本周中国区精选(3月21日-28日) China Weekly

3月21日，香港的一家屈臣氏店面。亚洲首富李嘉诚控股的和记黄埔有限公司宣布与新加坡淡马锡结成战略联盟，淡马锡将以57亿美元，收购和记黄埔有限公司旗下零售集团屈臣氏24.95%的间接权益。 REUTERS/Bobby Yimore