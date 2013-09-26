本周中国区精选(9月20日-27日) China Weekly
上海市政府有关官员称，中国(上海)自由贸易试验区于9月29日正式挂牌。(摄于9月25日) REUTERS/Carlos Barria
《南华早报》报道称，在上海自贸区将可浏览Facebook、Twitter以及其他在中国被屏蔽的网站。(摄于9月25日，上海浦东) REUTERS/Carlos Barria
9月25日，为期4天的第十五届北京国际航空展在北京国家会议中心开幕，本届航展展览面积达18,500平方米，为历届最大。 REUTERS/Kim Kyung-Hoon
9月19日 甘肃省民勤县，一辆卡车停靠在干涸的石羊河岸。据中国今年发布的全国水利普查显示，20世纪90年代以来，政府数据库里28,000条河流消失，仅剩不足23,000条河流。 REUTERS/Carlos Barria
9月24日，广州白鹅潭经济圈，被称为“铜钱大楼”的广州圆大厦即将竣工。这座33层高楼因外形酷似铜钱而受到人们热议。 REUTERS/China Daily
9月23日，北京天安门广场，工人布置18.2米高的巨型花果篮，为国庆花坛“祝福祖国”做准备。 REUTERS/Kim Kyung-Hoon
9月24日，北京，一名女士在第六届中国北京国际葡萄酒及烈酒展览会上品鉴红酒。中国近年来葡萄酒消费增长迅速，2011年中国以1.6亿箱的葡萄酒消费量成为世界第五大葡萄酒消费国；2012年以消费额计算，中国已成为全球第三大葡more
9月23日，香港，一名男子在台风过境后的道路上前行。今年最强台风“天兔”22日登陆，粤东沿海遭狂风、巨浪和暴雨袭击，目前已造成25人死亡。 REUTERS/Bobby Yip
9月23日，共有119班抵港客机及110班离港客机延误，另外127班抵港客机及128班离港客机取消，另有16个商务机停飞，造成上万旅客滞留香港机场。 REUTERS/Bobby Yip
中美两国的代孕机构正迎合中国富人希望在海外产子的需求，其中有的是不孕不育，有的是为了后代能有美国身份。(9月19日，上海商人Tony Jiang与自己的“代孕宝宝”在家中合影，他创办“迪翊咨询”为客户安排去美国找人代孕，more
中国新首富、房地产开发商王健林宣布万达将投资500亿元(81.7亿美元)建设全球投资规模最大的影视产业项目——青岛东方影都影视产业园区。(摄于9月22日) REUTERS/Jason Lee
在9月22日项目启动仪式上，万达集团邀请众多好莱坞明星前来助阵，莱昂纳多·迪卡普里奥(Leonardo DiCaprio)抵达现场。 REUTERS/Jason Lee
9月22日，人民大会堂东门外广场，中国国家主席习近平携夫人彭丽媛为到访的委内瑞拉总统尼古拉斯·马杜罗举行欢迎仪式。 REUTERS/Lintao Zhang/Pool
来自195个政府的官员和科学家于9月23至26日在斯德哥尔摩举行会议，对气候变化发出最严厉警告：气候变化是人为的，如果政府不采取措施，气候变化将在本世纪引发更多热浪、干旱和洪水。(9月16日，甘肃敦煌，一名工人检查太阳能more
9月22日，堪称中国世纪大案的原重庆市委书记薄熙来一案在济南市中级法院公开宣判，认定薄熙来犯受贿罪、贪污罪、滥用职权罪，数罪并罚，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并没收个人全部财产。 REUTERS/Aly Song
9月23日，四川成都大熊猫繁育研究基地，14只出生不久的大熊猫宝宝在月亮产房首次集体亮相。 REUTERS/China Daily
9月25日，中国外交部长王毅在纽约联合国总部出席联合国千年发展目标特别会议开幕式并发言。 REUTERS/Brendan McDermid
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王健林建东方影都 好莱坞众星捧场 Oriental Movie Metropolis
(Reuters) - 中国新首富王健林的万达集团投资500亿元在青岛建“东方影都”影视基地，好莱坞众明星现身奠基仪式，吸引媒体关注。
中国水殇 China's water crisis
(Reuters) - 作为中国最为干旱的地区之一，甘肃省内目前已经有数百条河流消失，缺水和荒漠化已经影响了当地人的生存，而这仅仅是中国水危机的一个缩影。
中国水殇 China's water crisis
(Reuters) - 作为中国最为干旱的地区之一，甘肃省内目前已经有数百条河流消失，缺水和荒漠化已经影响了当地人的生存，而这仅仅是中国水危机的一个缩影。
女农民工生存纪实 China's women workforce
(Reuters) - 根据世界银行公布的数据显示，中国女性人口年龄在15岁及以上的有68%参与劳动，美国为58%，法国为51%，德国为53%。
精选图集
Bridge offers escape out of Mosul
Iraq's army has built a pontoon bridge over the Tigris river south of Mosul, after flooding had blocked all crossing points, opening an escape route for families fleeing the fighting.
French election goes to the farm
Ahead of the French presidential election, the candidates visit farms and food fairs in a bid to court the powerful agriculture sector.
Deadly garbage landslide in Sri Lanka
Hopes fade for the survival of residents trapped under the mud and debris of a landslide at a giant rubbish dump in Colombo.
Postcards from Pyongyang
Street scenes from the reclusive nation as North Korea marks the 105th anniversary of the birth of founding father Kim Il-sung.
First 100 days of Trump
Major moments from the first days of the Trump administration.
Effigies and Easter in Venezuela
Protesters set fire to effigies of politicians during the traditional burning of Judas as part of Holy Week celebrations in Venezuela.
Celebrating Easter
Christians around the world celebrate the Easter holiday.
Scenes from Coachella
Highlights from the Coachella Music Festival in California.
Referendum divides Turkey
A narrow referendum victory gives the Turkish president sweeping powers and lays the nation's divisions bare.