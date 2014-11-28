本周中国区精选（11月21日-28日） China Weekly
11月26日，荷兰王后马克西玛(左二)参观北京东辛屯村农家乐餐馆，看村民如何做手擀面。作为联合国秘书长普惠金融特别代表，马克西玛王后此行应中国政府邀请，来华就普惠金融事务进行访问。REUTERS/Jason Lee
11月26日，上海，一名女子行走在运河边上。中国国务院总理李克强表示，水利建设要更多运用市场机制。在加大政府投入、盘活存量的同时，创新投融资机制，敞开大门鼓励社会资本投入，积极推行政府与私营部门合作等模式，让民间资本大显more
11月26日，北京，一栋办公大楼外的快递包裹取送点。中国国务院总理李克强称，当前传统贸易方式遇到困难，要发展跨境电子商务，有条件的地方可探索建立跨境电子商务试验区，既能增加就业提高收入，又能引领消费拉动出口。 REUTEmore
11月25日，中国政府援建的利比里亚埃博拉出血热诊疗中心在利比里亚首都蒙罗维亚正式交付使用，中国医护人员在诊疗中心列队。 REUTERS/James Giahyue
11月26日，香港，警察控制了抗议者在旺角弥敦道架设的路障。 “占中”运动已持续约两个月，香港警察在旺角采取清场行动，逮捕包括多名学生领袖在内的数十名示威者。REUTERS/Bobby Yip
11月25日，上海，一名女子撑伞乘坐扶梯。紧随中国央行降息步伐，当日公开市场14天正回购利率在时隔六周后再度下调20个基点(bp)，为年内第四降。操作规模则进一步缩量至50亿元人民币。 REUTERS/Aly Song more
11月25日，北京，一名女子怀抱宠物犬拍照。 REUTERS/Kim Kyung-Hoon
11月25日，北京，一名男子在一栋办公大楼外吸烟。新华社报导称，中国拟制定行政法规在所有室内公共场所禁止吸烟，限制室外吸烟，并禁止烟草广告。REUTERS/Jason Lee
11月24日，广东外伶仃岛，一名渔民坐在船上吸烟。 REUTERS/Stringer
11月24日，香港海港城把露天广场装扮成圣诞火车站，站内停靠了一列由蒸汽火车装扮成的“圣诞火车”，舞蹈演员在“圣诞火车”前表演。REUTERS/Bobby Yip
11月24日，中国外交部长王毅在奥地利维也纳出席伊朗核问题谈判期间会见美国国务卿克里。王毅表示中方愿与美方切实落实两国领导人共识，不断开创双边关系新局面。 REUTERS/Ronald Zak/Pool
11月24日，云南昆明野生动物园，工作人员抚摸一只孵化器内的老虎幼崽。 REUTERS/Wong Campion
11月24日，北京，一名男子在中国人民银行总部附近打电话。 REUTERS/Kim Kyung-Hoon
11月22日，贵州黎平县铜关村的“侗族大歌生态博物馆研究中心”正式开馆，侗族妇女在开业仪式上唱民族歌。 REUTERS/Sheng Li
11月24日，香港，涉嫌杀害两名女子的英国男子Rurik George Caton Jutting(左)乘坐狱车抵达东区裁判法院。香港警方指控29岁的英国投行人士Rurik George Caton Jutting谋杀两more
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