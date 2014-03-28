本周中国区精选(3月21日-28日) China Weekly
3月27日，北京，民众在雾霾天戴口罩出行。近日北京出现连续雾霾天气，空气污染不断加重。 REUTERS/Jason Lee
3月28日，中国人民志愿军烈士遗骸交接仪式在韩国仁川国际机场举行。韩国军人将存放在坡州市的437具中国人民志愿军烈士遗骸交换给中国。 REUTERS/Kim Hong-Ji
3月27日，中国国际时装周在北京举行，一名模特在后台候场期间查看手机。 REUTERS/Jason Lee
3月27日，广州的一处建筑工地。中国国土资源部部长姜大明称，将用三年左右时间全面建立不动产统一登记制度；用四年左右时间，运行统一的不动产登记信息管理基础平台，实现不动产审批、交易和登记信息实时互通共享以及依法查询，形成不more
3月27日，第八届亚洲电影大奖在澳门举行，香港女星刘嘉玲亮相红毯。REUTERS/Tyrone Siu
3月27日，广西融水，一名加油站员工调整油价。中国国家发改委发布通知，3月26日24时起，将汽、柴油价格每吨分别降低135元和130元，测算到零售价格90号汽油和0号柴油(全国平均)每升分别降低0.10元和0.11元。据more
3月26日，上海，火力发电厂烟囱冒出浓烟。中国国务院总理李克强表示，雾霾问题已成为中国重大的民生问题，要铁腕治污、严查违法排污、伤天害理的行为，希望政府、企业和民众一起努力、持续治污。REUTERS/Carlos Barmore
3月26日，中国江苏射阳农村商业银行设在盐城环保产业园的一个网点因“倒闭”谣言引发挤兑，盐城警方称已于当日拘留散布谣言的蔡某。REUTERS/Carlos Barria
3月25日，上海当代艺术馆，一名女子带孩子参观日本艺术家草间弥生(Yayoi Kusama)的展览。REUTERS/Carlos Barria
3月25日，北京，马航MH370中方乘客家属聚集马来西亚驻华使馆外抗议，要求马方给出解释。马航MH370航班失联逾两周后，马来西亚总理纳吉布宣布该航班在南印度洋“终结”。 REUTERS/Kim Kyung-Hoon
3月27日，北京，乘客家属在丽都饭店拍摄幻灯片上有关马航失事客机MH370的照片。澳洲海事安全局(AMSA)表示，根据对马来西亚提供的雷达数据分析得出的“最新可信线索”，正在调整对马航失联客机的搜索区域。 REUTERSmore
3月23日，中国国家主席习近平和夫人彭丽媛参观荷兰郁金香花展，彭丽媛应邀给新培育的郁金香浇上香槟祈福，并为其命名为“国泰”(Cathay)。 REUTERS/Paul Vreeker/United Photos
3月22日，怒江傈僳族自治州辣子咪村，一名男子携妻儿用溜索穿越怒江。REUTERS/Wong Campion
3月21日，安徽歙县，一名女子观光盛开的油菜花时拍照。 REUTERS/Stringer
3月21日，西藏拉萨，藏族僧侣参加一个论经活动。 REUTERS/Jacky Chen
3月25日，香港海洋公园，游客观看其肖像与荧光鱼图像组合在一起的画面。REUTERS/Bobby Yip
3月21日，香港的一家屈臣氏店面。亚洲首富李嘉诚控股的和记黄埔有限公司宣布与新加坡淡马锡结成战略联盟，淡马锡将以57亿美元，收购和记黄埔有限公司旗下零售集团屈臣氏24.95%的间接权益。 REUTERS/Bobby Yimore
3月27日，中国国家主席习近平开展上任以来首次访法之旅，与夫人彭丽媛在巴黎向法国无名烈士墓献花圈。 REUTERS/Christophe Ena/ Pool
3月25日，中国国家主席习近平在荷兰海牙出席第三届核安全峰会第二天会议，期间同与会领导人集体合影。REUTERS/Yves Herman
3月27日，位于香港的中信大厦。香港老牌中资企业中信泰富正在研究以现金及发行新股方式收购中信集团旗下的中信股份，藉此实现母公司在港整体上市，这将是直属国务院的中央企业首宗借壳香港子公司实现整体上市案例，或显示出新一轮国企more
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全球最易遭灾的城市和区域 Most risky cities
(Reuters) - 瑞士再保险公司发布报告，列出最易受地震、飓风、海啸等自然灾害威胁的10大城市和区域。日本东京-横滨区位居榜首，中国珠江三角洲及上海亦上榜。
本周中国区精选(3月21日-28日) China Weekly
(Reuters) - 聚焦3月21日至28日中国区新闻事件和热点动态。
路透3月照片精选(下) Pictures of the Month - Mar 2014
(Reuters) - 路透社全球摄影记者3月优秀新闻照片大汇总。请尽享视觉盛宴。
路透3月照片精选(上) Pictures of the Month - Mar 2014
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Highlights from the 57th Biennale International Art Exhibition in Venice, Italy.
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Vesak Day commemorates the birth, enlightenment and death of Buddha.
Quebec battles floods
Flooding from heavy spring rainfall inundated thousands of residences and forced the evacuation of homes as the worst flooding in decades hits the Canadian province of Quebec.
Kurdish YPG fighters of Syria
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South Korea elects Moon Jae-in
Liberal politician Moon Jae-in is the likely winner of South Korea's presidential election, a victory that would end nearly a decade of conservative rule and bring a more conciliatory approach toward North Korea.
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Inside compound of polygamous leader Warren Jeffs
The Utah mansion where convicted pedophile and polygamous religious sect leader Warren Jeffs once lived is being purchased by one of his former wives, who hopes to make it a tourist attraction and home for people who have left the church.