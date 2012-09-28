本周中国区精选(9月21日-28日) China Weekly
9月25日，山西太原，警察守卫着富士康工厂的入口。富士康山西太原工厂发生群殴，有40名员工送医，部分员工被逮捕，此次群殴事件跟工作内容无关。 REUTERS/Michael Martin
9月26日，一名维修工在富士康工厂拆除群殴事件中毁坏的玻璃。目前太原工厂已复工且生产进度未受影响。 REUTERS/Michael Martina
人们在富士康太原工厂外面排队应聘工作。富士康太原厂目前有79,000名员工，主要生产车辆零组件、电子零组件及精密模组。 REUTERS/Michael Martina
9月27日，北京，一名士兵在天安门城楼前站岗。 REUTERS/Jason Lee
9月27日，香港旅游发展局举行中秋节大型活动，维多利亚公园将展出18米高的巨型月亮彩灯，旅客可以近距离观赏“巨月”。(一名游客在巨型月亮彩灯内观赏。) REUTERS/Bobby Yip
9月27日，浙江温岭，鞋样设计师陈明志展示自己制作的2280码超大皮鞋。陈明志从事鞋样设计9年，经过2个月的时间，花费2,000元制作了一个长1.9米，宽0.7米的超大皮鞋，该皮鞋采用人工仿真皮材质。REUTERS/Carlos Barria
9月27日，日本前众议长、日本国际贸易促进协会会长河野洋平(前右)等日本友好人士代表访华，全国政协主席贾庆林在北京人民大会堂会见。 REUTERS/Lintao Zhang/Pool
9月24日，河南省漯河市临颍县城关镇南街村，武术学校的学生在毛泽东画像前练习武术。南街村是河南省著名红色旅游景点之一，拥有占地近万平方米的东方红广场和革命历史传统教育园区。 REUTERS/Jason Lee
两名女子在南街村的一个公园内聊天。 REUTERS/Jason Lee
9月6日，广东东莞，一名男子骑着三轮车在街道上行驶。 REUTERS/Tyrone Siu
9月25日，北京，一名女子坐在路边剥玉米皮。路透调查显示，在截至2013年9月的未来一年，中国玉米进口可能大幅减少60%，由于玉米价格接近纪录高位，以及消费放缓等因素降低了中国的买需。中国是全球第二大玉米消费国。 REUTERS/David Gray
9月24日，上海，学员在中国浦东干部学院上完课后离开教室。在中共“十八大”召开前夕，路透社记者亲赴中国浦东干部学院，了解学院的建设和发展情况，探访学院在干部培训、干部素质提高等方面的经验。 REUTERS/Carlos Barria
一名员工站在中国浦东干部学院的公共区域。REUTERS/Carlos Barria
9月22日，云南昆明，滇剧演员用手机自拍。 REUTERS/Wong Campion
9月21日，云南昆明，一名女子练太极。 REUTERS/Wong Campion
9月21日，苹果iPhone 5在全球正式发售，一名女子在香港苹果专卖店展示购买的两部iPhone 5。 REUTERS/Bobby Yip
9月25日，北京郊区，一名男子粉刷墙壁。 REUTERS/David Gray
9月24日，台湾宜兰保钓渔船进入钓鱼岛海域，日本海上保安厅舰艇(下左)一度以水柱驱离渔船，并一度吊放小型快艇冲撞渔船；以“德星舰”为首的台湾海巡舰艇(上左)也以水柱还击。 REUTERS/Kyodo
9月24日，深圳，华为办公室内展览的软件保护器。世界第二大电信设备制造商、第6大手机制造商华为公司预计消费电子设备部门营收明年增加30%，而今年的营收预期为90亿美元。 REUTERS/Bobby Yip
9月24日，以“笑可笑非常笑”为主题的岳敏君雕塑新作展在香港海港城开幕，这次展出的雕塑共5件，每件高约3米。中国当代艺术家岳敏君的雕塑以其著名的自画像--“傻笑人”为主角，通过不断复制自己形象，创造了一个新偶像，反映当代社会的偶像文化。 REUTERS/Tyrone Siu
9月21日，北京，一处住宅楼的建筑工地。评级机构惠誉发表报告指，虽然出口疲弱将拖低中国经济，但真正令中国经济增长放缓的是中国当局对楼市的打压，认为中国建筑活动放缓将拖低中国全年经济增长0.8个百分点，下调中国GDP全年增长，由原先的8%，下调至7.8%。 REUTERS/David Gray
9月23日，中国网球选手李娜在日本东京参加泛太平洋网球赛新闻发布会。 REUTERS/Toru Hanai
9月23日，北京，幼儿园小孩在课堂上背诵英文课本。REUTERS/Jason Lee