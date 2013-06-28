本周中国区精选(6月21日-28日) China Weekly

6月25日，北京，美国杰普莱斯医疗设备公司总裁史塔尼斯(Chip Starnes)自21日以来被困在北京怀柔区的工厂。史塔尼斯称，该工厂约100名工人要求获得与塑料业务裁减的30名雇员相同的遣散费，但公司并无进一步裁员计more

6月25日，北京，美国杰普莱斯医疗设备公司总裁史塔尼斯(Chip Starnes)自21日以来被困在北京怀柔区的工厂。史塔尼斯称，该工厂约100名工人要求获得与塑料业务裁减的30名雇员相同的遣散费，但公司并无进一步裁员计划。目前史塔尼斯已被准许离开厂区。 REUTERS/Kim Kyung-Hoon

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