本周中国区精选(6月20日-27日) China Weekly
6月26日，北京上演一场“沼泽足球赛”庆祝巴西世界杯的举行，选手们在泥水里疯狂拼抢，来自全国各地的32支球队参加了这次比赛。 REUTERS/Kim Kyung-Hoon
6月25日，中国租借给马来西亚的两只大熊猫首次在马来西亚国家公园公众面前亮相。马来西亚总理纳吉布在吉隆坡出席该国大熊猫保护中心开幕仪式时称，中国大熊猫来到马来西亚是两国传统友谊的见证，希望这对大熊猫能在马来西亚健康愉快地more
6月25日，香港，警察举行大规模演练。REUTERS/Tyrone Siu
6月24日，北京，一名售楼人员站在展示厅内的住宅楼模型旁。根据路透对80多家已公布3月当季获利的中国上市房企的研究报告，现金与短期负债比率处于两年低点，同时自2011年以来利润率一直在稳步下滑。REUTERS/Kim Kmore
6月25日，国台办主任张志军(左)首度访台，并在桃园与台湾方面陆委会主委王郁琦会面，就当前两岸关系形势和进一步推进两岸关系发展充分交换意见，达成积极共识。 REUTERS/Pichi Chuang
6月24日，广州，一名摊贩在市场售卖活鱼。 REUTERS/Alex Lee
6月24日，中国海军士兵与停靠在美国夏威夷珍珠港的中国海军导弹驱逐舰海口舰合影。参加“环太平洋－2014”演习的中国海军导弹驱逐舰海口舰、导弹护卫舰岳阳舰、综合补给舰千岛湖舰与和平方舟医院船，顺利抵达美国夏威夷珍珠港基地more
6月25日，万科H股正式在香港证交所上市，公司董事会主席王石(左)与总裁郁亮举杯庆祝。上市21年的万科B股成为历史。 REUTERS/Tyrone Siu
6月24日，香港，一名女子在Zara店购买衣服。 REUTERS/Tyrone Siu
6月24日，北京，中国国家主席习近平在人民大会堂会见来华参加夏令营活动的哈萨克斯坦纳扎尔巴耶夫大学师生。REUTERS/Wang Zhao/Pool
6月24日，北京，工人修理天安门广场上的鲜花雕塑。 REUTERS/Kim Kyung-Hoon
6月23日，北京，一家体育用品专卖店外面竖立着一个巴西世界杯官方足球雕塑。 REUTERS/Jason Lee
6月23日，云南一航空公司一航班上，空姐穿着巴西队服为旅客服务。2014巴西世界杯期间，该航空公司在所有航班上开展“世界杯足球赛”机上特色服务活动。 REUTERS/Wong Campion
6月23日，香港，中环地区贴着“6·22公投”宣传语。香港反对派针对2017年普选行政长官于22日至29日发起“公民投票”。 REUTERS/Bobby Yip
6月23日，上海，两名建筑工人在浦东地区聊天。随着中国政府稳增长的微刺激政策逐渐显现效果，制造业企稳的态势愈发明显。中国6月汇丰制造业PMI初值今年首度升回荣枯线上方。REUTERS/Aly Song
6月4日，湖南石门县鹤山村，一名村民展示背部的疮口。湖南鹤山村因为砷污染成了“癌症村”，2010年有157名村民死于癌症，另有190人患癌。含有砷的尘埃和水流至今仍让鹤山村深受其害，良田被毁，村民也饱受毒害。REUTERmore
6月23日，上海，一家商场的男厕所小便池内出现绿色的“草坪”和白色的“球门”，以庆祝巴西世界杯。REUTERS/Aly Song
6月17日，北京，一处汽车售卖市场。 在中国，约85%的中国人仍用现金买车，但随着越来越多的汽车厂商降价吸引消费者，汽车厂商们寻求其他途径弥补利润率下滑，比如鼓励更多人贷款买车。REUTERS/Kim Kyung-Hoomore
6月23日，北京，一名建筑工人在街道上小憩。 REUTERS/Kim Kyung-Hoon
6月21日，香港，1600纸熊猫出现在中环地区，并戴上蓑笠帽避雨，吸引大批游客前来观看。REUTERS/Tyrone Siu
6月21日，《变形金刚4》亮相第18届上海国际电影节并举办盛大中国首映式，主演马克·沃尔伯格亮相红毯。 REUTERS/Aly Song
6月26日，香港，一名女子在3D博物馆与一张3D画像合影。REUTERS/Tyrone Siu
6月26日，上海，警察在要销毁的毒品现场站岗。上海公安局在全市17个区县及地铁、机场等公共场所组织开展形式多样的纪念万国禁烟会105周年暨“6.26”国际禁毒日主题活动，并销毁了1.3吨缴获的毒品。 REUTERS/Almore
下一个
全球十大航运中心 Top 10 Shipping Center
中国新华社联合波罗的海交易所发布的报告显示，全球十大航运中心亚太占六席，新加坡居首，香港和上海分列第三和第七位。
陈光标纽约高调行善 Chen Guangbiao
中国富豪陈光标在美国纽约中央公园船屋餐厅举行慈善午宴，宴请200多名贫民与流浪汉用餐。
谷歌大会科技秀 Google I/O
谷歌召开年度开发者大会，发布全新移动操作系统Android L、车载系统、智能手表系统等，显示Android触角几乎无所不及。
精选图集
Countdown to the French election
Centrist Emmanuel Macron and far-right rival Marine Le Pen on their final days of campaigning ahead of Sunday's tumultuous election that has turned the country's politics upside down.
Migrant rescue on the Mediterranean
On board the Malta-based NGO Migrant Offshore Aid Station (MOAS) ship Phoenix with more than 400 migrants, after rescue operations off the coast of Libya.
Residents retreat ahead of Raqqa assault
Residents flee Islamic State's base in Raqqa as U.S.-backed Syrian Democratic Forces prepare to launch an assault on the group's Syrian stronghold.
Photos of the week
Our top photos from the past week.
Palestinian hunger strike protest grows
Hundreds of Palestinians in Israeli jails are on hunger strike in response to a call by prominent prisoner Marwan Barghouti, widely seen as a possible future Palestinian president.
Trump returns to New York
President Donald Trump returns to his hometown for the first time since taking office, as many New Yorkers take to the streets to protest his politics.
China's home-grown jet takes first flight
China's C919 passenger jet completes its maiden flight, a major first step for Beijing as it looks to raise its profile in the global aviation market and boost high-tech manufacturing at home.
Unrest on the streets of Venezuela
Protesters take to the streets as Venezuela's President Nicolas Maduro announces the creation of a new popular assembly which foes decried as a power-grab to stifle weeks of anti-government unrest.
Antarctica's fragile ice
Images of the threatened ice shelves and glaciers of The South Pole.