表演。 REUTERS/Jason Lee
7月22日，新疆喀什，维吾尔族孩子盛装用水。REUTERS/Rooney Chen
7月23日，安徽合肥，一名工人在遭绿藻污染的巢湖划船。 REUTERS/Stringer
7月21日，北京平谷，一名男子在池塘边钓鱼。 REUTERS/Jason Lee
7月21日，北京遭遇61年来最大暴雨，居民聚集在广渠门桥下搁浅的汽车附近。21日夜，暴雨使广渠门桥下水深近3米，五辆车搁浅水中，其中一辆越野车中被困司机虽被救出，但送医抢救无效身亡。 REUTERS/Stringer
7月22日，北京房山龙宝渔村，暴雨造成道路损坏。截至7月26日，北京区域内共发现77具遇难者遗体，其中66名遇难者身份已经确认，11名遇难者身份仍在确认中。已经确认身份的66名遇难者中，包括在抢险救援中因公殉职的5人。 REUTERS/Stringer
7月25日，中国奥委会主席、中国体育代表团团长刘鹏出席伦敦奥运村欢迎仪式。 REUTERS/Luke MacGregor
7月25日，北京，一个孩子在新住宅小区的围栏附近玩耍。国务院发展研究中心金融研究所研究员、中国银行业协会首席经济学家巴曙松表示，在房地产调控政策不加码前提下，下半年房地产投资有望企稳回升。REUTERS/Jason Lee
香港5月的零售额增速有所放缓，增长率仅为8.8%，去年同期的增长率为27.8%。业内人士认为，这是因为中国内地游客银根紧缩，消费者在赴港消费上变得更为谨慎。(摄于6月19日，香港夜景) REUTERS/Bobby Yip
7月23日，香港，一名男子站在显示恒生指数的屏幕附近打电话。当日，受欧债危机恶化、欧美外围股市下跌因素影响，香港恒生指数下跌587.33点，收报19053.47点。 REUTERS/Bobby Yip