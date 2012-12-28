本周中国区精选(12月21日-28日) China Weekly
12月27日，北京人民大会堂，中共中央总书记习近平在人民大会堂会见第67届联合国大会主席耶雷米奇(Vuk Jeremic)。 REUTERS/Wang Zhao/Pool
12月25日，浙江杭州，工人在工厂晾晒干鱼。 REUTERS/Lang Lang
12月25日，北京，索尼中国区总裁栗田伸树在新闻发布会上表示，索尼视中国为主要市场，索尼在华销售基本上已重返9月反日浪潮爆发前的水平。 REUTERS/Petar Kujundzic
栗田伸树称，中日关系紧张当然影响到日本产品在华销售，虽然目前营业年度下滑，但此后三个营业年索尼在中国的业务将强劲复苏。(摄于12月25日，日本东京) REUTERS/Yuriko Nakao
12月25日，安徽合肥，一名股民在证交所查看股市行情。沪综指当日早盘强势上涨逾2%。2010年和2011年沪综指已连续两年出现年度下跌，此前有投资者担忧大盘会出现罕见的年度“三连阴”。 REUTERS/Stringer
12月24日，山西太原六合村，孩子们在大教堂参加平安夜庆祝表演。 REUTERS/Jason Lee
村民在大教堂参加平安夜弥撒。 REUTERS/Jason Lee
12月23日，山西太原西柳林村，孩子在天主教堂附近玩耍。REUTERS/Jason Lee
12月24日，上海，一名舞蹈演员在公园跳舞庆祝圣诞节。 REUTER/Aly Song
12月22日，安徽合肥，一个患有先天性心脏病的藏族孩子在医院内等待手术。 REUTERS/Stringer
12月21日，上海，15岁的江西籍女孩儿占海特在微博上公开“约辩”争取异地中高考权，引发舆论关注。 REUTERS/Aly Song
受户籍制度限制，中国有数百万流动人口的子女无法在所生活的地方参加中考和高考。(摄于12月18日，上海，农民工子弟在教室做眼保健操。) REUTERS/Darcy Holdorf
12月22日，北京奥林匹克观光塔附近，警察劝离要求开放异地高考的抗议民众。 REUTERS/Petar Kujundzic
12月26日，安徽合肥，一个野生动物园的日本猕猴。据中国中央气象台预报，中国中东部将迎大范围雨雪，同时这股冷空气还将陆续给中国大部地区带来大风降温天气。 REUTERS/Stringer
12月24日，山西太原，一处新建的住宅楼。中国住房和城乡建设部表示，明年会继续实行限购措施，坚决抑制投机、投资性住房需求，支持合理自住和改善性需求。 REUTERS/Jason Lee
12月26日，山西太原市区发生道路塌陷，导致路面下方的天然气管道被挤压漏气。陷坑长约15米，宽约5米，深约3—4米，现场无人员伤亡。 REUTERS/Stringer
12月26日，江苏南京，武警士兵参加冬训。 REUTERS/China Daily
12月25日上，海南海口，老海航大厦定向成功爆破拆除。该大厦于1996年左右建成，主楼18层，当地媒体报道称这是海南最大一宗单体建筑爆破。 REUTERS/China Daily
12月25日，湖北武汉，担负京广高铁动车组检修工作的武汉动车基地。世界上运营里程最长的高速铁路--京广高铁正式全线贯通，北京至广州的时间缩短至8小时左右。 REUTERS/Stringer
12月23日，北京奥林匹克公园，僧侣使用iPhone手机拍照。 REUTERS/Stringer