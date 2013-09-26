本周中国区精选(9月20日-27日) China Weekly

来自195个政府的官员和科学家于9月23至26日在斯德哥尔摩举行会议，对气候变化发出最严厉警告：气候变化是人为的，如果政府不采取措施，气候变化将在本世纪引发更多热浪、干旱和洪水。(9月16日，甘肃敦煌，一名工人检查太阳能more