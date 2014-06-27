本周中国区精选(6月20日-27日) China Weekly

6月4日，湖南石门县鹤山村，一名村民展示背部的疮口。湖南鹤山村因为砷污染成了“癌症村”，2010年有157名村民死于癌症，另有190人患癌。含有砷的尘埃和水流至今仍让鹤山村深受其害，良田被毁，村民也饱受毒害。REUTERmore